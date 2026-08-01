ATP Washington, sorprese nei quarti: Nakashima stende De Minaur e Tabilo fa fuori Shelton

Chi ha avuto la brillante idea di acquistare i ticket per i quarti di finale del Mubadala DC Open ha di certo azzeccato la scelta, godendosi quattro incontri spettacolari nell’impianto della Capitale statunitense. L’azzurro Lorenzo Musetti non è riuscito a superare la prova Jodar, che entrerà in Top20 dal prossimo lunedì. Assieme all’arrembante spagnolo, anche Nakashima, Fritz e Tabilo hanno raggiunto le semifinali a Washington. Sarà derby tra Brandon e Taylor, mentre il sudamericano sfiderà Rafa per un posto in finale.

B. Nakashima b. [1] A. de Minaur 7-6(5) 6-4 (di Beatrice Beccatini)

Brandon Nakashima ci ha preso gusto e, dopo Jakub Mensik, ferma anche la testa di serie numero 1 nonché il campione uscente Alex de Minaur.

7-6 6-4 il punteggio che dà un notevole scossone al tabellone dell’ATP 500 di Washington.

Lo statunitense conferma un periodo particolarmente propizio, in cui i tasselli del suo tennis sembrano stare andando tutti al proprio posto. E il ritorno sul cemento, sua superficie migliore, sicuramente potrebbe dargli quella spinta in più per andare a ritoccare il best ranking – ora è ufficialmente al numero 33, anche se nella classifica live è già 30, a un passo da quella 29esima posizione raggiunta lo scorso anno e mai migliorata.

Per de Minaur, invece, arriva un’altra battuta d’arresto non indifferente. L’australiano puntava a riscattare il periodo di appannamento confessato post sconfitta contro Flavio Cobolli a Wimbledon – a dispetto di un ranking assai florido. Ma dovrà sperare nell’Open del Canada. Perché Nakashima dimostra di avere il braccio caldo.

De Minaur esce dai blocchi di partenza sicuramente meglio rispetto al rivale, che incassa un break nel terzo gioco. Il numero 6 del mondo difende il vantaggio fino al 4-3. Dopo aver mancato un’occasione di doppio break nel settimo game, Alex perde a 0 il servizio. Le geometrie di Brandon mandano fuori fase la regolarità dell’australiano, che al tiebreak si arrende per 7 punti a 5.

Nel secondo parziale per de Minaur i rimpianti aumentano. Il 27enne di Sydney ha almeno una palla break in quattro dei cinque turni di battuta del californiano, per un totale di cinque occasioni in risposta non capitalizzate. Ad aggravare la situazione c’è il dato dei break point fronteggiati. Solamente nel nono gioco il primo favorito del seeding va in crisi alla battuta e proprio in quella circostanza si gioca la vittoria. Sotto 0-40 riemerge fino al 30-40, ma Nakashima si guadagna la possibilità di servire per il match. L’americano concede un’ultima opportunità di break, ma ne esce ancora e suggella la partita. D’altronde i precedenti, condotti per 2-1 dal numero 33 ATP – suggerivano una sfida tutt’altro che chiusa.

[3] T. Fritz b. A. Michelsen 6-1 3-6 7-6(6)

Derby pirotecnico sul centrale del Mubadala DC Open, dove i due amici Taylor Fritz e Alex Michelsen se le sono date di santa ragione per due ore e dodici minuti di gioco, al termine delle quali, il numero tre del seeding è uscito vincitore dalla sanguinosa battaglia.

Maledizione spezzata per Taylor Fritz contro il giovane connazionale classe 2004, che lo aveva sempre battuto nelle precedenti sfide (2/2). In realtà, dopo un primo set ad un solo binario, terminato 6-1 in favore del n.1 d’America, Michelsen è riuscito a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, dando un senso ad un match fino ad allora dominato da Taylor. Il 21enne californiano ha completamente cambiato volto all’alba del secondo parziale, aumentando drasticamente le velocità al servizio, e assumendosi rischi abnormi col ficcante rovescio lungolinea, chiave della sfida sotto l’aspetto tecnico-tattico. Una volta presa fiducia, Michelsen ha iniziato a performare a livello altissimo, spolverando le righe in risposta, e mettendo in seria crisi uno spaesato Fritz, il quale non si attendeva una reazione così energica e decisa da parte del connazionale. Alex ha disputato un ottavo game del secondo set paranormale, accelerando vertiginosamente col dritto ed eseguendo una volèe di rovescio in avanzamento impeccabile. In questa maniera ha strappato il break a Taylor per la seconda volta nell’incontro, dandosi un’occasione nel terzo e decisivo set. Volata finale che ha trovato una soluzione definitiva al tiebreak, dove il campione di Indian Wells ’22 è andato ad un passo dalla sconfitta giocando una debole e impaurita seconda di servizio sul match point, graziato da un dritto di Michelsen finito lungo. L’inerzia è poi passata dall’altra parte, e il giovane Alex ha vanificato tutto con un’azzardata discesa rete, dove è stato infilzato da Fritz. Taylor vola spedito verso la sua 43^ finale a livello Tour, la quarta della stagione dopo Dallas, Stoccarda e Halle.

A. Tabilo b. [2] B. Shelton 4-6 7-5 6-4

Giornata di tennis davvero strabiliante a Washington, conclusasi con l’incontro più spettacolare del day 5 del Mubadala DC Open. Dulcis in fundo, Tabilo-Shelton, la sfida tutta mancina dall’esito sorprendente. Il cileno è riuscito nell’impresa di rimontare il numero 2 del seeding – semifinalista qui nel 2024 -, sconfitto con lo score di 4-6 7-5 6-4.

Nel primo parziale, Ben, carico e ispirato dal pubblico di casa, è stato molto ordinato e preciso, facendo tutto meglio del suo avversario, che ha ceduto per 6-4. Dopo la conclusione del primo set, però, qualcosa nell’aria è cambiata. Tabilo, in costante contatto visivo col suo angolo, ha assorbito un gran dose di energia positiva, esultando ad ogni punto, e pescando continui jolly che hanno rubato scroscianti applausi persino al pubblico americano, chiaramente di fede Sheltoniana.

Alejandro Tabilo hits an OUTRAGEOUS TWEENER LOB against Ben Shelton in Washington.



Ben can’t believe it.



That was glorious. 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/2nN51o5JQL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2026

Il cileno si è esaltato, facendo un’escalation fenomenale, e raggiungendo livelli di gioco davvero impensabili. I colpi pesanti dello statunitense non lo hanno impensierito particolarmente, anzi, è stato proprio Alejandro a prendere spesso l’iniziativa, cercando frequentemente la rete e ricamando con volée d’alta scuola. Il sudamericano è via via diventato un muro, mentre Ben ha iniziato a fare il tergicristallo nelle retrovie del centrale di Washington, spendendo un quantitativo esorbitante di energie. Col vento in poppa, una volta pareggiato il conto dei set, Tabilo ha provato a mantenere lo stesso andamento dei giochi precedenti, ma il rivale c’ha messo lo zampino, assumendo il comando delle operazioni nel set finale. Non si è affatto scoraggiato il cileno, che ha reagito nell’immediato controbrekkando il n.2 del seeding, poco reattivo nello scontro a rete. Tabilo ha confezionato la rimonta con un 6-4 finale, piazzando l’upset di giornata a Washington, ai danni del beniamino di casa. 4a vittoria ottenuta ai danni di un top 10 in carriera, terza semifinale Tour nel 2026 per il frizzante Alejandro Tabilo.