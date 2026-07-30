Challenger San Marino: Cecchinato lotta ma cade con Muller. Poljicak sorprende Basilashvili

di Elena Guidi

Sul Centrale di San Marino i primi a scendere in campo, alle 16, sono stati il croato Mili Polijicak e la testa di serie n.4 Nikoloz Basilashvili, il primo proveniente dalla qualificazioni, quindi con già diversi match all’attivo, e il secondo reduce da una vittoria ieri al terzo set contro il 26enne ceco Michael Vrbensky. Nel primo set parte bene il georgiano, come da pronostico, ma sul 4-2 scatta la rimonta di un Polijicak che fin dall’inizio del torneo è apparso molto determinato: il croato si porta sul 5-5 e poi sul 6-5, ma Basilashvili reagisce e si aggiudica un lungo tie-break (10-8). Il pubblico, già numeroso nelle ore pomeridiane, capisce che il match sarà più equilibrato di quanto si potesse pensare alla vigilia. Basilashvili, che gioca con la fascia sottorotulea al ginocchio sinistro, lo delizia con il suo rovescio a due mani, ma nel secondo parziale è lui a subire il primo break e a trovarsi sotto 4-2, perdendo poi il set 6-3. Nel parziale decisivo ci si aspetta l’affondo del favorito, ma Polijicak è coriaceo, rimonta di nuovo lo svantaggio (da 1-3 a 3-3) e risponde al successivo break con un immediato controbreak, prevalendo alla fine, in due ore e quaranta minuti, con un 6-4 che stupisce tutti e fa cadere la prima testa illustre.

Nel frattempo, sul campo adiacente, cadeva anche quella del boliviano Hugo Dellien, ritirato per infortunio dopo aver perso al tie break il primo set contro il connazionale Prado Angelo.

A seguire sul Centrale, il nostro Marco Cecchinato – dopo la vittoria del giorno precedente nel derby con Agamenone – ha dato vita ad una partita di altissimo livello contro la testa di serie numero 5 del tabellone, il francese Alexandre Muller, a riposo da lunedi, quando aveva prevalso in due set contro Stefano Napolitano. Il match parte da subito a ritmo elevato e procede on serve fino al 4-4; il break di Cecchinato arriva al nono game e il primo set si chiude 6-4 per l’italiano. Nel secondo, è Muller a premere sull’acceleratore e a procurarsi il primo break già al secondo game; per tutta risposta “Ceck” spacca la racchetta guadagnandosi un warning, poi perde il set 6-2. Gli spettatori lo incoraggiano con tutto il calore di un pubblico di casa ed è lui stavolta, in apertura di terzo set, a strappare subito il servizio all’avversario. Il parziale decisivo continua in sostanziale equilibrio, tra scambi pregevoli e capovolgimenti continui, offrendo forti emozioni, con Cecchinato che annulla due match point sul 6-5 e manda il pubblico in estasi. Alla fine, però, è Muller a chiudere e a passare ai quarti.

L’ultima partita della serata, scalata alle 21:30, ha visto accendersi i riflettori sulla sfida tra il cesenate Francesco Forti, già ripescato come lucky loser e poi vincitore sull’argentino Coria, e la prima testa di serie del torneo, l’argentino Facundo Diaz Acosta, già vincitore di 4 challenger quest’anno, e dimostratosi in gran forma nel match di esordio contro Tommaso Compagnucci. Non può molto, Forti, nel primo set, contro il più titolato avversario, che lo risolve 6-2 in quarantacinque minuti. La partita sembra non avere più niente da dire, ma nel secondo set è tutta un’altra storia: l’italiano scioglie la tensione e parte con un break a suo favore, portandosi addirittura sul 3-1, l’intensità del match sale e il pubblico finalmente si diverte. Diaz Acosta la spunta comunque, ma deve impegnarsi, e tanto, fino al tie-break che lo porta a superare il turno.

Nell’incontro serale che chiudeva il programma di mercoledì l’argentino Facundo Diaz Acosta, n.107 della classifica mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto per 6-2 7-6(3), in due ore e 12’, sul romagnolo Francesco Forti (n.371 Atp). Contro un avversario più quotato, vincitore quest’anno di 4 titoli Challenger, il 27enne di Cesenatico ha disputato una buona partita e può persino recriminare per 3 set-point non sfruttati sul 6-5 nel secondo set.

Il sudamericano affronterà nei quarti venerdì il boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

I risultati di mercoledì – Ottavi di finale



[1] Facundo Diaz Acosta (ARG) d [LL] Francesco Forti (ITA) 62 76(3)

[Q] Mili Poljicak (CRO) d [4] Nikoloz Basilashvili (GEO) 67(8) 63 64

[5] Alexandre Muller (FRA) d Marco Cecchinato (ITA) 46 62 75

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) d [7] Hugo Dellien (BOL) 76(4) Retired

Appuntamento a questo giovedì, sotto il sole di luglio e con le Tre Torri a fare da cornice: gli Internazionali di San Marino si preparano a vivere un’altra giornata di grande spettacolo, riconfermandosi come un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati.

ORDER OF PLAY – THURSDAY, 30 JULY 2026

Center Court – start 4:00 PM

Timofey Skatov (KAZ) vs [2] Otto Virtanen (FIN)



Not Before 6:30 PM

[8] Francesco Maestrelli (ITA) vs [Q] Juan Pablo Varillas (PER)



Not Before 8:30 PM

[Q] Thiago Monteiro (BRA) vs [6] Andrea Pellegrino (ITA)



Court 2 De Luigi – start 4:00 PM

[1] Petr Nouza (CZE) / Neil Oberleitner (AUT) vs Arthur Reymond (FRA) / Luca Sanchez (FRA)

Filip Duda (CZE) / Michael Vrbensky (CZE) vs Stefan Latinovic (SRB) / Mili Poljicak (CRO)

Piotr Matuszewski (POL) / Filip Pieczonka (POL) vs [2] Luke Johnson (GBR) / Bart Stevens (NED)





Court 3 – start 4:00 PM

Thijmen Loof (NED) / Kaito Uesugi (JPN) vs [WC] Filippo Romano (ITA) / Jacopo Vasami (ITA)

[3] Vilius Gaubas (LTU) vs Genaro Alberto Olivieri (ARG)