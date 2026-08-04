ATP Montreal: Bellucci paga un netto passaggio a vuoto e si arrende a Baez

S. Baez b. M. Bellucci 7-5 6-3

Niente da fare per Mattia Bellucci al primo turno del Masters 1000 di Montreal, superato in due set da Sebastian Baez.

L’azzurro è al rientro sul circuito dopo più di un mese di stop a causa dell’infortunio al ginocchio patito durante un allenamento pre Wimbledon. La prima incognita era, quindi, la condizione del numero 80 ATP.

Qualche scoria, infatti, si registra, al di là del 7-5 6-3 finale. Tra la fine del primo set e l’inizio del secondo, Bellucci è vittima di un netto passaggio a vuoto, come se il suo tennis non sostenesse le due idee tattiche, con tanti errori e ben sei doppi falli. A fine partita sono ben 42 i gratuiti, a fronte di 12 vincenti. Con il servizio si toglie dagli impicci in più occasioni, ma come tutta la sua prova, l’italiano paga la poca costanza prestazionale.

Per Mattia è importante essere tornato a competere e che il ginocchio sia nuovamente a posto – anche durante questa sfida indossa un tutore. Dal pieno recupero parte la rincorsa del lombardo in vista dei prossimi appuntamenti.

Al primo incrocio con Bellucci, Baez, seppur con qualche sbavatura, si porta al secondo turno del National Bank Open presented by Rogers di Montreal, dove se la vedrà con Zizou Bergs, testa di serie numero 31.

Primo set: Bellucci commette un doppio fallo sul set point

Si disputa finalmente il primo turno tra Bellucci e Baez dopo vari rinvii imputabili al maltempo. La partita si apre all’insegna dell’equilibrio, in un confronto di stili che si palesa sin dai primi punti. L’azzurro, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio, necessita di sprigionare la fantasia rimasta inutilizzata per più di un mese. L’argentino, invece, deve colpire tante palle per mettersi a pieno regime.

Il primo gioco conteso è il sesto, quando Mattia si fa recuperare due quindici alla battuta. Il mancino di Busto Arsizio risolve con una prima vincente.

Il servizio dà una grande mano al numero 80 del mondo anche sul 5-4, al momento di fronteggiare un set point. Baez si porta 0-30, ma subisce la rimonta di Bellucci che comanda con la prima. Tuttavia, con una ottima risposta, il 25enne di Buenos Aires sale a un punto dal primo parziale. Il lombardo scaglia un ace e rispedisce al mittente ogni minaccia.

La situazione di rischio si ripresenta per l’italiano sul 6-5; anche in questa occasione sprofonda da 0-30. Pur recuperando un quindici con uno schema servizio e smash, segue l’ennesima buona battuta a rete e, ingannato dalla deviazione del nastro, mette in rete un improbabile colpo sotto le gambe. Bellucci completa il passaggio a vuoto con un doppio fallo che vale il 7-5 a Baez.

Secondo set: Bellucci non riesce a rimediare al black out e si arrende

Per l’azzurro i problemi non sono finiti e attraversano trasversalmente i due set. Sull’1-0 del secondo parziale, Bellucci offre subito una palla break, ma la cancella con una prima vincente. Nel terzo gioco è lui, poi, ad avere due occasioni di strappare il servizio all’avversario. Sulla prima possibilità Baez piazza l’attacco sulla riga, mandando fuori fase il passante di Mattia, mentre sulla seconda riesce a instradare il punto verso il suo terreno preferito, vincendo uno scambio prolungato. Tuttavia, Sebastian commette un doppio fallo che propizia la terza chance del gioco, ma Bellucci spreca tutto con una risposta fuori di metri.

La svolta arriva sul 2-1. Il numero 48 del mondo si prende un altro break point, a cui il 24enne di Busto Arsizio reagisce con un servizio vincente. Sono due diritti sgangherati, una stecca e un colpo in rete, da parte di Bellucci a regalare a Baez il break.

L’azzurro accusa il contraccolpo, ma ha un moto d’orgoglio risalendo da 40-0. Tuttavia, costretto il rivale ai vantaggi, non riesce ad andare oltre la parità, con altri errori da matita blu.

Nel sesto gioco l’argentino prova ad archiviare la pratica, con tre opportunità del doppio break di vantaggio. L’italiano piazza un ace, ma, per la regola dell’alternanza, commette subito un doppio fallo che significa 5-1.

Quando il nativo di Buenos Aires deve servire per chiudere accusa la tensione e non viene aiutato dall’arrembaggio di Bellucci. Due occasioni di controbreak sfumano, con una precisione ancora latente da parte del numero 80 ATP. Salvato un match point, alla terza chance finalmente Mattia esplode il diritto vincente e prova a rimettersi in scia.

Con un turno a 0, si riporta a contatto, ma la rimonta si infrange sul 6-3 finale. Nonostante il 30-30, Bellucci cede con due errori e spiana la strada a Baez verso il secondo turno del Masters 1000 di Montreal.