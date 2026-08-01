Clijsters sul forfait di Sinner: “Forse dietro c’è qualcosa che non sappiamo. È stata una scelta saggia”

Paolo Bertolucci, Fabio Fognini, Andy Roddick. E ora anche Kim Clijsters. Il forfait di Jannik Sinner per il torneo 1000 di Montreal è stato parecchio discusso negli ultimi giorni. “Crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute”, ha affermato il numero 1 del mondo, che in questi giorni si sta allenando intensamente a Montecarlo, dopo aver fatto qualche controllo al J Medical di Torino. Poi un salto a casa a Sesto Pusteria, le vacanze in Sardegna e i giorni in crociera con lo sponsor. A breve il 24enne altoatesino tornerà in campo a Cincinnati – in programma dal 13 al 23 agosto -, torneo nel quale è il finalista uscente.

Clijsters: “La scelta di Sinner? Forse dietro c’è qualcosa che non sappiamo”

Pure Kim Clijsters, ex numero 1 numero del mondo, ha detto la sua sul forfait di Sinner per il torneo di Montreal, il cui tabellone è stato da poco sorteggiato. “Penso che questo dimostri che forse c’è qualcosa che sta succedendo dietro le quinte che non sappiamo”, ha affermato la 43enne belga nel suo podcast Love All. “Forse non è pronto, né fisicamente né mentalmente dopo aver vinto Wimbledon, a tornare subito a competere a un livello così intenso. Questi tornei si svolgono in un periodo di tempo molto ravvicinato. Si gioca tantissimo tennis, le partite sono molto intense. Penso che sia stata una scelta davvero molto intelligente. Conoscendo il team che lo circonda – Darren Cahill e il modo in cui lavorano -, sono sicura che ci abbiano riflettuto a lungo”.

L’obiettivo del team Sinner sembra quindi essere l’ultimo Slam dell’anno, lo US Open, che l’ha visto trionfare nel 2024 e che nel 2025 gli ha regalato il secondo posto dietro a Carlos Alcaraz. “Quando si prendono queste decisioni si ha sempre in mente ciò che verrà dopo”, ha continuato la quattro volte campionessa Slam. “Vincere lo US Open (dove per ora non si è iscritto al doppio misto, ndr) è ovviamente il suo obiettivo principale. Le prossime settimane negli Stati Uniti saranno molto importanti e, se l’obiettivo è arrivare pronto a quel torneo, bisogna evitare di arrivarci mentalmente o fisicamente esausto solo per cercare di vincere un altro Masters e provare a battere un record. Penso che infrangerà ancora tantissimi record. Ne ha già battuti molti”.

Infine, Clijsters ha voluto dare un suo parere sulla decisione di Jannik. “Credo che sia molto intelligente concentrarsi su ciò che conta davvero e non lasciarsi distrarre dall’idea di essere il numero uno di sempre a fare questo o quello. Penso che sia stata una scelta molto saggia, anche se sono sicura che non sia stata facile”.