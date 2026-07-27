Interviste

Vagnozzi: “Sinner mi disse cosa voleva al primo colloquio. I crolli? Dobbiamo conviverci”

Il coach del numero uno del mondo in una lunga intervista al Corriere della Sera: “La più grande qualità di Jannik? Volere vicino chi gli dice quello che non vuol sentirsi dire”

Di Gianluca Sartori
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Simone Vagnozzi - Rotterdam 2024 © Alyssa van Heyst Photography 2024

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, firmata da Walter Veltroni. Un dialogo approfondito che ha toccato tanti argomenti, a partire dalla storia dello stesso Vagnozzi, tra la carriera da giocatore, la transizione a quella da allenatore (“E’ bello far raggiungere i tuoi sogni a un altro ragazzo”, racconta), e l’arrivo alla corte di Jannik Sinner. “Il suo manager è il mio testimone di nozze, con Alex Vittur ci conosciamo da una vita. Jannik venne nel box di Cecchinato a Montecarlo e poi ci fu la finale in cui lui giocò contro Travaglia, che a quel momento seguivo io, a Melbourne. Quando Sinner decise di separarsi da Piatti fui chiamato da Vittur per allenarlo. Era il 2022. Mi misero in prova ma, evidentemente, ha funzionato”, ha spiegato Simone.

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Vagnozzi: “Al primo colloquio con Sinner speravo una cosa”Vagnozzi sul caso doping di Sinner: “Momento difficile, ma abbiamo guardato al lato positivo”

Vagnozzi: “Al primo colloquio con Sinner speravo una cosa”

Da allora è iniziato un percorso che ha visto Sinner scalare quel gradino che porta dall’essere un ottimo giocatore al diventare un fuoriclasse assoluto. Fondamentale è stato scegliere la guida giusta, così come avere la costanza al lavoro e all’apprendimento costante. “Al primo colloquio, speravo che Jannik non mi dicesse di accontentarsi di essere numero dieci del mondo – continua “Vagno” – E così fu. Voleva diventare numero uno. Ma passare dalla decima posizione alla prima è difficilissimo, come scalare una montagna”. L’allenatore marchigiano racconta come ha approcciato l’avventura con Sinner: “La visione d’insieme era chiara: serviva aumentare la sua flessibilità nella dimensione tattica e nel modo di affrontare gli avversari. Oggi, se ripenso a Jannik di cinque anni fa, lo vedo completamente diverso: servizio diverso, gestione del punto, sicurezza a rete, facilità nella scelta di smorzare. Nel 2022 serviva la seconda sotto i 150 km/h e nel 95% dei casi sul rovescio dell’avversario; ora sfiora i 160 km/h e diversifica molto la direzione della battuta. C’è stata tanta fatica, tanto studio, tanta applicazione da parte sua. Jannik ha una grande voglia di imparare e di migliorare sempre. E la sua miglior qualità è volere vicino persone che gli dicano ciò che non vorrebbe sentirsi dire”.  

Vagnozzi sul caso doping di Sinner: “Momento difficile, ma abbiamo guardato al lato positivo”

Con Vagnozzi, Veltroni tocca anche argomenti delicati come la sospensione per doping (“Momento difficile, ma abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno: con più tempo a disposizione, Jannik avrebbe potuto ricaricarsi e migliorare aspetti tecnici”) e i malesseri visti a più riprese negli ultimi tempi, con il caso più clamoroso accaduto a Parigi. “Questi ragazzi non sono automi. Tante cose messe insieme possono determinare questi piccoli crolli: il caldo, la stanchezza, la tensione. A Parigi c’era una temperatura proibitiva e lui era arrivato lì con un significativo stress fisico e mentale. Non c’è un singolo fattore, altrimenti sarebbe più facile correggerlo. Dobbiamo convivere con questi episodi, lavorando per evitarli”.

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