ATP Montreal, il programma di martedì 4 agosto: Bellucci alle 17, poi Sonego. Nella notte Darderi e Cobolli

Dimenticati i primi due giorni martoriati dalla pioggia, il National Bank Open di Montreal si prepara a vivere un’intensa terza giornata con ben 23 incontri di singolare in programma.

Sul Campo Centrale si inizierà alle 11 locali (le 17 in Italia) con Tsitsipas-Damm, seguito da Shapovalov-Svajda e Atmane-Draper. In sessione serale, non prima delle 19 locali (le 01 in Italia), Frances Tiafoe esordirà nel torneo contro l’ex campione dello US Open Marin Cilic, e infine, a seguire, ci sarà il match tra Luciano Darderi e il “montrealese” Gabriel Diallo.

Altri tre gli italiani in campo martedì: come ultimo incontro sul Rogers Court, quindi nella notte italiana, farà il suo esordio Flavio Cobolli, testa di serie n. 6, contro il tedesco Yannik Hanfmann. Come terzo incontro sl sul campo 5, nella seconda serata italiana, ci sarà poi Lorenzo Sonego impegnato nel difficile esordio contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Il primo azzurro a esordire nella giornata sarà invece Mattia Bellucci, che è programmato come incontro d’apertura sul campo 2: alle ore 11 locali (le 17 in Italia) il tennista lombardo se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez.

Qui sotto il programma completo della giornata, con le indicazioni degli orari in ora locale (Montreal è 6 ore indietro rispetto all’Italia):