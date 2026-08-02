ATP Washington: Jodar non si ferma più, finale con Fritz e Torino nel mirino

R. Jodar b. A. Tabilo 6-7(6) 6-4 6-4

Sarà Rafael Jodar a sfidare Taylor Fritz nella finale del Mubadala DC Open. Lo spagnolo ha completato un’altra rimonta, superando Alejandro Tabilo 6-7(6) 6-4 6-4 dopo due ore e 23 minuti, mentre il numero uno statunitense ha avuto la meglio sul connazionale Brandon Nakashima con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Per il diciannovenne di Madrid si tratta della prima finale in un ATP 500 e della più importante della carriera; Fritz raggiunge invece per la prima volta l’ultimo atto del torneo di Washington.

Jodar perde il primo set, ma non la lucidità

Il primo parziale procede senza che nessuno dei due riesca a prendere stabilmente il controllo degli scambi. Tabilo fa valere la maggiore esperienza nei momenti decisivi e si impone 8-6 al tie-break, ma Jodar non si lascia condizionare dall’occasione sfumata. Lo spagnolo continua a cercare profondità da fondo, alternando accelerazioni e discese a rete, e trova la svolta sul 3-3 del secondo set: una volée eseguita con grande sensibilità gli consegna la palla break, subito trasformata. Il vantaggio gli permette di pareggiare il conto dei set sul 6-4.

Nel parziale decisivo Jodar parte ancora più rapidamente e strappa il servizio al cileno già nel game d’apertura. Da quel momento protegge il vantaggio senza mai perdere lucidità, annullando l’unica palla break concessa nell’intero incontro e chiudendo con un altro 6-4. È la seconda vittoria consecutiva in rimonta, dopo quella ottenuta nei quarti contro Lorenzo Musetti, battuto 1-6 6-1 6-4. Prima ancora, il giovane spagnolo aveva eliminato la testa di serie numero 8 Arthur Fils e l’ex numero 4 del mondo Kei Nishikori senza concedere set.

Jodar diventa così il terzo spagnolo a raggiungere la finale del torneo di Washington, dopo Alex Corretja nel 2000 e Alejandro Davidovich Fokina nel 2025. Nessuno dei due predecessori riuscì a conquistare il titolo: al diciannovenne l’opportunità di diventare il primo campione spagnolo nella storia della manifestazione.

Dal numero 540 al 15 del mondo in dodici mesi

La progressione di Jodar assume ormai proporzioni vertiginose. Nell’agosto del 2025 occupava la posizione numero 540 e aveva iniziato il 2026 da numero 168. La qualificazione alla finale di Washington gli garantisce un nuovo primato personale al numero 15 della classifica live, con 2.243 punti: 525 posizioni guadagnate nell’arco di dodici mesi. Un eventuale successo contro Fritz lo porterebbe a quota 2.413 e gli consentirebbe di compiere un altro salto, fino al numero 12 del mondo.

La sua posizione nella Race rende l’ascesa ancora più significativa. I 330 punti assegnati al finalista di Washington lo hanno portato a quota 1.999 e all’undicesimo posto della classifica stagionale. Vincendo il torneo ne aggiungerebbe altri 170 — raggiungendo i 500 complessivi riservati al campione — e salirebbe a 2.169, provvisoriamente al nono posto: un solo punto in meno rispetto ai 2.170 che valgono attualmente l’ottava posizione di Alex de Minaur. Non significherebbe essere a un punto dalla qualificazione matematica, con tre mesi di stagione ancora da disputare, ma a un punto dall’attuale soglia della zona Torino. Un’eventuale partecipazione alle ATP Finals nel primo anno da professionista sarebbe un risultato straordinario.

Go forth, Taylor 🙌



The moment @Taylor_Fritz97 defeated Nakashima to reach his fourth final of 2026. #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/jDkD0CseRp — Tennis TV (@TennisTV) August 2, 2026

[3] T. Fritz b. B. Nakashima 6-3 3-6 6-3

Nella prima semifinale Fritz ha avuto bisogno di un’ora e 46 minuti per superare Nakashima. Il numero uno statunitense si è aggiudicato il primo set 6-3, ma nel secondo ha subito la reazione del connazionale, bravo a sfruttare una delle rare opportunità concesse e a pareggiare il conto con lo stesso punteggio.

Nel parziale decisivo Fritz ha trovato subito l’allungo, ottenendo il break nel secondo gioco e difendendolo fino alla conclusione. L’americano, che durante il quarto di finale contro Alex Michelsen aveva accusato un problema al ginocchio sinistro, non ha mostrato particolari difficoltà negli spostamenti. Fondamentale ancora una volta il servizio: 13 ace e l’80% dei punti conquistati con la prima palla, 36 su 45. La vittoria porta inoltre a 4-1 il suo bilancio negli scontri diretti con Nakashima.

Per Fritz sarà la prima finale a Washington e la quarta della stagione, dopo quelle disputate a Dallas, Stoccarda e Halle. Il ventottenne raggiunge la ventitreesima finale nel circuito maggiore e cercherà l’undicesimo titolo della carriera, nonché il primo del 2026.

Fritz conduce 1-0, ma quello di Washington è un altro Jodar

Fritz e Jodar si sono già affrontati lo scorso febbraio negli ottavi di finale di Delray Beach. L’americano si impose 7-6(4) 6-4, in quello che rappresentava per lo spagnolo il primo confronto della carriera contro un avversario classificato tra i primi dieci. Fritz mise a segno 15 ace e annullò due delle tre palle break concesse, ma Jodar riuscì comunque a restare in partita fino agli ultimi giochi.

A meno di sei mesi di distanza, però, Fritz ritroverà un giocatore profondamente diverso. Jodar arrivava a Delray Beach ancora alle porte dei primi cento; ora si presenta da numero 15 della classifica live, con un titolo ATP e risultati importanti ottenuti su tutte le principali tappe della stagione europea. Per lo spagnolo sarà soltanto la seconda finale nel circuito maggiore, dopo quella vinta a Marrakech; dall’altra parte della rete Fritz affronterà invece la ventitreesima. La finale, anticipata a causa delle previsioni meteorologiche, inizierà domenica non prima delle 20.30 italiane.