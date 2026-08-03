Chi è Liutova, la 16enne che ha vinto il titolo a Memphis: la WTA ha un nuovo astro nascente?

Sedici anni e sei mesi, un trofeo WTA sollevato alla prima apparizione nel circuito maggiore e un salto di oltre cento posizioni nel ranking. In una settimana Kristina Liutova ha costretto il tennis mondiale a imparare il suo nome, completando a Memphis uno dei percorsi più sorprendenti della stagione. Arrivata in Tennessee da numero 229, riparte da campionessa e da numero 126 del mondo.

La domanda è inevitabile: siamo davanti a una nuova stella? La risposta, per ora, può essere soltanto sospesa.

Perché la vittoria ottenuta in finale contro Darja Vidmanova certifica il talento e la personalità di Liutova, non il futuro che l’attende, partendo però da una consapevolezza che deve attraversare il suo pensiero, quello di chi ne cura la carriera e di chi ne racconta le gesta: una settimana può rivelare una giocatrice, ma non può ancora raccontarne la carriera.

Memphis, la settimana in cui tutto ha funzionato

Partita dalle qualificazioni, Liutova ha affrontato il torneo come se il divario di età, classifica ed esperienza riguardasse sempre qualcun altro. All’esordio contro Ekaterina Alexandrova, numero 19 del mondo e prima testa di serie, ha resistito per tre ore e undici minuti prima del ritiro della connazionale, colpita dal caldo quando Kristina conduceva 7-6 4-6 5-4 ed era a due punti dalla vittoria.

Poi sono arrivate la rimonta su Maya Joint, il 6-3 6-4 rifilato a Caty McNally recuperando uno 0-4 nel secondo set e il successo contro Elvina Kalieva. In finale, dopo essere stata travolta 6-1 nel primo parziale da Vidmanova, ha avuto la lucidità di cambiare la partita senza cercare soluzioni miracolose. Ha cominciato a rispondere con maggiore continuità, ha alzato la qualità della difesa e ha lasciato alla ceca appena quattro giochi nei due set successivi.

Più ancora dei colpi, a Memphis hanno impressionato la capacità di muoversi, assorbire la potenza avversaria e ripartire.

Gambe rapide, buon anticipo da fondo e un rovescio solido, ma soprattutto la rarissima predisposizione, tipica di chi ha pienamente assorbito questo sport, a cancellare ciò che è appena successo. A sedici anni è una qualità persino più preziosa di un vincente.

Da Mosca agli Stati Uniti, con la madre sempre accanto

Kristina Liutova è nata a Mosca il 2 febbraio 2010 e ha impugnato la prima racchetta a tre anni, accompagnata dalla madre, appassionata e giocatrice amatoriale.

Dal 2020 vive a Redmond, nello Stato di Washington, dove si allena alla Gorin Tennis Academy. Possiede la green card e ha già espresso il desiderio di rappresentare in futuro gli Stati Uniti (ne saranno lieti in Patria…).

Nel 2022 ha vinto il Junior Orange Bowl under 12, l’anno successivo si è imposta ai campionati nazionali USTA under 16. Ha poi conquistato nove titoli nel circuito junior ITF e nel dicembre 2025 ha raggiunto la finale del prestigioso Orange Bowl J500.

Il passaggio tra le professioniste è stato ancora più rapido. Liutova aveva iniziato il 2026 al numero 714 del ranking: a febbraio ha vinto il W35 di Las Vegas senza perdere un set, quindi ha conquistato consecutivamente i W100 di Indian Harbour Beach e Sumter, diventando la più giovane tennista capace di aggiudicarsi più di un torneo di quella categoria.

Il bilancio stagionale, dopo Memphis, è di 33 vittorie e appena quattro sconfitte.

Il titolo WTA non arriva dunque dal nulla. Memphis ha accelerato un’ascesa che era già evidente, portandola sotto i riflettori prima che il grande pubblico potesse accorgersi delle tappe precedenti.

Da Austin a Gauff: quando il tennis non aspettava la maggiore età

Il circuito femminile conosce bene le campionesse precoci. Tracy Austin vinse a Portland nel 1977 a 14 anni e 28 giorni, proprio al debutto WTA. Kathy Rinaldi, Jennifer Capriati e Andrea Jaeger conquistarono il primo titolo prima dei quindici anni.

Monica Seles, Mirjana Lucic, Nicole Vaidisova e Gabriela Sabatini lo fecero a quindici, mentre Coco Gauff trionfò a Linz nel 2019 da lucky loser, a 15 anni e sette mesi.

Liutova è la più giovane campionessa proprio da Gauff, la prima nata nel 2010 a vincere un torneo WTA e la prima a riuscirci al debutto nel circuito maggiore dopo Maria Timofeeva a Budapest nel 2023. Nel 2026 è inoltre la terza teenager a sollevare un trofeo dopo Mirra Andreeva e Lilli Tagger, vincitrice a Praga.

L’elenco delle baby campionesse, però, contiene destini molto diversi. Austin, Seles, Capriati e Martina Hingis sono diventate numeri uno e campionesse Slam.

Altre non hanno raggiunto le vette immaginate dopo i primi successi. La precocità misura quanto velocemente si arriva a una tappa, non quanto lontano si riuscirà ad andare. La stessa storia di Jennifer Capriati racconta quanto possa essere tortuoso il percorso di chi viene trasformato troppo presto in un fenomeno, ma anche come una carriera possa rinascere quando sembra già compromessa.

Il parallelismo con Kournikova e il pericolo del personaggio

Il nome di Anna Kournikova torna alla mente per ragioni che vanno oltre la nazionalità. Anche lei nacque a Mosca, si trasferì giovanissima negli Stati Uniti per allenarsi e a sedici anni, con la semifinale raggiunta a Wimbledon nel 1997, divenne improvvisamente un personaggio globale.

Il parallelismo, però, deve fermarsi prima di trasformarsi in una sentenza. Kournikova non è stata semplicemente “ciò che poteva essere e non è stato”: è arrivata al numero 8 in singolare, è diventata numero uno in doppio e ha vinto sedici titoli nella specialità, compresi due Australian Open con Martina Hingis. Non ha mai conquistato un torneo WTA in singolare e la sua immagine ha finito spesso per oscurarne i meriti sportivi, ma sulla conclusione prematura della carriera pesarono seri problemi fisici.

Come Ubitennis si chiedeva già analizzando il fenomeno Kournikova, il rischio nasce quando il personaggio cresce più velocemente della giocatrice. Sponsor, attenzioni, aspettative e richieste possono trasformare ogni sconfitta nella smentita di una profezia che l’atleta non ha mai pronunciato.

È questo il pericolo che Liutova e chi le sta accanto dovranno evitare. Serviranno una programmazione intelligente, attenzione a un corpo ancora in evoluzione e la capacità di considerare normali le sconfitte che inevitabilmente arriveranno. Dovrà essere brava lei, ma dovranno esserlo anche la famiglia, gli allenatori e chi ne gestirà la carriera.

“Predestinata” è una parola che funziona soprattutto quando viene pronunciata a posteriori. Oggi Kristina Liutova è una sedicenne di enorme talento che ha dimostrato di poter già battere giocatrici più esperte e meglio classificata; ha buoni colpi e ottime gambe per percorrere la strada che si è aperta davanti a lei. Il compito, adesso, sarà continuare a seguirla senza scambiare Memphis per qualcosa di più: è stato soltanto il primo, luminosissimo traguardo.