WTA Memphis: la sorpresa ai quarti si chiama Elvina Kalieva, Osorio ko

Prima giornata di ottavi di finale al The Memphis Classic 2026, WTA 250 alla prima edizione che si sta svolgendo sui campi in cemento outdoor del Leftwich Tennis Center. Dopo l’uscita di scena della prima testa di serie Ekaterina Alexandrova, che martedì si è sentita male a causa di un malore dovuto alle temperature elevate, mercoledì sono andati in scena i primi quattro ottavi di finale. E le sorprese non sono mancate.

A seguito delle sconfitte anche di McCartney Kessler e Viktorija Golubic, rispettivamente seconda e terza testa di serie del torneo, saluta la compagnia anche Zeynep Sonmez, quarta favorita dell’evento. La tennista turca, lamentatasi di recente per il calendario troppo fitto, si è fatta fregare da Elvina Kalieva. Con il punteggio di 3-6 7-5 7-5, in ben tre ore e diciassette minuti di lotta, la giocatrice di casa ha rimontato Sonmez dopo che questa si era trovata prima avanti 4-1 con doppio break nel parziale decisivo, e poi 5-4 e servizio per chiudere la contesa. Kalieva, però, non si è data per vinta ed è così venuta a prendersi il suo primo quarto di finale nel circuito maggiore – grazie al miglior successo in carriera per ranking dell’avversaria -, dove sfiderà Peyton Stearns o Tatiana Prozorova.

Bene anche la connazionale Katie Volynets, finalista recente a Newport, che con un agile 6-4 6-2 ha avuto ragione della bielorussa Iryna Shymanovich. Recuperato uno svantaggio di 0-4 nel primo parziale, la statunitense ha poi preso il largo e si è quindi qualificata per il suo sesto quarto di finale WTA, nel quale affronterà Sloane Stephens o Darja Vidmanova. Bel successo anche per Renata Zarazua, giustiziera di Tatjana Maria con un doppio 6-4. Grazie alla vittoria sulla tedesca, prima finalista sull’erba di Eastbourne e poi campionessa a Newport, la messicana avanza per la quarta volta al turno dei migliori otto in un evento del circuito maggiore.

Qui se la vedrà con Anastasia Zakharova, che ha piazzato l’ennesimo colpaccio del torneo sconfiggendo Camila Osorio, quinta testa di serie, per 6-4 6-3. Trovatasi sotto 3-4 nel parziale inaugurale, la giocatrice russa ha cambiato marcia e da quel momento la colombiana non è più riuscita a colmare il divario, finendo peraltro per irrigidirsi e commettere ben 9 doppi falli. Per Zakharova si tratta del terzo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore.