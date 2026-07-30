ATP Cincinnati: Novak Djokovic tornerà in Ohio per la prima volta dal 2023

Nel 2018 aveva completato il Career Golden Masters, primo a riuscirci nella storia fino alla vittoria di Jannik Sinner quest’anno a Roma. Nel 2023, aveva vinto in finale contro Alcaraz una delle partite più belle degli ultimi anni. Tre anni dopo, Novak Djokovic tornerà a Cincinnati, settimo Masters 1000 della stagione e ultimo pre US Open. Un ritorno che farà gioire fan e organizzatori, e che comunica anche la volontà del serbo di arrivare il più competitivo possibile all’ultimo Slam dell’anno. A Cincinnati, almeno al momento, ci saranno dunque tutti i top 10 con la conferma di Djokovic, considerando che Alcaraz risulta ad ora iscritto.

Il ritorno di Djokovic a Cincinnati

Djokovic ha comunicato la notizia della sua presenza a Cincinnati tramite un video postato sui canali Instagram del torneo. Queste le parole del serbo, molto sorridente: “Ciao a tutti, sono felice di annunciare che quest’anno tornerò a Cincinnati per la prima volta dal 2023, quando ho giocato una delle migliori finali al meglio dei tre set della mia carriera in un 1000. Non vedo l’ora di tornare in campo e giocare di fronte a voi, e vedere fan da tutto il mondo al torneo. Ci vediamo presto“.

Dunque Novak Djokovic, dopo la rinuncia del 2024 causa Olimpiadi e il forfait quasi dell’ultimo minuto lo scorso anno, tornerà a calcare il cemento di Cincinnati. L’entusiamo da parte sua, in un torneo comuqnue storico e con condizioni ideali per preparsi allo US Open, è palpabile. Arricchisce un torneo che potrebbe essere il primo, da Montecarlo, ad avere al via tutti i migliori giocatori. E aggiunge un importante rivale a Jannik Sinner, in ogni caso n.1 indiscusso.