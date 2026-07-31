Bublik: “Ci sono momenti importanti che valgono più di Cincinnati”

L’anno scorso aveva tentato il “Ruud Slam”, vale a dire la conquista di tre titoli in altrettante settimane sulla terra battuta di luglio, impresa impossibile che il norvegese portò a termine nel 2021. Il termine Slam può sembrare eccessivo, ma da tempo il suo utilizzo – abuso, diciamolo – è più obbligatorio di un Masters 1000 per risvegliare un minimo di attenzione, come insegna l’esibizione saudita dei Sei Re. Anche “impresa” suona iperbolico: pur non sottovalutando i dodici incontri di fila vinti da Casper, il ranking medio degli avversari affrontati era 129. Impossibile, invece, ormai lo è davvero, dal momento che le settimane a disposizione sono diventate due. Alexander Bublik si era accontentato, portandosi a casa 500 punti insieme ai trofei di Gstaad e Kitzbuhel. “A casa” non in senso figurato: Sasha si prese una pausa dal Tour fino allo US Open, saltando così i “Mille” del Canada e di Cincinnati.

Bublik: le cose che contano davvero

Nel 2025 Bublik non era un commitment player (colui che termina la stagione precedente in top 30); tuttavia, avendo il ranking per entrare in quei due tornei, avrebbe poi ricevuto un paio di “zero punti” ai fini della classifica tuttora presenti. Quest’anno l’avventura sulla terra estiva è stata meno fortunata per il kazako, sconfitto da Halys all’esordio in Svizzera e in finale in Austria. E i due Masters 1000? Se a Montreal è iscritto – e quella del 2025 è stata la sua unica rinuncia in Canada –, l’ultima apparizione a Cincinnati risale al 2021, sconfitto al secondo turno da Grigor Dimitrov.

Il motivo è stato spiegato dallo stesso Bublik a Ben Rothenberg durante lo US Open dello scorso anno: “Sì, negli ultimi quattro anni” diceva Sasha confermando la prolungata assenza. “C’è il compleanno di mio figlio e non penso che il Masters di Cincinnati valga la perdita di momenti così importanti”. Il compleanno del figlio Vasily, nato nel 2022, è il 16 agosto, data che appunto cade durante la disputa del torneo in Ohio.

Obbligatorio: cosa significa davvero

Più sopra avevamo utilizzato l’espressione “più obbligatorio”, apparentemente un errore, visto che obbligatorio dovrebbe essere un concetto dicotomico – e lo è, ma solo dal punto di vista linguistico, non regolamentare. Nel senso che, se rinunci a un Masters 1000, l’ATP non ti manda a casa una squadra di energumeni per farti cambiare idea. A parte lo zero in classifica (sempre con le dovute eccezioni), come conseguenza per il giocatore c’è la decurtazione del bonus di categoria di fine anno, decurtazione che a sua volta può essere ridotta partecipando ad attività promozionali. Un po’ come il premio presenza per i lavoratori in un’azienda che si riduce proporzionalmente alle assenze.

Bene fa dunque Bublik a non perdersi i compleanni di Vasily e certo rispettiamo, ci mancherebbe altro, la scelta anche di chi non… rispetta l’impegno al fine di preservare la propria salute e poter così giocare (e non giocare) per altri quindici anni o per qualsiasi altro motivo. L’unico appunto di chi scrive è che, forse, potrebbe essere un po’ generosa l’affermazione per cui i pro sono obbligati, addirittura costretti, a lavorare 275 giorni l’anno.