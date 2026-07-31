Travaglio: “Sinner non mi diverte. Alcaraz sì, tifo per lui. Quando gioca la Nazionale tifo contro”

In Italia, c’è un argomento, che se affrontato, è capace di far scattare la miccia e generare un’accesa discussione. Il calcio. Quello che in gergo chiamiamo gioco del pallone, nella Penisola italica non è semplicemente una disciplina, ma una religione. E immaginate se in questo vivace confronto sul tema di cui sopra, i protagonisti siano un giornalista ed un esponente politico. Combo letale.

Travaglio: “Detesto la retorica finto patriottica”

Fatti realmente accaduti, tra il Direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ed il senatore Matteo Renzi. Il loro non è stato un “scontro” diretto, ma a distanza, innescatosi dopo che Travaglio, nel corso di un’ospitata nel podcast “Fuori di Cabello” – condotto da Victoria Cabello – non ha utilizzato mezzi termini, scagliandosi veementemente sulla Nazionale italiana, e confessando anche qualche particolare sulla sua fede tennistica: “Quando gioca la nazionale di solito tifo contro, detesto la retorica finto patriottica, detesto la fuffa quando vincono: non sai quanto ho goduto per la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale. Ho tifato rare volte per la Nazionale, solo quando era proprio fantastica: nel 1978 e nel 1982 con Bearzot, perché c’erano tutti i miei idoli, soprattutto Zoff”, dichiara il Direttore del Fatto Quotidiano. Poi sul tema tennis, aggiunge: “Io gioco a tennis una volta a settimana contro un maestro di 21 anni. E’ uno che rosica se perde un punto, perdo sempre ma mi dà soddisfazione togliergli qualche game. Sinner? Non mi piace, non mi diverte. Mi diverte Alcaraz e quindi tifo Alcaraz. Come tifavo per Connors perché non mi piaceva Borg”.

Renzi replica: “Conosco Travaglio, oggi ne riconosco lo stile mentre gode per una sconfitta dell’Italia”

All’udir di tali parole, è giunto celermente il commento di Matteo Renzi, grande appassionato di calcio e sostenitore del movimento azzurro: “Marco Travaglio ammette di aver ‘goduto’ quando l’Italia non si è qualificata per la terza volta ai Mondiali. Cioè lui gode quando il suo Paese perde. Tutto si tiene, tutto si spiega. Conosco Marco Travaglio, e oggi ne riconosco lo stile mentre gode per una sconfitta dell’Italia, mentre gode pensando che ci sono dei bambini che non si sono mai emozionati vedendo l’Italia ai mondiali, mentre gode perché in una piazza non possiamo abbracciarci felici per le Notti Magiche o per un’emozione chiamata Calcio. Si può nascere felici, liberi e entusiasti, appassionati di cose belle e innamorati della possibilità di mettersi in gioco. E poi si può nascere Marco Travaglio. Sono fiero e orgoglioso di non essere come lui”