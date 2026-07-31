ATP Montreal, verso il sorteggio: l’elenco delle teste di serie e i possibili incroci

Mancano pochissime ore al sorteggio ufficiale del tabellone maschile del National Bank Open Presented by Rogers. Il torneo di Montreal, quest’anno, ha registrato pesantissimi forfait, restando orfano di Jannik Sinner, Carlitos Alcaraz e Novak Djokovic. In virtù delle loro assenze, si è dunque ridisegnata la entry list del masters ‘1000 canadese, che vedrà primeggiare nel seeding Sascha Zverev, candidato numero uno per la vittoria in Nord America.

Teste di serie maschili:

1. Alexander Zverev

2. Felix Auger-Aliassime

3. Alex de Minaur

4. Daniil Medvedev

5. Ben Shelton

6. Flavio Cobolli

7. Taylor Fritz

8. Alexander Bublik

9. Jiri Lehecka

10. Casper Ruud

11. Andrey Rublev

12. Lorenzo Musetti

13. Learner Tien

14. Jakub Mensik

15. Valentin Vacherot

16. Frances Tiafoe

17. Francisco Cerundolo

18. Tommy Paul

19. Arthur Fils

20. Luciano Darderi

21. Rafael Jodar

22. Karen Khachanov

23. Joao Fonseca

24. Arthur Rinderknech

25. Ugo Humbert

26. Alejandro Tabilo

27. Tomas Martin Etcheverry

28. Alexander Blockx

29. Brandon Nakashima

30. Ignacio Buse

31. Matteo Arnaldi

32. Zizou Bergs

La posizione degli azzurri

Le rinunce di Djokovic, Sinner e del malconcio Alcaraz, alle quali si aggiunge anche il forfait dello spagnolo Davidovich Fokina, hanno modificato lo scacchiere delle prime trentadue teste di serie, e questo inciderà sugli incroci di ciascuno nel corso dell’avventura canadese. Ma questo è un tema che approfondiremo tra poco. Capitolo azzurri, saranno ben quattro gli atleti italiani ad essere teste di serie nel masters ‘1000 di Montreal. Cobolli sarà n.6 del seeding, seguito a ruota da Musetti (n.12), Darderi (n.20), e Matteo Arnaldi, testa di serie numero 31, alle spalle di Ignacio Buse, e davanti a Zizou Berg.

I potenziali incroci tra teste di serie

Terzo turno

1-8 contro 25-32

9-16 contro 17-24

Ottavi di finale

1-4 contro 13-16

5-8 contro 9-12

Quarti di finale

1-4 contro 5-8

Vantaggiosissima la posizione n.1 nel seeding per Zverev, che potrà assicurarsi di non incontrare gli scomodi Auger-Aliassime, de Minaur e Medvedev fino alle semifinali. Possibile scontro con Cobolli o Shelton ai quarti di finale. Arnaldi, invece, potrebbe incrociare il suo cammino, con quello del tedesco, già dal terzo turno.

Orario sorteggio ATP Montreal

Il sorteggio ufficiale per il tabellone del National Bank Open Presented by Rogers avverrà alle 17:00 italiane, ore 11:00 locali.

Restate sintonizzati su Ubitennis.com per avere ogni dettaglio sul tabellone principale del masters ‘1000 di Montreal. Nel pomeriggio, saranno disponibili video e articoli attinenti al sorteggio ufficiale del main draw del National Bank Open Presented by Rogers.