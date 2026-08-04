ATP Montreal: prima vittoria 1000 per Mejia, che sfiderà Musetti. Avanti Monfils, Cilic e Norrie

Continuano i primi turni al National Bank Open presented by Rogers, che nella giornata inaugurale ha dovuto cancellare quasi tutto il programma a causa della pioggia. Nel 1000 di Montreal sono già scesi in campo Gael Monfils, Marin Cilic, Cameron Norrie e molti altri tennisti. Inoltre, si sono delineati i primi avversari di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, dopo la sconfitta di Matteo Berrettini.

ATP Montreal: bene i veterani Monfils e Cilic. Avanzano anche Norrie e Moutet

Dopo quattro mesi di sconfitte e infortuni, Gael Monfils è tornato a vincere nel suo ultimo anno nel circuito. Con un doppio 6-4, vincendo l’84% di punti con la prima e sferrando quasi il doppio dei vincenti del suo avversario (25 a 13), il veterano francese ha regolato il polacco Kamil Majchrzak, campione a ‘s-Hertogenbosch. Grazie a questo successo il transalpino diventa il secondo tennista più vecchio nell’Era Open a strappare una vittoria nel torneo, dopo Gonzales nel 1970. Ora La Monf sfiderà Learner Tien al secondo turno.

Avanza anche Marin Cilic, che a seguito di tre sconfitte filate ha avuto ragione di un falloso Sho Shimabukuro, per 7-6(2) 6-1, senza mai perdere la battuta. Battuto il nipponico, ora il croato affronterà Frances Tiafoe. Successo anche per Cameron Norrie, recente semifinalista a Los Cabos. Il mancino britannico ha superato con il punteggio di 7-6(5) 6-4 l’argentino Camilo Ugo Carabelli, che conferma così le sue difficoltà sui campi in cemento (è 1-10 contro i top 50 su questa superficie). Bene anche Nuno Borges, vittorioso in rimonta su un falloso Aleksandar Kovacevic (45 gratuiti totali). Il portoghese ha gestito lo statunitense con lo score di 6-7(7) 6-2 6-4, piazzando 38 vincenti complessivi (l’avversario 21) di cui 16 ace. Per il monomane americano si tratta dell’ottava sconfitta filata.

Anche Corentin Moutet arriva da un periodo negativo in cui aveva intascato solamente un’affermazione nelle ultime undici partite disputate. Con un eccellente 6-1 6-2, però, il mancino francese ha dominato Marton Fucsovics senza mai perdere la battuta e giocando in maniera molto più regolare del rivale (26 gratuiti per l’ungherese, 11 per il transalpino). Adesso sfiderà Rafael Jodar. Si qualifica per il secondo turno anche Alex Michelsen. Lo statunitense ha gestito con uno strano 6-1 3-6 6-1 il veterano tedesco Jan-Lennard Struff, recente quartofinalista a Wimbledon.

ATP Montreal: Hanfmann vince e trova Cobolli, Diallo affronta Darderi. Per Musetti c’è Mejia

Parte con un successo anche il tedesco Yannick Hanfmann, che ha battuto per 6-1 4-6 6-2 il francese Benjamin Bonzi, e ora se la vedrà con Flavio Cobolli. Chi invece affronterà Luciano Darderi al secondo turno sarà la wild card di casa Gabriel Diallo. Il canadese arrivava a questo torneo con un bilancio stagionale di 9 vittorie e 18 sconfitte. In rimonta, per 6-7(1) 6-3 6-2, ha però agguantato il suo 50esimo successo a livello ATP senza offrire palle break al francese Kyrian Jacquet, suo avversario.

Prima vittoria in un 1000 per Nicolas Mejia, che ha inflitto la quinta sconfitta consecutiva allo spagnolo Martin Landaluce (autore di 59 errori, a fronte dei 37 del sudamericano). Con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 Mejia è diventato il primo colombiano a vincere un match in questo torneo, da Alejandro Falla nel 2009. Per un posto al terzo turno, ora, sarà opposto a Lorenzo Musetti. Passa l’esordio anche Miomir Kecmanovic. Il serbo, che arrivava in Canada a seguito di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, ha trionfato al fotofinish sull’americano Michael Zheng per 6-4 4-6 7-6(5).

Buona la prima anche per il francese Titouan Droguet, che ha ottenuto la sua prima vittoria in un 1000 ai danni del connazionale Luca Van Assche, campione a Estoril, per 6-4 2-6 7-6(7) (affronterà Felix Auger-Aliassime). Ci sarà poi un derby australiano al secondo turno tra Alex de Minaur e James Duckworth, giustiziere di un altro tennista aussie (Christopher O’Connell, con un agile 6-3 6-1) all’esordio. Ma anche un derby ceco tra Jiri Lehecka e Vit Kopriva, vittorioso con un doppio 6-4 sulla wild card di casa Alexis Galarneau. Supera il debutto anche il tedesco Daniel Altmaier, che dopo tre ore ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic per 6-7(2) 7-6(5) 6-4.