US Open, entry list doppio misto: assenti Sinner e Alcaraz. Al via Errani-Vavassori e Bencic-Cobolli

Domenica 30 agosto si aprirà il sipario sui tabelloni principali di singolare dello US Open. Quindici giorni di tennis ad altissima intensità che restituiranno i due campioni dell’ultimo Slam stagionale. Ma non è tutto. Nella settimana inaugurale, come sperimentato nell’edizione 2025, si svolgerà il torneo di doppio misto. Da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto sedici coppie si batteranno per il titolo a Flushing Meadows. Di seguito, l’entry list provvisoria.

US Open: le coppie del doppio misto

Aryna Sabalenka e Novak Djokovic

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Mirra Andreeva e Andrey Rublev

Iga Swiatek e Casper Ruud

Belinda Bencic e Flavio Cobolli

Diana Shnaider e Daniil Medvedev

Amanda Anisimova e Learner Tien

Alexandra Eala e Felix Auger-Aliassime

Leylah Fernandez e Frances Tiafoe

Taylor Townsend e Alexander Zverev

Elena Gabriela Ruse e Nuno Borges

Jessica Pegula e Jack Draper

Naomi Osaka e Kei Nishikori

Sara Errani e Andrea Vavassori

Katerina Siniakova e Henry Patten

Peyton Stearns e Preston Stearns

I grandi assenti: spiccano Sinner e Alcaraz

Come si può notare non figura il nome di Jannik Sinner, che rinunciò all’evento anche nel 2025 (doveva partecipare con Katerina Siniakova) a seguito del suo ritiro nella finale di Cincinnati. Inoltre, al momento attuale non compaiono i nomi di altri top player come Carlos Alcaraz – che nella passata stagione fece coppia con Emma Raducanu -, Alex de Minaur, Alexander Bublik, Ben Shelton e Lorenzo Musetti. Questi ultimi due, nell’edizione 2025, giocarono rispettivamente a fianco di Taylor Townsend e Caty McNally.

Per quanto riguarda le rappresentanti femminili, spicca di nuovo l’assenza di Coco Gauff, che, come quasi tutte le top player americane, avrà di sicuro una opening week colma di impegni con media e sponsor. Anche Linda Noskova, Elina Svitolina, Marta Kostyuk e Iva Jovic al momento non sono ai nastri di partenza. Così come Jasmine Paolini, che nel 2025 fu costretta a rinunciare al torneo – avrebbe dovuto giocare con Musetti – dopo aver disputato la finale a Cincinnati.

Format e parole di Tiley

È importante sottolineare che questa lista è provvisoria. Le iscrizioni, infatti, chiuderanno lunedì 17 agosto alle ore 12. Da quel momento, le prime sei coppie con il miglior ranking combinato di singolare verranno ammesse automaticamente al tabellone. Otto tandem verranno invece scelti tramite wild card, mentre gli ultimi due dovranno aver superato le qualificazioni – ulteriore tabellone a otto coppie – nella giornata di lunedì 24 agosto. Martedì andranno poi in scena gli ottavi e i quarti, mercoledì le semifinali e la finale.

Ricordiamo che si giocheranno partite al meglio dei tre set. Per vincere un parziale basteranno però soltanto 4 game. Sul 4 pari si disputa il tie-break, mentre sul 40 pari ci sarà il punto secco. Sul punteggio di un set pari la partita verrà decisa da un super tie-break ai 10 punti. Solo nella finale, invece, per vincere un parziale serviranno i soliti sei game. Ma tutte le altre regole rimarranno.

“Ogni volta che si riesce a riunire uomini e donne nella stessa squadra, si mette in mostra il tennis al suo meglio”, ha dichiarato Craig Tiley, da poco CEO di USTA, che di recente ha detto la sua su varie tematiche che riguardano il tennis moderno. “Questo è esattamente ciò che fa il torneo di doppio misto. Siamo orgogliosi di riunire ancora una volta i migliori giocatori del mondo in un formato che offrirà un intrattenimento emozionante ai nostri fan. Il torneo di doppio misto è un’innovazione che coinvolgerà un nuovo pubblico e darà ai nostri fan un’altra opportunità di vedere le più grandi star competere insieme”.

Le coppie da tenere d’occhio

L’entry list attuale vede una sola coppia tutta azzurra, formata da Andrea Vavassori e Sara Errani, campioni delle edizioni 2024 e 2025. Ci sarà anche Flavio Cobolli a fianco di Belinda Bencic, con la quale ha vinto il 1000 di Indian Wells. Tra le coppie ormai consolidate figurano anche Elena Rybakina e Taylor Fritz, Iga Swiatek e Casper Ruud (finalisti uscenti), e Jessica Pegula insieme a Jack Draper.

Spicca il duo formato da Aryna Sabalenka, assente nella scorsa edizione, e Novak Djokovic (nel 2025 a fianco di Olga Danilovic). Da seguire anche i tandem formati da Mirra Andreeva e Andrey Rublev, Diana Shnaider e Daniil Medvedev, Amanda Anisimova e Learner Tien, Alexandra Eala e Felix Auger-Aliassime, Taylor Townsend e Alexander Zverev, e Naomi Osaka insieme a Kei Nishikori.