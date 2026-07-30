WTA Washington: per Cocciaretto c’è Osaka. Eala elimina la campionessa uscente Fernandez

In questa settimana Washington non è solamente la capitale degli Stati Uniti, ma lo è anche per il circuito tennistico.

Il Mubadala DC Open prosegue con i match di ottavi di finale. Elisabetta Cocciaretto permane nella miglior versione di se stessa: ora Naomi Osaka per la semifinale.

Avanzano ai quarti del WTA 500 di Washington anche Alexandra Eala e Liudmila Samsonova.

WTA Washington: Eala elimina la campionessa del 2025 Fernandez

È sicuramente la partita del giorno a Washington quella che contrappone Alexandra Eala e Leylah Fernandez. Dopo la rimonta ai danni di Qinwen Zheng, la filippina ferma anche la campionessa del 2025 del Mubadala DC Open. 6-2 7-6(1) il punteggio che consegna alla numero 28 WTA i quarti di finale, dove attende la vincente tra Elina Svitolina e Polina Kudermetova.

Eala pone le basi del successo a partire dal primo set, quando il break nel secondo gioco le consente di trovare con serenità le proprie geometrie, contro un’avversaria mancina come lei. Fernandez non si lascia irretire da un parziale andato male e si rilancia nel secondo set. Tuttavia, alla numero 34 del mondo non basta un vantaggio di 5-1 per pareggiare i conti. Alexandra si rifà sotto gioco dopo gioco, senza concedere set point alla 23enne di Montreal. Il tiebreak, infine, è un assolo della filippina, che lascia un solo punto all’avversaria, che abdica a Washington. Eala, così, pareggia i conti nei testa a testa, riscattando l’unico precedente, ovvero la sconfitta di qualche mese fa sulla terra di Stoccarda.

Continua l’operazione rilancio per Liudmila Samsonova, sprofondata alla posizione numero 70 delle classifiche. La russa supera con un brillante 6-2 6-2 Xinyu Wang e aspetta di scoprire se si contenderà un posto in semifinale con Anastasia Potapova o Diana Shnaider.

Avanza anche Naomi Osaka, rimasta in campo meno di un’ora con Ashlyn Krueger. La wild card statunitense, infatti, è costretta al ritiro sulla situazione di punteggio di 6-3 3-1, spalancando le porte dei quarti di finale alla testa di serie numero 3. Osaka è la prossima avversaria di Elisabetta Cocciaretto.