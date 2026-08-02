Italiani in campo domenica 2 agosto: Berrettini, Cocciaretto e Stefanini. A che ora e dove vederli

Tre italiani inaugurano domenica 2 agosto, il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà a Matteo Berrettini, al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon; nel WTA 1000 di Toronto saranno invece impegnate Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. I tre incontri si disputeranno tra il tardo pomeriggio e la serata italiana.

Berrettini ritrova Navone: tre precedenti e altrettante vittorie

Il primo azzurro a scendere in campo sarà Matteo Berrettini, opposto Mariano Navone (n. 44 ATP) nel secondo incontro sul Centrale di Montreal. Il programma comincerà alle 17 italiane con la sfida tra Aleksandar Kovacevic e Nuno Borges: l’incontro del romano dovrebbe quindi iniziare indicativamente attorno alle 18.30.

Berrettini conduce 3-0 nei precedenti, tutti disputati sulla terra. Il primo confronto risale alla semifinale di Marrakech del 2024, vinta dall’italiano in rimonta 6-7(4) 6-3 6-2; nel 2025 Matteo si impose 6-4 6-4 al primo turno di Montecarlo, mentre lo scorso aprile ha superato l’argentino 7-5 6-3 negli ottavi del Challenger 175 di Cagliari. Quello di Montreal sarà dunque il loro primo duello sul cemento, superficie che dovrebbe favorire maggiormente il servizio e il tennis offensivo dell’azzurro.

Il vincitore affronterà al secondo turno la testa di serie numero 14 Valentin Vacherot, esentato dal debutto grazie a un bye.

Stefanini, dopo l’impresa con Kenin arriva Osorio

A Toronto Lucrezia Stefanini si è guadagnata un posto nel tabellone principale superando nell’unico turno di qualificazione Sofia Kenin. La numero 144 del mondo ha battuto l’ex campionessa dell’Australian Open 7-5 1-6 6-2, reagendo con autorità dopo il netto passaggio a vuoto del secondo set.

Al primo turno troverà Camila Osorio, numero 56 WTA, mai affrontata in precedenza. La colombiana parte favorita per classifica ed esperienza, ma arriva dalla sconfitta subita negli ottavi del WTA 250 di Memphis contro Anastasia Zakharova. Stefanini sarà impegnata nel secondo incontro sul Court 1, dopo Kimberly Birrell-Viktorija Golubic: il programma inizierà alle 18.30 italiane, quindi l’azzurra dovrebbe entrare in campo orientativamente attorno alle 20. Chi vincerà affronterà la testa di serie numero 16 Ekaterina Alexandrova.

Cocciaretto riparte subito dopo i quarti di Washington

Poche ore più tardi sarà il turno di Elisabetta Cocciaretto, numero 71 del ranking, opposta per la prima volta a Talia Gibson, australiana che la segue di una sola posizione nella classifica mondiale.

La marchigiana arriva a Toronto dopo l’ottimo percorso di Washington, dove ha raggiunto i quarti battendo Clara Tauson ed Emma Navarro al termine di due incontri in tre set, prima di arrendersi in rimonta a Naomi Osaka.

La vincitrice troverà al secondo turno Maja Chwalinska, numero 18 del seeding e finalista all’ultimo Roland Garros.

Cocciaretto giocherà l’ultimo incontro sul Court 1, dopo Emerson Jones-Lanlana Tararudee, partita fissata non prima delle 22 italiane. Il suo debutto dovrebbe quindi cominciare attorno alle 23.30.

Il Masters 1000 di Montreal sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il WTA 1000 di Toronto sarà disponibile anche in diretta e in chiaro su SuperTennis, oltre che su SuperTenniX; i match delle italiane figurano inoltre nella programmazione di Sky Sport Tennis e NOW.