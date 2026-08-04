Italiani in campo martedì 4 agosto: Cobolli, Darderi, Sonego e Bellucci. Orari e dove vederli

Dopo la sconfitta in tre set patita da Matteo Berrettini, al National Bank Open presented by Rogers continuano gli incontri che vedono protagonisti i tennisti italiani. Nella giornata di martedì 4 agosto, ma anche nella nottata tra martedì e mercoledì, scenderanno in campo quattro tennisti azzurri nel 1000 canadese: Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego al primo turno, Flavio Cobolli e Luciano Darderi al secondo (hanno avuto un bye in quanto teste di serie). I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Montreal: Cobolli e Darderi per un posto al terzo turno

Nell’ultimo incontro in programma sul Rogers Court, attorno alle ore 1:30 di notte italiane, Flavio Cobolli debutterà contro Yannick Hanfmann, mai sfidato prima. Il romano è reduce dai quarti di finale di Wimbledon e dalla sconfitta all’esordio a Umago. In Canada il sesto favorito del seeding proverà a togliersi di dosso le brutte sensazioni che lo hanno portato a perdere le ultime due partite da favorito (contro Fery e Burruchaga). Il tedesco, recente semifinalista a Kitzbuhel, sarà subito un impegno abbastanza ostico.

Nell’ultima partita in programma sul Center Court, verso le 2:30 di notte, Luciano Darderi giocherà per la prima volta contro Gabriel Diallo. Nonostante i dolori al braccio patiti qualche giorno fa, Luli, testa di serie numero 19,ha detto di sentirsi pronto a competere dopo la finale a Bastad, la semifinale a Estoril e il ritiro dopo tre game nel debutto a Los Cabos. Se gli obiettivi attuali dell’azzurro sono parecchio ambiziosi, la wild card di casa tenterà invece di risollevarsi in un 2026 che sino ad ora lo ha visto perdere 18 partite su 28 (è uscito dalla top 100).

ATP Montreal: esordio per Bellucci e Sonego

A orari più consoni per gli spettatori in Italia, ovvero alle 17 in punto, Mattia Bellucci calcherà il rettangolo da gioco contro Sebastian Baez, che affronterà per la prima volta in carriera sul Court 2. Il mancino lombardo tornerà a disputare un match ufficiale dopo oltre un mese di stop causato dall’infortunio subito a Wimbledon durante un allenamento. L’argentino, invece, proverà a dare continuità alle sue ottime vittorie sul duro a inizio stagione, che gli hanno permesso di battere gente come Taylor Fritz in United Cup, Jiri Lehecka a Indian Wells e Ben Shelton a Auckland, dove ha poi raggiunto la finale.

C’è attesa anche per il primo turno di Lorenzo Sonego, che nella terza partita sul Court 5, attorno alle ore 20, sfiderà quel Tallon Griekspoor che ha regolato in tre set in entrambi i testa a testa (l’ultimo confronto risale proprio al torneo di Montreal nel 2024). Sonny torna in campo dopo l’ottimo torneo di Wimbledon e il discreto torneo di Gstaad. L’olandese, invece, cercherà di lasciarsi alle spalle il periodo negativo che lo ha visto uscire sconfitto da 10 delle ultime 12 partite giocate nel circuito maggiore.

Italiani in campo martedì 4 agosto