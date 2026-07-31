ATP Montreal, verso il sorteggio: l’elenco delle teste di serie e i possibili incroci

Mancano pochissime ore al sorteggio ufficiale del tabellone maschile del National Bank Open Presented by Rogers. Il torneo di Montreal, quest’anno, ha registrato pesantissimi forfait, restando orfano di Jannik Sinner, Carlitos Alcaraz e Novak Djokovic. In virtù delle loro assenze, si è dunque ridisegnata la entry list del masters ‘1000 canadese, che vedrà primeggiare nel seeding Sascha Zverev, candidato numero uno per la vittoria in Nord America.
Teste di serie maschili:
1. Alexander Zverev
2. Felix Auger-Aliassime
3. Alex de Minaur
4. Daniil Medvedev
5. Ben Shelton
6. Flavio Cobolli
7. Taylor Fritz
8. Alexander Bublik
9. Jiri Lehecka
10. Casper Ruud
11. Andrey Rublev
12. Lorenzo Musetti
13. Learner Tien
14. Jakub Mensik
15. Valentin Vacherot
16. Frances Tiafoe
17. Francisco Cerundolo
18. Tommy Paul
19. Arthur Fils
20. Luciano Darderi
21. Rafael Jodar
22. Karen Khachanov
23. Joao Fonseca
24. Arthur Rinderknech
25. Ugo Humbert
26. Alejandro Tabilo
27. Tomas Martin Etcheverry
28. Alexander Blockx
29. Brandon Nakashima
30. Ignacio Buse
31. Matteo Arnaldi
32. Zizou Bergs
La posizione degli azzurri
Le rinunce di Djokovic, Sinner e del malconcio Alcaraz, alle quali si aggiunge anche il forfait dello spagnolo Davidovich Fokina, hanno modificato lo scacchiere delle prime trentadue teste di serie, e questo inciderà sugli incroci di ciascuno nel corso dell’avventura canadese. Ma questo è un tema che approfondiremo tra poco. Capitolo azzurri, saranno ben quattro gli atleti italiani ad essere teste di serie nel masters ‘1000 di Montreal. Cobolli sarà n.6 del seeding, seguito a ruota da Musetti (n.12), Darderi (n.20), e Matteo Arnaldi, testa di serie numero 31, alle spalle di Ignacio Buse, e davanti a Zizou Berg.
I potenziali incroci tra teste di serie
Terzo turno
1-8 contro 25-32
9-16 contro 17-24
Ottavi di finale
1-4 contro 13-16
5-8 contro 9-12
Quarti di finale
1-4 contro 5-8
Vantaggiosissima la posizione n.1 nel seeding per Zverev, che potrà assicurarsi di non incontrare gli scomodi Auger-Aliassime, de Minaur e Medvedev fino alle semifinali. Possibile scontro con Cobolli o Shelton ai quarti di finale. Arnaldi, invece, potrebbe incrociare il suo cammino, con quello del tedesco, già dal terzo turno.
Orario sorteggio ATP Montreal
Il sorteggio ufficiale per il tabellone del National Bank Open Presented by Rogers avverrà alle 17:00 italiane, ore 11:00 locali.
Restate sintonizzati su Ubitennis.com per avere ogni dettaglio sul tabellone principale del masters ‘1000 di Montreal. Nel pomeriggio, saranno disponibili video e articoli attinenti al sorteggio ufficiale del main draw del National Bank Open Presented by Rogers.