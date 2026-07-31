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Obiettivo Cincinnati: Sinner si prepara a Montecarlo

Per tornare al meglio sul cemento americano l'azzurro si allena nel Principato. Insieme a lui Vagnozzi e Ferrara

Di Matteo Beltrami
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Jannik Sinner - Indian Wells 2026 (foto X @BNPPARIBASOPEN)

Jannik Sinner sta preparandosi fisicamente in vista dello swing americano, dove caldo e umidità saranno un fattore importante da considerare, specie dopo quanto successo a Parigi, con la prematura uscita dal torneo per mano di Juan Martin Cerundolo.

Per arrivare al meglio della condizione, Sinner si sta allenando a Montecarlo da inizio settimana, sottoponendosi a una preparazione fisica e atletica intensa. Con lui Umberto Ferrara, il preparatore atletico, e Simone Vagnozzi, il coach a capo del team. A tal proposito, l’altro giorno è apparso un video sul profilo Instagram del numero uno del mondo che lo ritrae alle prese con delle ripetute sui campi del Principato. In allegato una semplice dicitura: “Back to work”, in pieno stile Sinner, semplice e conciso.

La scelta da parte di Sinner di rinunciare al Masters 1000 di Montreal è stata una decisione che ha suscitato non poche polemiche. Anche perché ha vanificato la possibilità di conquistare tutti i Masters 1000 della stagione, dopo i trionfi di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma.

Dopo aver considerato tutti i fattori con il mio team, abbiamo preso la decisione, molto difficile, di ritirarci da Montreal – le parole di Sinner -. Non è mai facile rinunciare a un evento così importante, ma crediamo che sia la scelta migliore per preservare la mia salute fisica. Mi dispiace non poterci essere, ma tornerò a Montreal in futuro“.

Il prossimo appuntamento in calendario per lui sarà il Masters 1000 di Cincinnati, previsto dal 13 al 23 agosto, prima dell’appuntamento più importante: gli US Open, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre.

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