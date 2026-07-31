Italiani

Italiani in campo venerdì 31 luglio: Musetti-Jodar, che sfida a Washington. C’è anche Cocciaretto

Cocciaretto sfiderà Osaka attorno alle 20:00 italiane. Per Musetti-Jodar bisognerà attendere la mezzanotte

Di Pietro Sanò
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lorenzo Musetti – ATP Barcellona 2026 (foto via Twitter @bcnopenbs)

Settimana intensa per gli azzurri impegnati nel continente americano. La giornata di venerdì non è stata molto proficua per i doppi tricolore, e sia Sara Errani che Vavassori/Bolelli sono stati rispettivamente beffati al supertiebreak decisivo in quel di Washington. Ma c’è grande attesa (e speranza) per i due protagonisti odierni, Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Sezioni
Cocciaretto per la terza impresa consecutivaLa prova del nove di Lorenzo: è davvero tornato?Orari e dove vederli

Cocciaretto per la terza impresa consecutiva

Entrambi gli atleti italiani giocheranno i loro quarti di finale sul campo “John Harris“, secondo impianto più importante del Mubadala DC Open. La marchigiana precederà Musetti, sfidando la numero 3 del seeding Naomi Osaka non prima delle 14:00 locali (ore 20:00 italiane). Un solo precedente tra l’azzurra e la statunitense – ricordiamo, ex numero uno del mondo -, che risale all’inverno 2024, quando la padrona di casa rifilò un netto 2-0 a Cocciaretto in occasione del ‘1000 di Miami. Due anni or sono era probabilmente una Osaka più vulnerabile, rientrante da un lungo infortunio, e scivolata attorno alla 200^ posizione del ranking in quel preciso lasso di tempo. Adesso, Naomi è tornata in auge, e per sconfiggerla servirebbe l’impresa. Ma Elisabetta, in questa magica settimana nella Capitale statunitense, di imprese ne ha già compiute due…

La prova del nove di Lorenzo: è davvero tornato?

In questo venerdì di fine luglio, l’ATP di Washington ha preservato per gli amanti del tennis una sfida straordinaria, anche se servirà un tazza di caffè e una buona dose di coraggio per seguirla, dato che il match tra Lorenzo Musetti e Rafa Jodar non inizierà prima della mezzanotte italiana. Nessun precedente tra i due talenti del circuito maschile. Alla vigilia della sfida, il nativo di Leganés ha dichiarato: “II mio DNA è lottare su ogni palla e non arrendermi mai. So che Musetti è un grande giocatore e che dovrò esprimere il mio miglior tennis per riuscire a batterlo”. Un picchiatore come Rafita può rappresentare una minaccia per l’azzurro, rientrato da pochissimo dall’infortunio al retto femorale. Lo spagnolo parte leggermente favorito nel pronostico, ma la maggiore esperienza di Musetti e il suo tennis geometrico e fisico, potrebbero portare allo stremo il giovanissimo Rafita, ancora disabituato alle estreme maratone sul cemento.

Orari e dove vederli

Per seguire i match degli azzurri impegnati in campo in a Washington, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW.

WTA Washington: E. Cocciaretto – N. Osaka, quarti di finale, campo John Harris, non prima delle 20:00 (Precedenti 0-1)

ATP Washington: L. Musetti – R. Jodar, quarti di finale, campo John Harris, non prima di 00:00 (Nessun precedente)

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Ben Shelton - ATP Dallas 2026 (@ X ATPTour)
ATP Washington: prova di forza di Nakashima, battuto Mensik. Shelton rimonta Humbert
ATP
Kristina Liutova - Memphis 2026 (x @wta)
WTA Memphis: attenzione alla russa Liutova. A 16 anni si arrampica ai quarti
WTA
ATP Los Cabos: Gea elimina Cerundolo, Tomic crolla contro Norrie
ATP
Challenger San Marino: Maestrelli ko. Pellegrino, serata storta con Monteiro. Tutti gli italiani eliminati
Challenger