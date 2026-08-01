WTA Memphis, è il torneo delle sorprese: favola Liutova, in semifinale anche la ‘sorella d’arte’ Kalieva

Ogni tanto, nel lungo calendario WTA, c’è un torneo che si contraddistingue per le sorprese che emergono nel corso della settimana. Certo, tutto fa più rumore quando questo avviene a livello Slam o ‘1000’, ma anche i ‘250’ possono rientrare in quella categoria. E il Memphis Classic 2026, alla sua prima edizione, ci ha già regalato una certezza giunti alle semifinali: sicuramente ad alzare il trofeo al cielo in Tennessee sarà una tennista che in carriera non ha mai conquistato un titolo WTA. Si va dall’esordiente Kristina Liutova – che non smette di sognare ed emozionare – alla sorella d’arte Elvina Kalieva, passando per l’ormai esperta Renata Zarazua e la ceca (ma nata a Mosca, in Russia) Darja Vidmanova.

[Q] K. Liutova b. [6] C. McNally 6-3 6-4

Il programma dei quarti di finale al Memphis Classic 2026 si apre con l’ennesima vittoria – inserita nel contesto di una settimana magica – di Kristina Liutova, che si sbarazza in 6-3 6-4 di Caty McNally. La classe 2010(!), partita dalle qualificazioni, all’esordio in un torneo WTA aveva già fatto il suo approfittando del ritiro di Ekaterina Alexandrova e raggiungendo i quarti di finale grazie al successo su Maya Joint in rimonta. Non contenta, però, ha concesso le briciole alla n. 6 del tabellone, in 1h34′ staccando il pass per la prima semifinale della carriera. Un’inizio in sordina per la russa, che pronti via si trova sotto di un break e costretta a rincorrere. Dal 3-1 in poi, però, è un monologo della moscovita, che strappa due volte il servizio a ’15’ e mette la testa avanti.

The dream run continues 👏



Kristina Liutova has become the youngest player to reach a Tour-level semifinal this year. The 16-year-old defeats McNally 6-3, 6-4 to book her place in the final four in Memphis!#memphisclassic pic.twitter.com/cYNttOVzCN — wta (@WTA) July 31, 2026

Stesso identico copione – se possibile ancor più emozionante – nel secondo parziale. La padrona strappa sul 4-0 con un doppio allungo, ma non basta per arginare la rimonta indemoniata della 16enne, che non fa più toccare palla all’avversaria, vince i successivi 6 giochi e conquista un posto in semifinale, dove affronterà l’altra sorpresa Elvina Kalieva. C’è ancora tanto da crescere per Kristina Liutova, che non ha messo a segno nemmeno un ace nel corso dell’incontro, ma se queste sono le premesse il futuro sarà più che radioso. Era n. 229, sarà sicuramente n. 174 del ranking e se dovesse vincere il titolo – è ancora presto – andrebbe ad avvicinare sensibilmente la top 100.

E. Kalieva b. [7] P. Stearns 6-1 2-6 6-3

A raggiungere Kristina Liutova in semifinale, per un posto nell’ultimo atto del Memphis Classic 2026, sarà Elvina Kalieva – altra sorpresa di questo torneo – che nei quarti ha battuto Peyton Stearns in 6-1 2-6 6-3 nel derby USA. L’ex allieva di Rafael Font de Mora – indagato dalla WTA – era l’unica testa di serie rimasta in tabellone dopo l’eliminazione della connazionale Caty McNally, ma si è dovuta arrendere a un’avversaria in stato di grazia. Incontro da montagne russe che ha visto il primo set dominato in lungo e in largo dalla nativa di New York, il secondo vinto in scioltezza dalla classe 2001 – con tanto di interruzione per pioggia e medical timeout chiesto dalla 23enne – e il terzo decisamente più equilibrato ma risoltosi al primo match point a favore della più giovane delle due statunitensi.

Heavy rain in Memphis now.



No play before 4pm local time, could be a longer wait if rain doesn’t slow down.



Elina Kalieva vs Peyton Stearns 6-1, 2-5* pic.twitter.com/D2JmE84GTw — edgeAI (@edgeAIapp) July 31, 2026

Più che sull’andamento dell’incontro, però, vale la pena soffermarsi proprio su Elvina Kalieva. Al di là della prima semifinale a livello WTA, e la possibilità di raggiungere quindi un inedito ultimo atto nel massimo circuito – senza pensare al titolo – va sottolineato come sia una ‘sorella d’arte’. Il fratello, infatti, è Arthur Kaliyev, giocatore statunitense di hockey su ghiaccio nato in Uzbekistan attualmente free agent ma con un passato tra Los Angeles Kings, New York Rangers e Ottawa Senators.

R. Zarazua b. A. Zakharova 6-4 6-0

Parallelamente alle storie che abbiamo già raccontato prosegue la marcia al Memphis Classic 2026 anche di Renata Zarazua Ruckstuhl (conosciuta solo con il primo cognome). La messicana non ha ancora lasciato per strada un set e, dopo i successi contro McCartney Kessler e Tatjana Maria, rifila un 6-4 6-0 anche ad Anastasia Zakharova, tornando in semifinale in un torneo WTA a quasi un anno di distanza da quando a Sao Paulo aveva ceduto il passo a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. In apertura di match scappa via subito la 28enne, che si issa sul 4-1, salvo poi farsi riprendere sul 4-4: a quel punto infila una striscia di 8 game consecutivi – comprendendo il bagel del secondo parziale – e chiude la pratica. Tra l’allieva di papà Patricio e la prima finale della carriera c’è solo Darja Vidmanova.

Y RENATA VA. 👊



🇲🇽 Zarazúa sigue ganando y se metió en las semifinales de #Memphis tras vencer a 🇷🇺 Zakharova por 6-4 y 6-0.



🔜 Su próxima rival saldrá del duelo entre Volynets y Vidmanova. pic.twitter.com/FXr3SRDWgo — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 1, 2026

D. Vidmanova b. K. Volynets 6-4 6⁵-7 6-1

Prima semifinale della carriera per Darja Vidmanova, uscita vincitrice dalla sfida contro la padrona di casa Katie Volynets in 6-4 6⁵-7 6-1. Match molto lineare per la verità con un primi set risoltosi nelle battute finali a favore della più giovane delle due contendenti, il secondo – senza botta e risposta – vinto al tie-break dalla statunitense e il terzo dominato dalla 23enne. Quest’ultima, che andrà a caccia di un inedito ultimo atto al Memphis Classic 2026, è l’ennesimo ‘prodotto’ della Cechia, anche se c’è da dire che è nata a Mosca, in Russia, salvo poi spostarsi da molto piccola verso la Boemia insieme alla sua famiglia.