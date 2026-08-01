ATP Montreal, qualificazioni show: tutto in un giorno con Tsitsipas, Nishikori e l’ex campione Popyrin

Il Masters 1000 di Montreal è una tappa del calendario tennistico che esce un po’ dagli schemi tradizionali, ai quali siamo abituati. Oltre ad esser diventato nelle ultime edizioni – nota dolente per gli organizzatori – un evento “sacrificabile” nella programmazione dei top player – per via dell’estensione della durata del torneo -, v’è anche una particolarità che riguarda il tabellone cadetto, anch’esso inconsueto a dispetto delle qualificazioni che vediamo in altri grandi tornei.

Il Canadian Open prevede infatti un qualifying draw da 32 giocatori, i quali dovranno disputare un solo turno di qualificazione per accedere al tabellone principale del masters nordamericano, che quest’anno si giocherà a Montreal per la regola dell’alternanza. L’entry list dell’edizione 2026 vede presenti blasonati tennisti del circuito, e alla guida del seeding spicca l’insolito nome di Stefanos Tsitsipas. Il greco è scivolato indietro nel ranking, ma l’organizzazione non gli ha concesso la wild card per ottenere un accesso diretto in main draw, dunque tornerà a prender parte – peraltro in qualità di alternate – ad un tabellone di qualy dopo innumerevoli anni. Curiosamente, non è ancora noto il nome dell’avversario: nel tabellone compare abbinato a un “player competing”.

Iscritti al tabellone cadetto di Montreal anche il vincitore dell’edizione 2024 del National Bank Open, Alexey Popyrin, che sfiderà Thanasi Kokkinakis in un derby aussie. Una chance anche per il leggendario Kei Nishikori, presente nelle qualificazioni grazie alla WC concessagli. Il giapponese affronterà Micheal Zheng – testa di serie numero 16 – in questo format “one shot”.

Tutti i tennisti candidati all’accesso al main draw di Montreal disputeranno il loro unico turno di qualy nella giornata di sabato 1 agosto, a partire dalle 10:30 locali (16:30 italiane). Mentre da domenica 2 agosto, prenderà il via il tabellone principale del Canadian Open.