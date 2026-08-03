WTA Toronto: Stefanini spreca troppo, è Osorio a regalarsi Alexandrova

C. Osorio b. [Q] L. Stefanini 7-6⁴ 6-3

Aveva sovvertito il pronostico nell’unico turno di qualificazione, ma è costretta a fermarsi al primo turno Lucrezia Stefanini, che al National Bank Open 2026 presented by Rogers di Toronto si arrende in 7-6⁴ 6-3 a Camila Osorio. Certamente la lontananza in classifica tra le due (n. 144 contro n. 56) non faceva ben presagire, anche se per come si era messo l’incontro in alcuni frangenti ci si poteva aspettare un colpo di coda della toscana. La 28enne, invece, non è riuscita a sfruttare un paio di situazioni di vantaggio, soprattutto nel primo parziale, lasciando alla colombiana campo libero per staccare il pass per il secondo turno. Ad attenderla ci sarà quella stessa Ekaterina Alexandrova che al Memphis Classic è stata costretta al ritiro per il troppo caldo. E pensare che il sorteggio del tabellone faceva sognare un utopistico derby al terzo turno con Elisabetta Cocciaretto.

WTA Toronto: Stefanini poco cinica, Osorio fa valere l’esperienza

Parte decisamente in salita il match di Lucrezia Stefanini, che pronti via vede Camila Osorio scappare via sul 2-0. La reazione, per la verità, è immediata e per altro furente, al punto che l’azzurra non si limita e rientrare in carreggiata ma addirittura mette la testa avanti. Dopo un altro botta e risposta, la toscana si trova in due occasioni a servire per il set, sul 5-4 e sul 6-5, ma in entrambi i casi si fa riprendere della nativa di Cucuta. Quest’ultima, rifugiatasi al tie-break, chiude in 7-4 al primo set point a disposizione.

Stop that Camila 👏



Camila Osorio goes from defense to attack in the blink of an eye! She's a set up against Stefanini with a place in Round 2 on the line.#NBO26 pic.twitter.com/vono29BghJ — wta (@WTA) August 2, 2026

Anche il secondo parziale, in parte, segue lo spartito del primo. Lucrezia Stefanini subisce un break in apertura, che Camila Osorio si guadagna grazie a un gran dritto, ma lo recupera immediatamente mettendo il punto esclamativo al game con uno schiaffo al volo. L’azzurra non solo lo conferma, ma mette la freccia nel set, approfittando di una sciagurata volée di rovescio della colombiana, che non rimane nemmeno in campo. A quel punto, ancora una volta, la tensione divora la 28enne che dall’1-3 si fa ribaltare sul 6-3. Cinque giochi di fila, servizio strappato a zero in due occasioni e chiusura al primo match point da parte dell’allieva di Ricardo Sanchez. Per lei, al secondo turno, ci sarà la n. 16 del seeding Ekaterina Alexandrova.