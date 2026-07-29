Roddick su Sinner: “Avevo già capito a Wimbledon che avrebbe saltato il Canada”

Il National Bank Open Presented By Rogers perde ancora una volta il numero uno del mondo, per il secondo anno consecutivo. Il forfait di Jannik Sinner per l’imminente appuntamento di Montreal ha sollevato – come al solito – un bel polverone mediatico, dividendo il pubblico in fazioni, tra detrattori e sostenitori della scelta presa dall’altoatesino.

Cliccando in questo link potrete sbizzarrirvi leggendo l’editoriale del Direttore Ubaldo Scanagatta, che ha approfondito e commentato la questione di cui sopra. L’assenza di Jannik pesa specialmente perché, in virtù dell’ormai certificato forfait, l’azzurro ha di fatto rinunciato ad inseguire un record stratosferico mai avvicinato da nessun collega in tutta la storia del tennis, ovvero conquistare tutti e 9 i masters in una sola stagione. Sinner ed il suo team – cosa ben nota – sono molto attenti alla programmazione, e dopo lo scoppio del caso “Parigi”, dove il fisico del numero uno è completamente crollato, l’equipe del numero uno non intende commettere lo stesso errore a ridosso di Flushing Meadows, prossimo obiettivo numero uno di Jannik.

Roddick: “Non riuscirete a convincere Novak…”

In merito all’argomento, si è espresso anche il leggendario Andy Roddick, che nell’ultima puntata del suo podcast “Served With Andy Roddick”, ha illustrato il suo punto di vista sul forfait canadese reiterato da Jannik Sinner: “Davvero pensate che i giocatori aggiungeranno altre due settimane al proprio calendario prima di New York?”, ha detto l’ex numero uno del mondo. “La risposta, almeno per i migliori che hanno ottenuto grandi risultati sulla terra battuta e sull’erba, è stata in larga parte no, stando ai primi riscontri. Soprattutto considerando il formato più lungo adottato nel circuito maschile. Non riuscirete a convincere Novak Djokovic a trascorrere cinque settimane negli Stati Uniti prima degli US Open, a questo punto della sua carriera”.

Roddick: “Ho visto Jannik a Wimbledon e mi ha detto « Prossimo passo un po’ di riposo»”

L’evoluzione del calendario e la modifica apportata ai formati dei masters 1000, prolungati per la maggior parte a due settimane, comporta di conseguenza una revisione della programmazione, specialmente per i primi della classe, che devo preservare energie fisiche, mentali e nervose prima del logorante appuntamento del Grand Slam. Roddick, infatti, dall’alto della sua esperienza, spiega: “Se il vincitore di Wimbledon vuole prendersi un periodo di pausa, indovinate quando lo farà... Lo farà durante il Canada e sarà proprio in quel momento che inizierà a prepararsi gradualmente per il prosieguo della stagione”. La leggenda statunitense, successivamente, aggiunge una particolare chicca: “Ho visto Jannik dopo la vittoria a Wimbledon e gli ho chiesto: ‘Qual è il prossimo passo?’. Mi ha risposto: ‘Un po’ di riposo’. E nella mia testa ho subito pensato: bene, allora il Canada è escluso. È una situazione complicata. E uno di quei casi in cui bisogna stare attenti a ciò che si desidera e muoversi di conseguenza”.

“Il prossimo anno potrebbe decidere di saltare la stagione su terra”

Il National Bank Open Presented By Rogers, per via di una collocazione un filo “scomoda” nel calendario, è da anni un evento sacrificabile per i big. Tutto ciò, chiaramente, crea un danno non indifferente al torneo stesso, puntualmente orfano dei nomi più importanti del ranking. Nel corso della puntata del podcast Served By Andy Roddick, quest’ultimo ha abbozzato una valida ipotesi circa la programmazione futura di Sinner: “C’è un altro aspetto interessante. Sinner oggi ha rinunciato a questo torneo. Considerando che è arrivato al Roland Garros lo scorso maggio con un livello di gioco praticamente perfetto, ma con il fisico che lo ha tradito, potrebbe decidere di saltare parte della stagione sulla terra il prossimo anno per arrivare più fresco e dare priorità alla condizione fisica in vista di Parigi? È uno scenario possibile. È molto più semplice rinunciare a un torneo quando comporta un impegno di due settimane, piuttosto che affrontare un evento concentrato, giocare molte partite in pochi giorni e avere poi una settimana libera”.