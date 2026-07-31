ATP Washington: prova di forza di Nakashima, battuto Mensik. Shelton rimonta Humbert

Il Mubadala DC Open si avvicina sempre più alle fasi calde della competizione, e nel day 4 di Washington sono andati in archivio i restanti quattro incontri degli ottavi di finale, delineando dunque il quadro dei quarti di finale. Vi abbiamo già raccontato del derby generazionale tra Alex de Minaur – campione in carica e n.1 del seeding – e il figlio d’arte Cruz Hewitt, che non ha affatto sfigurato contro il connazionale, mettendo in cassaforte cinque game, e ritagliandosi anche dei momenti di gloria nel corso del rapido testa a testa.

Il derby aussie ha attirato moltissima attenzione per via della presenza di Hewitt Jr, ma i restanti match in programma sono stati ben più vivaci dello scontro generazionale targato Australia.

B. Nakashima b. [7] J. Mensik 7-6(5) 3-6 6-4

Continua il periodo altalenante della giovane gemma di Prostejov, Jakub Mensik, sconfitto alla seconda uscita da un brillante Brandon Nakashima. Tennis fluido per il padrone di casa, che sembra aver fatto un importante step in avanti negli ultimi mesi, e dal punto di vista qualitativo, e della consistenza. Brandon, classe 2001, ha messo alle corde un picchiatore come il ceco, spostando di continuo con rasoiate precise e profonde, aiutandosi moltissimo con la prima di servizio. Quando Jakub ha pareggiato il conto dei set, sembrava che l’abbrivio fosse totalmente dalla sua parte, ma Nakashima è rimasto sul pezzo, mostrando più concretezza. Mensik ha gettato tutto al vento sul match point avversario, proponendo un dropshot rimasto altissimo, sul quale lo statunitense si è avventato con violenza, blindando l’incontro. Settimo quarto di finale a livello 500 per il ragazzo di San Diego, che sfiderà proprio de Minaur, nettamente sconfitto nell’ultimo precedente, sull’erba del Queen’s.

I due derby mancini: Tabilo ferma Atmane. Shelton rimonta di forza Humbert

Il programma del Mubadala DC Open è proseguito con le due interessanti sfide mancine. La prima, tra Atmane e Tabilo, ha visto il cileno avere la meglio sul rivale transalpino in due set (6-3 7-6), dando seguito alla buonissima prestazione sfoggiata contro il roccioso Tallon Griekspoor. La rapidità al servizio di Atmane non ha destabilizzato particolarmente il sudamericano in risposta, che ha guadagnato l’accesso al 15° quarto di finale ATP in carriera, il quinto del 2026.

Shelton show in the capital 🏛️



The American no. 1 defeats Humbert 6-7 6-3 6-4 in a three-set epic!@BenShelton #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/GM26uBY04v — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2026

Ben Shelton ha invece dovuto faticare molto di più del collega cileno, restando “intrappolato” sul centrale di Washington per quasi due ore e trenta. Al numero 3 del seeding sono serviti tre set per frenare l’entusiasmo dello spigoloso Ugo Humbert, partito a ritmi elevatissimi nel primo spezzone di match. Il padrone di casa, successivamente, ha tirato fuori l’artiglieria pesante, conducendo Humbert verso lo scomodo terreno del braccio di ferro. Il francese è infatti andato spesso fuori giri, arrendendosi con lo score di 6-7 6-3 6-4 in favore dell’americano. Tabilo e Shelton si contenderanno un posto per le semi del Mubadala DC Open.