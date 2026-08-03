US Open, forfait di Raducanu: l’ex campionessa salta il secondo Slam consecutivo

Emma Raducanu dà forfait per il prossimo US Open, in partenza il 31 settembre. E’ quanto anticipa la BBC, adducendo come causa una frattura da stress alla gamba destra. La giocatrice inglese, attuale n.49 delle classifiche mondiali e vincitrice di una clamorosa edizione dello US Open nel 2021, salterà dunque il suo secondo Slam consecutivo dopo il ritiro last minute a Wimbledon. Una stagione molto complicata per lei, che ad inizio anno aveva avuto un serio problema ad un piede salvo poi patire un’infezione virale. Al momento, Emma ha un record di 11 vittorie e 10 sconfitte questa stagione, con le finali a Cluj e al Queen’s come migliori risultati. La finale al torneo londinese sembrava un viatico promettente, ma non ha più potuto giocare per tutta l’estate. Vedremo quali saranno le sue condizioni in vista dell’autunno.