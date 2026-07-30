ATP Finals: Achille Lauro protagonista della serata ‘Grand Opening’ a Torino

Prima del grande tennis, la grande musica. Se negli scorsi anni l’Inalpi Arena di Torino aveva ospitato Marco Mengoni, Blanco, Madame, i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, quest’anno sarà Achille Lauro il protagonista del Grand Opening. La serata di apertura delle Nitto ATP Finals, che rimarranno nel capoluogo piemontese anche nel 2027,sarà giovedì 12 novembre a partire dalle ore 21. I biglietti saranno disponibili a partire da giovedì 30 luglio, dalle ore 12, sul sito ufficiale del torneo.

Nel 2024 alla serata era stato ospite anche Jannik Sinner, poi campione delle edizioni 2024 e 2025 del ‘torneo dei maestri’. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalisti uscenti, sono stati invitati all’evento nei due anni passati. Ricordiamo che nell’ultima stagione fu protagonista anche Lorenzo Musetti, che nonostante l’emozionante vittoria su Alex de Minaur non riuscì a superare il girone. Al momento attuale l’azzurro Jannik Sinner, con 7950 punti stagionali, è qualificato matematicamente per Torino 2026, torneo in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre.

Anche Alexander Zverev è pronto a volare a Torino, nell’evento da lui vinto nel 2018 e nel 2021. Nel gradino più basso del podio della Race figura al momento Carlos Alcaraz, finalista uscente. Nonostante sia fermo da quattro mesi per un infortunio al polso, lo spagnolo ha accumulato 3650 punti da inizio 2026. La medaglia di legno, al momento, se la beccano sia Flavio Cobolli con 3020 punti, ma anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio, con 3940 punti. Mancano ancora più di tre mesi alle Finals. La speranza è ovviamente quella di poter vedere di nuovo a Torino due azzurri in singolare e una coppia italiana nel doppio. O, perché no, anche qualcuno in più.