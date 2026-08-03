La notizia della squalifica di Marketa Vondrousova, quattro anni, era arrivata un mese fa. La tennista ceca non si era sottoposta a un controllo antidoping il 3 dicembre 2025 e la sua linea difensiva non ha convinto i tre giudici del Tribunale Indipendente, che ora ha pubblicato la sentenza completa. 58 avvincenti pagine in cui vengono analizzati fatti, testimonianze, regolamenti, giurisprudenza del TAS di Losanna: una classica lettura sotto l’ombrellone. Cerchiamo di riassumerla, mentre lo sciabordio delle onde che si infrangono sugli scogli si sovrappone alle puntuali obiezioni dell’ITIA restituendoci (al)la realtà, prima che la risacca difensiva riesca a rapirci definitivamente.

Le basi

Partiamo da qualche sigla che useremo. L’ITIA è L’Agenzia di Integrità del Tennis che si occupa di antidoping su delega dell’ITF, la Federazione internazionale. DCO (Doping Control Officer), è il funzionario (funzionaria, in questo caso) incaricato della raccolta dei campioni. Il TADP è il Tennis Antidoping Programme, il regolamento (insieme al Codice WADA) che fornisce la base giuridica. L’ISTI è l’International Standard for Testing and Investigations, uno standard internazionale sviluppato come parte del Programma antidoping mondiale.

I tennisti top 100 vengono inseriti nell’International Register Testing Pool, condizione che richiede l’obbligo di comunicare dove si troveranno ogni giorno dei successivi tre mesi. Le quattro principali informazioni che il giocatore deve inserire attraverso la piattaforma dedicata sono la finestra giornaliera di 60 minuti (slot) tra le cinque del mattino e le undici di sera in cui può essere trovato per il prelievo all’indirizzo indicato, l’alloggio notturno, i tornei a cui è iscritto e le attività abituali.

L’ITIA e Vondrousova dinanzi al Tribunale

Così, nell’udienza dell’11 giugno scorso davanti al Tribunale Indipendente, l’ITIA persegue due accuse alternative: refusal e failure, il rifiuto oppure la mancanza (riguardo al campione per il test). Marketa è rappresentata da Howard Jacobs (già avvocato dei convenuti in casi come quelli di Sharapova, Lepchenko, Ymer e Brooksby) e dal Dr Jan Exner (anche arbitro del TAS), mentre l’altra parte, l’ITIA, si affida alla propria avvocata Jane Mulcahy e allo studio legale Bird & Bird (avversario di Jacobs anche nei casi citati). Ma prima…

Il contesto procedurale

Dopo che la DCO ha informato l’ITIA della potenziale violazione del TADP, l’inchiesta è iniziata con i colloqui condotti separatamente da un investigatore dell’Agenzia: con la DCO, la tennista, il suo agente, di nuovo con la DCO e poi con la giocatrice, in entrambi i casi assistita da un legale. L’ITIA ha deferito la questione all’Independent Review Board, secondo cui c’erano prove sufficienti perché l’atleta dovesse rispondere di una violazione del TADP.

Inizia così la parte che abbiamo imparato a conoscere con i più famosi casi, Jannik Sinner in primis: lettera di pre-accusa (l’ITIA notifica alla giocatrice che potrebbe aver commesso una violazione in quanto si è rifiutata o non si è sottoposta alla raccolta dei campioni), richiesta da parte di Vondrousova di ulteriori informazioni (l’ITIA le fornisce tutto il materiale, incluse le trascrizioni dei colloqui) e una proroga del termine di un mese e mezzo (le concedono tre settimane). Il 20 febbraio Marketa risponde negando le accuse sulla base di una “giustificazione convincente” per non aver completato il tentativo di controllo antidoping: le sue azioni erano giustificate da una combinazione di problemi di salute mentale, timore per la sua incolumità e violazione dei doveri del DCO.

L’ITIA le invia la notifica di accusa, lei risponde chiedendo di portare la questione davanti a un Tribunale Indipendente, riservandosi il diritto di presentare nuove argomentazioni. L’udienza si tiene a Londra l’11 giugno.

I fatti

La DCO lavora dal 2015 per la tedesca Professional Worldwide Controls GmbH (PWC, altra sigla), alla quale si affidano anche gli organi nazionali antidoping, effettua 10-15 controlli settimanali e non aveva mai testato Vondrousova. È incaricata di portare a termine dei test di urine e sangue tra il 27 novembre e il 10 dicembre, tra cui a Vondrousova, con la direttiva di non farlo nell’ora giornaliera scelta dalla giocatrice. La DCO arriva all’appartamento di Vondrousova (era sola in casa) alle 20. Al citofono, Marketa dice che si rifiuta di aprire, non sa che stia succedendo, deve chiamare il proprio agente perché non è mai stata testata fuori dello slot.

Dopo aver parlato con Marketa, l’agente chiama qualcuno alla WTA (il nome è oscurato), che non risponde, ma richiamerà meno di un’ora dopo confermando che i test fuori dallo slot sono possibili. Lei manda anche un WhatsApp al suo fidanzato, Andrew Paulson, anch’egli tennista professionista ceco. Il messaggio, tradotto in inglese, recitava: “Quindi, tipo, qui sta citofonando qualche stronza del doping” [in inglese l’appellativo viene reso con la C-word].

Le versioni divergono

L’ITIA dice che…

La DCO si identifica, la tennista rifiuta di aprire, il suo slot è alle 7 di mattina, no, i test possono avvenire a qualsiasi ora. La DCO aspetta di sotto mentre Marketa telefona e invia messaggi, suona ancora dopo cinque minuti, ribadendo quanto già detto. Le viene chiesto di aspettare altre due o tre ore, la DCO è disposta a farlo, allora puoi anche andartene a casa, no, questo non posso farlo. Cinque minuti dopo, Vondrousova esce di casa con il cane e ripete alla DCO la faccenda dello slot. La funzionaria dice che sarebbe saggio fornire il campione per evitare problemi, me ne vado con il campione o con il rifiuto scritto di fornirlo (le legge l’inizio del modulo), rifiutarsi di sottoporsi al test può avere serie conseguenze.

Vondrousova dice che…

la DCO suona il campanello cinque volte, spaventandola, si presenta semplicemente come “ITF doping”. Marketa dice che chiamerà il proprio agente, la DCO suona di nuovo, otto, dieci, forse quindici volte, troppe per rimanere in casa e decide di uscire con il cane anche per vedere in faccia chi è alla porta. Nega un secondo scambio di battute al citofono. Quando si incontrano, la DCO dice di farla entrare per il test, non l’ho mai vista, non mi sento sicura, perché devo fornire lo slot giornaliero se potete venire quando vi pare. La DCO le passa il modulo senza leggerlo, né spiegare cosa sia o le conseguenze nel firmarlo. Sotto pressione, firma senza sapere cosa. La DCO non ha mostrato prove della propria identità o di autorizzazione, né ha verificato l’identità della tennista.

Viene poi riportata la parte in cui Marketa posta la sua prima versione su Instagram (“Stasera, un’ addetta al controllo è arrivata alle 20.15…”). Il 7 dicembre, infine, altra DCO a casa Vondrousova e campione raccolto.

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