Nolan? No, l’Odissea è di Arthur Gea: va in finale a Los Cabos, dove non avrebbe dovuto giocare

Ci perdonerà quel genio di Christopher Nolan se ci arroghiamo il diritto di prendere in prestito il suo più recente capolavoro – ‘L’Odissea’ – per definire quanto vissuto da Arthur Géa prima di dare inizio al proprio cammino trionfale al Mifel Tennis Open 2026 by Telcel Oppo di Los Cabos. Il 21enne francese, grazie al successo contro Coleman Wong, che fa seguito alle vittorie ai danni di Soon-woo Kwon, Michael Zheng e Francisco Cerundolo, ha infatti raggiunto la prima finale in carriera nel circuito ATP.

Finals calling! 📞



Arthur Gea defeats Wong 7-6(7) 6-3 to book his place in the #LosCabosTennisOpen final! pic.twitter.com/QBnz594XYA — Tennis TV (@TennisTV) August 1, 2026

A questo torneo in Messico, però, non avrebbe dovuto partecipare e si è trovato a disputarlo come ‘ripiego’ per una serie di disavventure – soprattutto aeroportuali – che lo hanno davvero visto penare come Ulisse nel tentativo di ritorno nella sua Itaca. Prima, però, di addentrarci nel viaggio travagliato del giovane transalpino, andiamo a conoscerlo più da vicino, essendo un volto sostanzialmente nuovo a questi livelli.

Arthur Géa, la famiglia e gli inizi nel tennis

Arthur Géa nasce il 2 gennaio 2005 a Carpentras, comune situato nel dipartimento del Vaucluse (in Costa Azzurra per intenderci) da Christophe e Cecile. Non sono molte le informazioni disponibili sui genitori – che hanno rilasciato un’intervista stringata e priva di contenuti interessanti a ‘Tennis Premium’ nel 2025 – se non che la madre è una consulente amministrativa. Mentre la gemella Manon ha altre passioni, che poi svilupperà con il tempo diventando insegnante di inglese per bambini, lui comincia a giocare a tennis da molto giovane. Tra i 7 e i 13 anni si allena presso l’Accademia di Alain Barrére a Pontet, per poi unirsi alla Ligue de Provence.

La finale allo US Open juniores e i primi ITF

Dopo un buon avvio di carriera a livello di circuito ITF tra gli juniores, comincia a bazzicare anche negli Slam sempre nella medesima categoria. Al Roland Garros 2022 e allo US Open 2022 raggiunge il terzo turno, eliminato rispettivamente da Dino Prizmic e Alexander Blockx – mica due a caso – mentre a Wimbledon 2023 raggiunge la finale nel doppio in coppia con Branko Djuric, sconfitti da Gabriele Vulpitta e Jakub Filip. Quello stesso anno, poi, si spinge fino al penultimo atto a Flushing Meadows, battuto da Learner Tien.

Dans des conditions très venteuses, Arthur Gea se rapproche d’une finale de Chelem avec le Serbe Branko Djuric. #WIMBLEDON pic.twitter.com/LZGqJoQjT4 — Eric Salliot (@ericsalliot) July 15, 2023

Allenato in quel periodo presso le strutture della FFT (Fédération Française de Tennis) da Tarik Benhabiles, con l’aiuto di Jerome Pottier, fa il suo debutto tra i professionisti proprio nel 2023. Inizialmente si divide tra i Challenger – dove non trova molta fortuna – e gli ITF che invece gli danno decisamente più gioie. Al primo titolo in doppio fanno seguito quelli in singolare ad Heraklion (Grecia). Il 2024 è un anno di transizione. A metà stagione centra la prima finale Challenger, nella specialità a coppie con Corentin Denolly, ma per il resto sono più ombre che luci anche nel circuito inferiore.

Arthur Géa, l’esordio ATP e il primo Challenger

Nel 2025, però, arriva la tanto attesa svolta, quella che tutti ricercano e sperano che arrivi prima o poi nel corso della carriera. La stagione di Arthur Géa riparte con due finali e un titolo ITF, cui fa seguito l’esordio a livello ATP all’Open 13 Provence di Marsiglia. Partito dalle qualificazioni grazie alle affermazioni con Henri Squire e Yosuke Watanuki, si arrende al connazionale Hugo Grenier, ma quantomeno sperimenta la vita al piano superiore del palazzo del tennis. Il prosieguo dell’annata porta in dote una crescita continua soprattutto al ‘piano terra’ con continui successi in giro per il mondo, che sfociano nella consacrazione di questo 2026.

GEA REMPORTE NOUMÉA 🏆



Arthur Gea (n°241) s'impose en finale du Challenger 75 de Nouméa contre Jurij Rodionov (n°195) et remporte à 21 ans son premier Challenger en carrière. 🇫🇷🆕



Le Français intégrera lundi le Top 200 pour la première fois de sa carrière. 📊 pic.twitter.com/Ww6HNLPOmL — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) January 10, 2026

Nella settimana che apre il nuovo anno vince il primo Challenger della carriera in Nuova Caledonia battendo 6–3 4–6 7–5 Jurij Rodionov. Un successo che lo proietta nella top 200 del ranking ATP e che gli permette di giocarsi le qualificazioni all’Australian Open 2026. In quel mare magnum concede le briciole – nell’ordine – a Zdenek Kolar, Roman Andres Burruchaga (n. 2) e Daniel Vallejo, regalandosi un primo turno già infuocato con Jiri Lehecka. Non contento elimina la 17^ forza del seeding in tre set e costringe a una battaglia di 4h 33′ al quinto set un certo Stan Wawrinka.

A quel punto prosegue nell’alternanza tra circuito maggiore e Challenger, continuando ad impressionare. A febbraio riceve una wild card per l’Open Occitanie 2026 di Montpellier e si spinge fino ai quarti estromettendo dal tabellone Giovanni Mpetshi Perricard e Tomas Machach prima di arrendersi al futuro finalista Adrian Mannarino. Un mese più tardi si ritira dopo tre game nella finale del Challenger di Zadar contro Stefano Travaglia, ma i progressi costanti gli valgono l’invito per il main draw del Roland Garros 2026, dove vive la prima ‘Odissea’.

Roland Garros 2026, la prima ‘Odissea’ di Arthur Géa

All’esordio contro Karen Khachanov, davanti al pubblico francese riunito sul Suzanne-Lenglen, rimane vittima di un disturbo intestinale. Il problema è che, malgrado la sua necessità di lasciare il campo, questo non gli viene concesso. Ne nasce quindi un siparietto con il giudice di sedia, in cui il beniamino di casa si lascia andare alla tensione: “Non ci riesco proprio. Devo andare in bagno. Sento che sta per uscire. Non è uno scherzo. Non posso, non posso. Spiegatemi la situazione. Sto per ca**re sul campo, sto male. Ho la diarrea“. Alla fine, in ogni caso, riesce a portare a termine il game e si precipita in bagno, ma l’episodio rimane, anche perché poi in men che non si dica fa il giro di tutti i social media e diventa virale in tempo record.

🥵 "¿Hablas francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo aguantar más, me voy a c*gar encima"



😨 Cameo inesperado para Arthur Gea en su partido ante Karen Khachanov#RolandGarros pic.twitter.com/np3J43kMm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

ATP Los Cabos, la seconda ‘Odissea’ di Arthur Géa

Arriviamo, quindi alla seconda ‘Odissea’ di Arthur Géa. Domenica 19 luglio perde la finale del Challenger di Granby (Canada) contro Aleksandar Vukic e si appresta ad andare a giocare quello di Bloomfield Hills (Stati Uniti). Il programma prevede un volo diretto da Montreal a Detroit, ma il giorno prima a cena riceve un messaggio dalla compagnia ‘Air Canada’, che gli comunica il danneggiamento dell’aereo su cui sarebbe dovuto salire e il posticipo al giorno successivo.

Ed è lo stesso francese a spiegare, ai microfoni de ‘L’Équipe’ il secondo problema che si viene a creare: “Ho contattato il giudice arbitro di Bloomfield per chiedere se fosse possibile giocare mercoledì, perché so che a volte succede. Non si è dimostrato molto collaborativo e mi ha detto che programmerà il mio match per martedì a prescindere da tutto, che può andare fino alle 17:00 per l’inizio della partita, ma non più tardi, perché in questo torneo non c’è illuminazione”.

“La compagnia aerea ci aveva cancellati dal volo”

La situazione si complica quando Arthur Géa e il suo team – privo del nuovo allenatore Gerard Melzer, che lo ha abbandonato da un momento all’altro pochi giorni fa – si accorgono che il volo non è più diretto e prevede un posticipo di qualche ora, il che permette loro di avere una coincidenza di soli 20′: “Abbiamo pensato: ‘Vabbè, correremo all’uscita del primo aereo e se ce la caviamo bene, ce la faremo’. Un altro messaggio è arrivato appena atterrati a Toronto, avvertendoci che la coincidenza era così breve che rischiavamo la cancellazione del volo successivo“.

“Abbiamo deciso comunque di correre per tutto l’aeroporto, per cercare di prenderlo. In appena dieci minuti eravamo al nostro gate, abbiamo mostrato i biglietti, ma il personale ci ha detto che non potevamo imbarcarci su quell’aereo perché la compagnia aerea ci aveva cancellati dal volo, dato che i nostri bagagli non erano stati trasferiti. Ma ho detto loro che ero in tenuta da tennis, che avevo con me scarpe e racchette, che non c’era bisogno delle valigie, che le avremmo recuperate più tardi. Un rifiuto categorico…“.

ATP Los Cabos, Arthur Géa e ‘l’ipotesi contrabbando’

Finita qui? Macché! In qualche modo una serie di coincidenze potrebbero permettere al classe 2005 francese di arrivare in tempo per la partita, ma ci si mette ancora di mezzo Air Canada, che posticipa il volo per le avverse condizioni meteorologiche. Quando finalmente Arthur Géa atterra, però, il suo sostituto al Challenger di Bloomfield Hills è già sceso in campo e l’incontro ha subito un interruzione dopo appena 4 game e rinviato al giorno successivo. A quel punto il transalpino prende la decisione di andare a giocare a Los Cabos, dove non sarebbe nemmeno dovuto passare dalle forche caudine delle qualificazioni, non prima di aver pagato le tasse sui vestiti Lacoste, che alla dogana messicana hanno ipotizzato come merce di contrabbando.

Arthur Géa – ATP Los Cabos 2026 (@ X MifelTennisOpen)

Alla fine di questo travagliato viaggio, comunque, Arthur Géa ha raggiunto il traguardo più importante della sua ancor giovane carriera. Tra sé stesso e il titolo a Los Cabos c’è solo Denis Shapovalov, che si è liberato in tre set di Cameron Norrie. Questa versione del francese, però, non sembra aver paura di nulla e di nessuno. La speranza, per lui, è che ogni successo non debba essere bagnato da una tale ‘Odissea’. Anche se alla fine, si sa, Ulisse lascia sempre da vincitore.