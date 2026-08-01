Billie Jean King Cup, le convocate dell’Italia di Garbin: ci sono Paolini, Errani e l’emergente Grant

Se da una parte gli uomini vanno a caccia del poker di successi consecutivi in occasione della Coppa Davis 2026, le tenniste azzurre proveranno a centrare un fantastico tris nella prossima Billie Jean King Cup 2026. Dopo le vittorie contro la Slovacchia e gli USA nelle ultime due edizioni, l’Italia tornerà in campo sul cemento indoor dello Shenzen Bay Sports Center proprio contro le padrone di casa della Cina nel match di quarti di finale che andrà in scena il 24 settembre. Verso le Finals 8, la capitana Tathiana Garbin ha ufficializzato le convocate, confermando in toto le cinque ragazze che nel 2025 conquistarono il trofeo. Si va da Jasmine Paolini – certezza nel singolare e nel doppio – alla sua coach Sara Errani, specialista e maestra della disciplina a coppie. Chance anche per Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant.

La stessa Tathiana Garbin ha commentato le sue scelte ai microfoni della FITP: “Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com’è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso: è il privilegio di poter rappresentare ancora una volta la maglia azzurra nella fase finale della Billie Jean King Cup, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis femminile. Questo gruppo ha costruito qualcosa che va oltre le vittorie: una fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e onorare la maglia azzurra. Non partiamo per difendere un titolo, ma per affrontare questa sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi“.