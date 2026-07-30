Tra allenamenti e look, il nuovo Carlos Alcaraz: ora ci sono le treccine

Carlos Alcaraz è vicino al rientro? Sta per tornare, ce la farà per Cincinnati? Queste domande affolano i pensieri di tutti gli appassionati, che non vedono l’ora di poter rivedere di nuovo lo spagnolo in campo contro Jannik Sinner. Lui, intanto, non perde tempo e si rimette in bella mostra. Con un ennesimo nuovo look, d’altronde non è una grande novità. Rispetto all’azzurro, così come in campo, la fantasia fa parte della vita di Alcaraz. L’anno scorso aveva optato per radersi quasi a zero in vista dello US Open. Quest’anno, dopo aver mostrato una canotta blu e grigia che userà per il quarto Slam stagionale, ha fatto anche di meglio.

Un Alcaraz “estivo”

Carlos Alcaraz showing off a new hairstyle on IG pic.twitter.com/eFVsY9T0QO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 30, 2026

Con un post su Instagram Alcaraz ha svelato una nuova acconciatura che è tutto un programma: le treccine. Dopo aver lasciato crescere i capelli, lo spagnolo ha optato per un’acconciatura particolare, tipica di molti giovani quando in estate si va in spiaggia o si perde una scomessa. Conoscendo Alcaraz, avrà voluto semplicemente provare qualcosa di nuovo, di “esotico”, per stupire ancor di più il pubblico. E non soltanto con le prodezze in campo.

A Cincinnati, circa quattro mesi dopo l’ultima partita disputata ad aprile a Barcellona, dovremmo rivederlo in campo. Con rinnovato entusiasmo, oltre alla solita classe e alla nota potenza che sa infondere nei propri colpi da fondo campo. Alle qualità tennistiche, aggiungerà un tocco frizzante anche al proprio look. Così che i ragazzini possano amarlo anche un po’ di più di quanto già non facciano.