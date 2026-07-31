WTA Washington: Pegula rimonta Frech e si regala Kalinskaya. Svitolina batte Kudermetova

Si sono conclusi i match degli ottavi di finale del “Mubadala Citi DC Open”, il WTA 500 attualmente in corso sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park, a Washington. I match in programma hanno decretato i successi per Svitolina su Kudermetova, per Shnaider su Potapova e anche per Pegula su Frech. Infine vittoriosa anche Kalinskaya, in rimonta sulla polacca Tjen.

Elina Svitolina si è guadagnata i quarti di Washington sconfiggendo Polina Kudermetova per 7-6 (4) 6-4 in 1 ora e mezza. L’uzbeka ha avuto per gran parte il controllo del primo parziale, quando ha servito per il primo set in due occasioni, sprecando anche un set point sul 6-5, prima che Svitolina riuscisse a completare la rimonta. La testa di serie numero 2 ha annullato il set point con un vincente di rovescio in corsa al termine di uno scambio duro. Successivamente si è imposta nel tie break per 7 a 4. Nel secondo set Svitolina è uscita da una situazione complicata sul 4-3, salvando tre palle break, prima di chiudere un match combattuto per 6-4.

Per Svitolina prima vittoria dopo oltre un mese, dall’esordio vincente contro Liudmila Samsonova a Bad Homburg. Al prossimo turno l’ucraina sfiderà Alexandra Eala, con l’obbiettivo di raggiungere la sua prima semifinale da quando ha conquistato gli Internazionali BNL d’Italia a maggio.

Ancora Kalinskaya-Pegula

Jessica Pegula avanza ai quarti di finale del “Mubadala Citi DC Open” grazie alla vittoria in rimonta, 3-6 6-3 6-0, contro la polacca Magdalena Frech. Nel suo primo incontro dello swing estivo sul cemento, Pegula è apparsa contratta, fuori ritmo quasi. Meno precisa del solito, la statunitense ha commesso 14 errori non forzati, mettendo in campo soltanto il 36% delle prime di servizio nel primo set.

Poi, la numero 3 del mondo ha apportato gli aggiustamenti necessari, e negli ultimi due set è tornata a esprimere il suo miglior tennis, vincendo 12 degli ultimi 15 game e lasciando Frech a zero nel set decisivo, quando le ha rifilato un sonoro bagel. Nel terzo set l’americana ha messo a segno 15 colpi vincenti a fronte di appena tre errori non forzati, chiudendo l’incontro con un totale di 42 vincenti.

Anche per la russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 5, successo in rimonta contro Janice Tjen, 1-6 6-3 7-6(7) il punteggio finale. La russa ha dovuto annullare due match point alla sua avversaria per conquistare il suo quarto quarto di finale in altrettante partecipazioni.

Kalinskaya, alla caccia della sua seconda finale consecutiva – e di conquistare finalmente il suo primo titolo WTA in singolare – ha avuto un primo set complicato, dove non ha funzionato niente nel suo gioco, a partire dal servizio. Meglio invece dalla ripresa in poi, quando ha iniziato a macinare punti con la prima palla, chiudendo il secondo parziale con un unico break nel sesto gioco. Il terzo set invece si è deciso al tie-break, dove a fare la differenza è stato il sangue freddo della tennista russa nei momenti decisivi.

Adesso Kalinskaya ritroverà Pegula. In una riedizione della semifinale del 2019, quando l’americana si impose per 6-1 nel set decisivo verso il primo titolo della carriera.

Infine, successo per la testa di serie n. 4 Diana Shnaider, che si è imposta contro Anastasia Potapova per 6-1 6-2, perdendo appena tre game. Ai quarti per lei sarà derby contro la connazionale Ljudmila Samsonova.