Challenger San Marino: dieci italiani in campo martedì, spiccano i derby Cecchinato-Agamenone e Pellegrino-Caniato

Dalla nostra inviata,

Esauriti i turni di qualificazione, martedì 28 luglio il Challenger ATP 125 di San Marino entrerà nel vivo con quattordici incontri di singolare e ben dieci italiani in campo. Saranno impegnate anche gran parte delle teste di serie, in una giornata che promette subito diversi confronti di grande interesse.

Sul Centrale i riflettori saranno puntati innanzitutto su Tommaso Compagnucci, bravo a conquistare un posto nel tabellone principale passando dalle qualificazioni. Per lui ci sarà subito un banco di prova particolarmente impegnativo contro l’argentino Facundo Diaz Acosta, prima testa di serie del torneo.

A seguire spazio al derby tra Marco Cecchinato e Franco Agamenone. Il siciliano, finalista la scorsa settimana a Milano e già vincitore sul Titano nel 2013, proverà a confermare il buon momento contro l’italo-argentino.

Grande attesa anche per Filippo Romano, ventunenne ligure presente grazie a una wild card e chiamato a misurarsi con il finlandese Otto Virtanen, seconda testa di serie e reduce dalla finale disputata a Tampere.

In serata andrà invece in scena il derby forse più atteso: Andrea Pellegrino, finalista a San Marino nel 2023 e protagonista quest’anno di un brillante cammino agli Internazionali d’Italia, affronterà Carlo Alberto Caniato, romagnolo d’adozione e particolarmente caro al pubblico locale.

Non mancheranno gli azzurri neppure sugli altri campi. Enrico Dalla Valle, promosso dalle qualificazioni, sfiderà il croato Mili Poljicak, mentre Francesco Forti, ripescato come lucky loser dopo la sconfitta al tie-break decisivo contro Juan Pablo Varillas, affronterà l’argentino Federico Coria.

Lo stesso Varillas troverà invece la wild card Jacopo Vasamì, mentre Francesco Maestrelli, ottava testa di serie, debutterà contro l’austriaco Lukas Neumayer.

Tra gli altri protagonisti della giornata figurano lo spagnolo Carlos Taberner, l’esperto boliviano Hugo Dellien, fresco vincitore del Challenger di Trieste e settima testa di serie, e il lituano Vilius Gaubas, numero tre del seeding.

La prima giornata del tabellone principale ha intanto già emesso i primi verdetti. Il boliviano Juan Carlos Prado Angelo ha superato in tre set lo spagnolo Daniel Rincon, mentre il francese Alexandre Muller, quinta testa di serie e campione in carica, ha battuto in due set Stefano Napolitano, confermando le proprie ambizioni di bissare il titolo conquistato nel 2024.

Elena Guidi