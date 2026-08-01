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Sebastian Korda dalla vittoria con Alcaraz all’operazione alla schiena: tempi di recupero incerti

Il giocatore americano è fuori dal circuito da quattro mesi. Ora è finito sotto ai ferri per risolvere il problema al nervo sciatico

Di Gianluca Sartori
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Sebastian Korda - ATP Miami 2026 (@ X ATPTour)
Sebastian Korda - ATP Miami 2026 (@ X ATPTour)

Non ha pace Sebastian Korda, che sui canali social ha reso noto di essere stato operato alla schiena per risolvere un problema al nervo sciatico che lo tiene fuori dal circuito da quattro mesi. “Dopo diversi trattamenti abbiamo deciso di eseguire un rapido intervento chirurgico che ha finalmente alleviato il dolore. Che sollievo”. Korda, che ha ringraziato il chirurgo che lo ha operato, ha concluso: “Ora è tempo di guarire, recuperare e tornare al lavoro. Ci vediamo presto, grazie a tutti del supporto”. La sua carriera, peraltro, è costellata di problemi fisici. Ad esempio, nel 2024 chiuse la stagione dopo gli US Open a causa di un’operazione al gomito. Nel 2025 dovette saltare Wimbledon per una frattura da stress alla tibia.

Korda, che in carriera ha vinto tre titoli e raggiunto un best ranking di n.15 ATP, non gioca dal torneo di Miami. In Florida battè clamorosamente Carlos Alcaraz al terzo turno, poi si arrese a Martin Landaluce. Quella contro il campione spagnolo sembrava poter essere il viatico ad un’ottima stagione, è rimasta l’ultima volta che abbiamo visto Sebi con le braccia alzate: i tempi di recupero non sono noti, ma di certo l’americano salta tutta la stagione sul cemento di casa.

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