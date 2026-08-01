Challenger San Marino, completati i quarti: ecco chi arriva in semifinale

di Elena Guidi

Con i quarti di finale entra nel vivo il San Marino Open, che ora conosce i nomi dei quattro semifinalisti. Eliminati agli ottavi tutti gli azzurri, a contendersi un posto nell’atto conclusivo saranno la testa di serie numero uno Facundo Diaz Acosta, il lituano Vilius Gaubas, il peruviano Juan Pablo Varillas e il croato Mili Poljicak. Un tabellone che, curiosamente, premia anche i giocatori provenienti dalle qualificazioni: due dei quattro semifinalisti hanno infatti dovuto conquistarsi il main draw partendo dal turno preliminare.

Ma ripercorriamo la giornata di oggi. Sul Centrale apre il programma Juan Pablo Varillas, reduce dalla maratona da tre ore e ventisei minuti contro Francesco Maestrelli. Chi si aspettava un peruviano appesantito dalla fatica deve però ricredersi: l’ex numero 60 del mondo controlla con autorevolezza il kazako Timofey Skatov, bravo il giorno precedente ad eliminare la testa di serie numero due (a dire il vero un po’ sbiadita) Otto Virtanen. Varillas parte subito meglio, conduce il primo set senza particolari scossoni e, dopo essersi portato avanti anche nel secondo, deve fronteggiare il ritorno dell’avversario, capace di risalire fino al 4-4. È però soltanto un passaggio a vuoto: il peruviano ritrova immediatamente profondità e solidità, piazza l’allungo decisivo e chiude 6-4 6-4, confermando di attraversare un ottimo momento.

Nella parte alta del tabellone continua invece la corsa del grande favorito della vigilia, Facundo Diaz Acosta. L’argentino lascia per strada un set contro il boliviano Juan Carlos Prado Angelo, autore di un’ottima reazione dopo un primo parziale dominato dal numero uno del seeding. Il terzo set, però, rimette tutto in ordine: Diaz Acosta concede pochissimo e chiude 6-2 4-6 6-1, guadagnandosi la semifinale e confermando le ambizioni dichiarate al suo arrivo sul Titano.

L’altro quarto della parte bassa regala invece la sfida più combattuta della giornata. Mili Poljicak e Alexandre Muller, vincitore del torneo nel 2024, danno vita a una battaglia di quasi tre ore, risolta soltanto al terzo set. Dopo essersi divisi i primi due parziali entrambi al tie-break, è il giovane croato, che continua a sorprendere, a trovare lo spunto decisivo nel finale, imponendosi 7-6 6-7 7-5 ed eliminando il francese.

Doppio tie-break anche per Vilius Gaubas, che, nel match serale, interrompe la corsa di Thiago Monteiro. Il lituano, terza testa di serie del torneo, supera il brasiliano in un match molto equilibrato, imponendosi 7-6(7) 7-6(5) dopo due ore e mezza di gioco, e andando a completare il quadro delle semifinali. Monteiro, arrivato dalle qualificazioni e protagonista giovedì dell’eliminazione di Andrea Pellegrino, ha lottato fino all’ultimo non riuscendo però ad essere efficace nei momenti decisivi e consentendo all’avversario una rimonta ormai insperata nella seconda frazione (in cui era in vantaggio 5-3).

Sarà dunque Gaubas a sfidare sabato il numero uno del seeding, Facundo Diaz Acosta, mentre nell’altra semifinale si affronteranno due autentici “maratoneti” del torneo, Juan Pablo Varillas e Mili Poljicak, entrambi partiti dalle qualificazioni e capaci di spingersi con merito fino alle ultime quattro posizioni del tabellone.

Si chiude così una giornata che conferma il grande equilibrio di questa edizione del San Marino Open, dove, a questo punto, ogni pronostico sembra sempre meno scontato.

RISULTATI

Singolare, quarti:

Facundo Diaz Acosta (Arg, n.1) b. Juan Carlos Prado Angelo (Bol) 6-2 4-6 6-1

Juan Pablo Varillas (Per, q) b. Timofey Skatov (Kaz) 6-4 6-4,

Mili Polijcak (Cro, q) b. Alexandre Muller (Fra, n.5) 7-6(3) 6-7(4) 7-5.