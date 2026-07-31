WTA Memphis: attenzione alla russa Liutova. A 16 anni si arrampica ai quarti

Si è completato il quadro dei quarti di finale al “The Memphis Classic”, il nuovo WTA 250 che si sta disputando sul cemento statunitense del Leftwich Tennis Center. Le prime pagine di giornata se le è meritata tutte la russa Kristina Liutova, che a 16 anni ha tanta voglia di bruciare le tappe di una carriera appena iniziata.

Dopo aver regolato all’esordio la connazionale Ekaterina Alexandrova, diventando la seconda classe 2010 della storia a vincere un match WTA (dopo Nauhany Silva), al secondo turno Liutova ha vinto in rimonta contro l’australiana Maya Joint per 3-6 6-3 6-3, dopo quasi due ore e mezza. Dopo un primo set fiacco per la russa, specie al servizio, Liutova ritrova slancio nella ripresa. Affidandosi ad una prima palla robusta, la sedicenne si prende il secondo set con il break sul 4-3, e chiude la pratica con il doppio affondo nel settimo e nono game del terzo. Adesso Liutova è attesa dalla statunitense Caty McNally, sesta favorita del seeding e mai affrontata in carriera.

Caty McNally, tennista americana, ha superato abbastanza agevolmente la cinese Ma Yexin in due set, 6-2 6-3, in un’ora e mezza di match. Disastroso rendimento al servizio per Yexin, costantemente bersagliata in risposta da McNally, che le strappa il servizio tre volte nel primo set. Nella ripresa le cose non migliorano, e la statunitense dilaga, chiudendo la pratica Yexin con il break definitivo sul 5-3 nel secondo parziale.

L’altra testa di serie rimasta in tabellone, l’americana Peytyon Stearns, numero sette del seeding, ha sconfitto senza patemi, per 6-1 6-2, Tatiana Prozorova. Non una giornata facile per la tennista russa, sempre a inseguire nel corso del match e poco assistita dal suo servizio. Dopo un primo set dominato grazie a tre break, nel secondo set Stearns deve tribolare di più, ma alla fine piazza tre break filati dal 1-2 per imporsi 6-2. Adesso Stearns se la vedrà con la connazionale Elina Kalieva.

Infine successo anche per la tennista ceca Darja Vidmanova, che ha battuto senza patemi, per 6-2 6-4, l’americana Sloane Stephens.