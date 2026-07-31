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Bublik: “Ci sono momenti importanti che valgono più di Cincinnati”

Il n. 11 del mondo Alexander Bublik non gioca l'ATP Masters 1000 in Ohio dal 2021. Lui stesso ha rivelato il motivo di questa prolungata assenza

Di Michelangelo Sottili
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Alexander Bublik - US Open 2025 (foto X @atptour)

L’anno scorso aveva tentato il “Ruud Slam”, vale a dire la conquista di tre titoli in altrettante settimane sulla terra battuta di luglio, impresa impossibile che il norvegese portò a termine nel 2021. Il termine Slam può sembrare eccessivo, ma da tempo il suo utilizzo – abuso, diciamolo – è più obbligatorio di un Masters 1000 per risvegliare un minimo di attenzione, come insegna l’esibizione saudita dei Sei Re. Anche “impresa” suona iperbolico: pur non sottovalutando i dodici incontri di fila vinti da Casper, il ranking medio degli avversari affrontati era 129. Impossibile, invece, ormai lo è davvero, dal momento che le settimane a disposizione sono diventate due. Alexander Bublik si era accontentato, portandosi a casa 500 punti insieme ai trofei di Gstaad e Kitzbuhel. “A casa” non in senso figurato: Sasha si prese una pausa dal Tour fino allo US Open, saltando così i “Mille” del Canada e di Cincinnati.

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Bublik: le cose che contano davveroObbligatorio: cosa significa davvero

Bublik: le cose che contano davvero

Nel 2025 Bublik non era un commitment player (colui che termina la stagione precedente in top 30); tuttavia, avendo il ranking per entrare in quei due tornei, avrebbe poi ricevuto un paio di “zero punti” ai fini della classifica tuttora presenti. Quest’anno l’avventura sulla terra estiva è stata meno fortunata per il kazako, sconfitto da Halys all’esordio in Svizzera e in finale in Austria. E i due Masters 1000? Se a Montreal è iscritto – e quella del 2025 è stata la sua unica rinuncia in Canada –, l’ultima apparizione a Cincinnati risale al 2021, sconfitto al secondo turno da Grigor Dimitrov.

Il motivo è stato spiegato dallo stesso Bublik a Ben Rothenberg durante lo US Open dello scorso anno: “Sì, negli ultimi quattro anni” diceva Sasha confermando la prolungata assenza. “C’è il compleanno di mio figlio e non penso che il Masters di Cincinnati valga la perdita di momenti così importanti”. Il compleanno del figlio Vasily, nato nel 2022, è il 16 agosto, data che appunto cade durante la disputa del torneo in Ohio.

Obbligatorio: cosa significa davvero

Più sopra avevamo utilizzato l’espressione “più obbligatorio”, apparentemente un errore, visto che obbligatorio dovrebbe essere un concetto dicotomico – e lo è, ma solo dal punto di vista linguistico, non regolamentare. Nel senso che, se rinunci a un Masters 1000, l’ATP non ti manda a casa una squadra di energumeni per farti cambiare idea. A parte lo zero in classifica (sempre con le dovute eccezioni), come conseguenza per il giocatore c’è la decurtazione del bonus di categoria di fine anno, decurtazione che a sua volta può essere ridotta partecipando ad attività promozionali. Un po’ come il premio presenza per i lavoratori in un’azienda che si riduce proporzionalmente alle assenze.

Bene fa dunque Bublik a non perdersi i compleanni di Vasily e certo rispettiamo, ci mancherebbe altro, la scelta anche di chi non… rispetta l’impegno al fine di preservare la propria salute e poter così giocare (e non giocare) per altri quindici anni o per qualsiasi altro motivo. L’unico appunto di chi scrive è che, forse, potrebbe essere un po’ generosa l’affermazione per cui i pro sono obbligati, addirittura costretti, a lavorare 275 giorni l’anno.

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