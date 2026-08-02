ATP Los Cabos: Gea completa la sua Odissea, Shapovalov battuto. Primo titolo per il francese

A. Gea b. [8] D. Shapovalov 6-3 6-4

Arrivato a Los Cabos quasi per caso, al termine di un viaggio tormentato e dopo aver modificato completamente i propri programmi, Arthur Gea conquista il primo titolo ATP della carriera battendo 6-3 6-4 Denis Shapovalov, campione uscente e favorito della finale. Un successo netto, maturato in un’ora e 29 minuti, nel quale il debuttante ha mostrato una tranquillità difficilmente immaginabile per chi, prima di questa settimana, aveva vinto appena tre partite nel circuito maggiore.

La storia del lungo e accidentato viaggio che lo ha condotto fino in Messico l’abbiamo raccontata nel profilo pubblicato alla vigilia della finale. Una concatenazione di voli cancellati, coincidenze impossibili e cambi di programma che avrebbe dovuto portarlo al Challenger di Bloomfield Hills e che, invece, lo ha fatto approdare a Los Cabos.

Il match

Il francese entra in campo senza lasciarsi condizionare né dall’importanza dell’appuntamento né dalla maggiore esperienza di Shapovalov. Il primo momento delicato arriva sul 2-2, quando Gea deve fronteggiare quattro palle break: le cancella tutte, evitando che il canadese possa prendere il controllo dell’incontro, e da quel momento comincia a esercitare una pressione sempre maggiore in risposta.

La svolta arriva nell’ottavo gioco. Gea trova profondità, copre bene il campo e induce Shapovalov a forzare, strappandogli il servizio per salire 5-3. Chiamato a chiudere il parziale, non manifesta esitazioni e completa il lavoro sul 6-3. Il campione uscente, reduce dalla lunga semifinale vinta in tre set contro Cameron Norrie, fatica a trovare continuità e concede troppo con i primi colpi dello scambio.

Gea conserva lo stesso atteggiamento anche all’inizio della seconda frazione e ottiene un altro break nel terzo gioco. Shapovalov prova a reagire, aumenta l’aggressività e recupera lo svantaggio sul 3-3, sfruttando l’unica palla break trasformata nel corso della finale. Il francese, però, non concede al canadese neppure il tempo di completare la rimonta: torna immediatamente in pressione, si procura il controbreak e sale 4-3.

È l’ultimo vero passaggio della partita. Gea protegge il vantaggio con lucidità, continua a muovere Shapovalov e, al primo match point, chiude 6-4. Il dato più rappresentativo della sua solidità è quello delle palle break: sei annullate sulle sette affrontate. Dopo l’ultimo punto indica il proprio angolo e libera finalmente la tensione con un urlo, prima di lasciarsi travolgere dalla gioia per un traguardo che soltanto pochi giorni prima appariva difficilmente immaginabile.

A champion's celly 😎



The moment Arthur Gea completed an incredible run in Los Cabos! 🏆#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/0I40ptfe8q — Tennis TV (@TennisTV) August 2, 2026

ATP Los Cabos: 10 edizioni, 10 vincitori diversi

Shapovalov si presentava alla finale con otto vittorie consecutive a Los Cabos e la possibilità di diventare il primo giocatore capace di conquistare il torneo più di una volta. La sconfitta del canadese prolunga invece la tradizione: nelle prime dieci edizioni del torneo messicano si sono imposti dieci giocatori differenti di dieci nazioni diverse.

A inaugurare l’albo d’oro fu Ivo Karlovic nel 2016, seguito da Sam Querrey, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Cameron Norrie, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Jordan Thompson e Shapovalov. Gea completa ora la serie, diventando anche il primo francese a sollevare il trofeo. L’edizione del 2020 non venne disputata a causa della pandemia, motivo per cui il torneo celebra nel 2026 la propria decima edizione pur essendo nato nel 2016.

A 21 anni e sette mesi, Arthur Gea diventa il più giovane campione nella storia di Los Cabos, migliorando il precedente primato di Stefanos Tsitsipas, vincitore nel 2023 a 24 anni. Il giocatore di Carpentras è inoltre soltanto il quarto francese nato negli anni Duemila a conquistare un titolo nel circuito maggiore, dopo Arthur Fils, classe 2004, Giovanni Mpetshi Perricard, nato nel 2003, e Luca Van Assche, anche lui del 2004 e vincitore pochi giorni fa a Estoril. Gea è dunque il primo tennista transalpino nato nel 2005 a sollevare un trofeo ATP, oltre che l’undicesimo giocatore a conquistare il primo titolo della carriera nel corso della stagione 2026.

📊 Ils sont Français 🇫🇷, nés dans les années 2000 et ont remporté un titre sur le circuit ATP :

🇫🇷 Arthur Fils (2004)

🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard (2003)

🇫🇷 Luca Van Assche (2004)

🇫🇷 Arthur Gea (2005) 🆕 pic.twitter.com/ecbYrZx9px — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 2, 2026

Partito dal numero 127 del ranking, suo miglior piazzamento, entrerà per la prima volta tra i primi cento e dovrebbe spingersi intorno all’ottantunesima posizione. Un salto costruito attraverso cinque vittorie e concluso con il primo titolo nel circuito maggiore: alla fine della sua Odissea messicana, Arthur Gea ha trovato molto più di quanto stesse cercando.