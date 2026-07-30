Corruzione e scommesse, pugno duro dell’ITIA: maxisqualifica per Sukhotina, sospeso Manafli

L’ITIA (International Tennis Integrity Agency) prosegue la sua linea di tolleranza zero verso i reati che minacciano la regolarità del gioco. L’ultimo provvedimento di rilievo riguarda la tennista russa Anastasia Sukhotina, punita con un lungo stop di 4 anni e 10 mesi a seguito di molteplici infrazioni al codice anticorruzione. L’atleta ventiseienne, che in carriera vanta come massimo traguardo la posizione numero 607 del ranking WTA raggiunta nell’estate del 2019, dovrà inoltre corrispondere una sanzione pecuniaria pari a 30.000 dollari (di cui 22.500 congelati sotto precondizione). Il ban, scattato a metà luglio 2026, rimarrà in vigore fino alla primavera del 2031.

Dal patteggiamento alle accuse: una catena di illeciti durata cinque anni

La ricostruzione del caso evidenzia un quinquennio di condotte irregolari, perpetrate tra il 2019 e il 2024. Inizialmente intenzionata a rigettare ogni addebito, la giocatrice ha infine preferito siglare un accordo di ammissione di colpa con l’organismo di vigilanza, riconoscendo ben otto violazioni distinte. Il quadro probatorio delineato dagli inquirenti è particolarmente articolato: si va da tentativi diretti di scommettere su match ufficiali al reclutamento di colleghi del circuito per alterare l’esito di determinati incontri, fino ad arrivare alla deliberata eliminazione di elementi di prova durante lo svolgimento degli accertamenti.

Integrità del circuito: il segnale inflessibile dell’ITIA

Il verdetto emesso contro Sukhotina si attesta come uno dei provvedimenti disciplinari più severi comminati dalle autorità tennistiche nelle ultime stagioni. L’episodio conferma la determinazione con cui gli organi di controllo intendono estirpare qualunque ombra di match-fixing o speculazione legata al mondo delle scommesse, specialmente nei tornei minori dove il fenomeno rischia di attecchire con maggiore facilità. Va da sé che la fermezza della decisione punti a fungere da chiaro deterrente per tutto il movimento professionistico.

Caos in Azerbaigian: fermato anche il capitano di Coppa Davis

La nota diffusa dall’ITIA non si limita però al circuito femminile, ma coinvolge anche le competizioni a squadre. È stata infatti ufficializzata la sospensione cautelare di Yalchin Manafli, capitano della squadra di Coppa Davis dell’Azerbaigian ed ex direttore di tornei ITF nel Paese. La misura disciplinare nei suoi confronti è scattata a causa del netto rifiuto opposto dal dirigente alla richiesta degli investigatori di consegnare il proprio smartphone per le verifiche di rito.

Ricorso respinto e isolamento totale dalle competizioni

Di fronte al provvedimento, Manafli ha tentato la via dell’appello contestando il blocco temporaneo davanti a un arbitro indipendente. La risposta della giustizia sportiva è stata tuttavia inflessibile: l’udienza ha confermato la validità della sospensione preventiva, evidenziando la presenza di un solido quadro indiziario. Per effetto delle sanzioni comminate, sia la tennista russa sia il dirigente azero subiranno un bando totale dal mondo della racchetta: durante il periodo di squalifica non potranno accedere né operare a nessun titolo — che sia da atleti, coach o addetti ai lavori — in appuntamenti coordinati da ATP, WTA, ITF, Slam o federazioni nazionali.