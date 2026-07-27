Vagnozzi: “Sinner mi disse cosa voleva al primo colloquio. I crolli? Dobbiamo conviverci”

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, firmata da Walter Veltroni. Un dialogo approfondito che ha toccato tanti argomenti, a partire dalla storia dello stesso Vagnozzi, tra la carriera da giocatore, la transizione a quella da allenatore (“E’ bello far raggiungere i tuoi sogni a un altro ragazzo”, racconta), e l’arrivo alla corte di Jannik Sinner. “Il suo manager è il mio testimone di nozze, con Alex Vittur ci conosciamo da una vita. Jannik venne nel box di Cecchinato a Montecarlo e poi ci fu la finale in cui lui giocò contro Travaglia, che a quel momento seguivo io, a Melbourne. Quando Sinner decise di separarsi da Piatti fui chiamato da Vittur per allenarlo. Era il 2022. Mi misero in prova ma, evidentemente, ha funzionato”, ha spiegato Simone.

Vagnozzi: “Al primo colloquio con Sinner speravo una cosa”

Da allora è iniziato un percorso che ha visto Sinner scalare quel gradino che porta dall’essere un ottimo giocatore al diventare un fuoriclasse assoluto. Fondamentale è stato scegliere la guida giusta, così come avere la costanza al lavoro e all’apprendimento costante. “Al primo colloquio, speravo che Jannik non mi dicesse di accontentarsi di essere numero dieci del mondo – continua “Vagno” – E così fu. Voleva diventare numero uno. Ma passare dalla decima posizione alla prima è difficilissimo, come scalare una montagna”. L’allenatore marchigiano racconta come ha approcciato l’avventura con Sinner: “La visione d’insieme era chiara: serviva aumentare la sua flessibilità nella dimensione tattica e nel modo di affrontare gli avversari. Oggi, se ripenso a Jannik di cinque anni fa, lo vedo completamente diverso: servizio diverso, gestione del punto, sicurezza a rete, facilità nella scelta di smorzare. Nel 2022 serviva la seconda sotto i 150 km/h e nel 95% dei casi sul rovescio dell’avversario; ora sfiora i 160 km/h e diversifica molto la direzione della battuta. C’è stata tanta fatica, tanto studio, tanta applicazione da parte sua. Jannik ha una grande voglia di imparare e di migliorare sempre. E la sua miglior qualità è volere vicino persone che gli dicano ciò che non vorrebbe sentirsi dire”.

Vagnozzi sul caso doping di Sinner: “Momento difficile, ma abbiamo guardato al lato positivo”

Con Vagnozzi, Veltroni tocca anche argomenti delicati come la sospensione per doping (“Momento difficile, ma abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno: con più tempo a disposizione, Jannik avrebbe potuto ricaricarsi e migliorare aspetti tecnici”) e i malesseri visti a più riprese negli ultimi tempi, con il caso più clamoroso accaduto a Parigi. “Questi ragazzi non sono automi. Tante cose messe insieme possono determinare questi piccoli crolli: il caldo, la stanchezza, la tensione. A Parigi c’era una temperatura proibitiva e lui era arrivato lì con un significativo stress fisico e mentale. Non c’è un singolo fattore, altrimenti sarebbe più facile correggerlo. Dobbiamo convivere con questi episodi, lavorando per evitarli”.