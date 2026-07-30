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Tra allenamenti e look, il nuovo Carlos Alcaraz: ora ci sono le treccine

Alcaraz svela un'acconciatura che è tutto un programma, dal sapore estivo. Vuole curare ogni minimo dettaglio verso il rientro

Di Pellegrino Dell'Anno
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Carlos Alcaraz (ESP), Thursday, April 9, 2026. Photo Felice Calabro'
Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Carlos Alcaraz (ESP), Thursday, April 9, 2026. Photo Felice Calabro'

Carlos Alcaraz è vicino al rientro? Sta per tornare, ce la farà per Cincinnati? Queste domande affolano i pensieri di tutti gli appassionati, che non vedono l’ora di poter rivedere di nuovo lo spagnolo in campo contro Jannik Sinner. Lui, intanto, non perde tempo e si rimette in bella mostra. Con un ennesimo nuovo look, d’altronde non è una grande novità. Rispetto all’azzurro, così come in campo, la fantasia fa parte della vita di Alcaraz. L’anno scorso aveva optato per radersi quasi a zero in vista dello US Open. Quest’anno, dopo aver mostrato una canotta blu e grigia che userà per il quarto Slam stagionale, ha fatto anche di meglio.

Un Alcaraz “estivo”

Con un post su Instagram Alcaraz ha svelato una nuova acconciatura che è tutto un programma: le treccine. Dopo aver lasciato crescere i capelli, lo spagnolo ha optato per un’acconciatura particolare, tipica di molti giovani quando in estate si va in spiaggia o si perde una scomessa. Conoscendo Alcaraz, avrà voluto semplicemente provare qualcosa di nuovo, di “esotico”, per stupire ancor di più il pubblico. E non soltanto con le prodezze in campo.

A Cincinnati, circa quattro mesi dopo l’ultima partita disputata ad aprile a Barcellona, dovremmo rivederlo in campo. Con rinnovato entusiasmo, oltre alla solita classe e alla nota potenza che sa infondere nei propri colpi da fondo campo. Alle qualità tennistiche, aggiungerà un tocco frizzante anche al proprio look. Così che i ragazzini possano amarlo anche un po’ di più di quanto già non facciano.

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