Ranking ATP: Sinner settimana 83 in vetta, Alcaraz torna n. 2, Cobolli ottavo per un giorno. Fritz lo sorpassa

Per un giorno Flavio Cobolli è stato l’ottavo giocatore del mondo. Non per un errore di calcolo, ma per una combinazione quasi irripetibile tra punti in scadenza, calendario sfalsato e una finale rimasta in sospeso. La prima fotografia di lunedì 3 agosto aveva consegnato al romano il nuovo best ranking; poi è arrivata la coda di Washington, con l’ultimo atto rinviato dalla pioggia. Taylor Fritz ha battuto Rafael Jodar 7-6(2) 6-4, è salito a 3.400 punti e si è preso l’ottava posizione, lasciando Cobolli al n. 9 con 3.330. Una festa durata meno di ventiquattro ore, ma quel numero 8 resta comunque il punto più alto raggiunto finora dall’azzurro.
È soltanto il primo effetto di alcune settimane destinate a mettere alla prova anche gli appassionati più preparati. Il calendario del 2026 è slittato di una settimana rispetto a quello del 2025 e i punti conquistati dodici mesi fa escono prima che si concluda l’edizione corrispondente. Quelli di Toronto 2025 sono stati scartati lunedì 3 agosto, benché il Masters 1000 canadese di Montreal sia cominciato domenica 2 e termini soltanto giovedì 13. Lo stesso meccanismo si ripeterà a Cincinnati e allo US Open, anche se lunedì 7 settembre, nel pieno dello Slam newyorkese, il ranking non verrà aggiornato.
Il primo ribaltone riguarda Carlos Alcaraz, tornato n. 2 senza giocare. Lo spagnolo non aveva partecipato a Toronto nel 2025 e non ha quindi perso punti; Alexander Zverev ne ha invece lasciati 400, recuperando temporaneamente i 40 della United Cup, ed è scivolato al terzo posto: 8.160 contro 8.120. Quei 40 punti usciranno nel prossimo aggiornamento utile, quando entrerà il bottino raccolto dal tedesco a Montreal. Per le teste di serie di Cincinnati farà fede il ranking ufficiale utilizzato al momento del sorteggio: salvo ritiri, dunque, Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale, mentre sarebbe possibile una semifinale Zverev-Alcaraz
Ranking ATP, la top 20: Sinner punta Agassi, Fritz ottavo
In cima continua a esserci una categoria occupata da un uomo solo. Jannik Sinner conserva il n. 1 con 13.450 punti e ha 5.290 lunghezze di vantaggio su Alcaraz. Per l’altoatesino è anche la 83ª settimana in vetta al ranking ATP: dopo aver superato Lleyton Hewitt, fermo a quota 80, il prossimo obiettivo è Andre Agassi, nono nella graduatoria di tutti i tempi con 101 settimane. A Sinner ne mancano quindi 18 per agganciarlo: mantenendo ininterrottamente il primato, ci riuscirebbe lunedì 7 dicembre. Dietro ai primi tre il vuoto è altrettanto evidente: Felix Auger-Aliassime, quarto, è fermo a 4.740 punti.
Il titolo di Washington consente a Fritz di guadagnare due posizioni e di tornare al n. 8, 70 punti davanti a Cobolli. A farne le spese è soprattutto Ben Shelton: lo statunitense scarta i 1.000 punti del successo di Toronto 2025 e arretra dal n. 8 al n. 10, con un saldo settimanale di meno 900. Lorenzo Musetti sale invece di due gradini ed è tredicesimo, ad appena cinque punti da Jiri Lehecka. Il balzo più vistoso appartiene al diciannovenne Rafael Jodar: la prima finale in un ATP 500 gli regala nove posizioni, il best ranking al n. 15 e l’esordio tra i primi venti.
La classifica ATP aggiornata dopo la finale di Washington:
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|13.450
|=
|2
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|8.160
|+1
|3
|Alexander Zverev
|Germania
|8.120
|-1
|4
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4.740
|=
|5
|Novak Djokovic
|Serbia
|3.760
|=
|6
|Daniil Medvedev
|Russia
|3.620
|+1
|7
|Alex de Minaur
|Australia
|3.560
|-1
|8
|Taylor Fritz
|Stati Uniti
|3.400
|+2
|9
|Flavio Cobolli
|Italia
|3.330
|=
|10
|Ben Shelton
|Stati Uniti
|2.680
|-2
|11
|Alexander Bublik
|Kazakistan
|2.535
|=
|12
|Jiri Lehecka
|Repubblica Ceca
|2.380
|=
|13
|Lorenzo Musetti
|Italia
|2.375
|+2
|14
|Casper Ruud
|Norvegia
|2.345
|-1
|15
|Rafael Jodar
|Spagna
|2.243
|+9
|16
|Andrey Rublev
|Russia
|2.230
|-2
|17
|Jakub Mensik
|Repubblica Ceca
|2.205
|=
|18
|Valentin Vacherot
|Monaco
|2.176
|=
|19
|Learner Tien
|Stati Uniti
|2.155
|-3
|20
|Frances Tiafoe
|Stati Uniti
|2.105
|-1
Ranking ATP, gli italiani: quattro azzurri nei primi 22
Il numero 8 assaporato da Cobolli resta la cartolina più curiosa della settimana, ma il quadro italiano racconta molto altro. Sinner, Cobolli, Musetti e Luciano Darderi occupano quattro delle prime 22 posizioni: Darderi guadagna un posto ed è n. 22, mentre Musetti si avvicina alla dodicesima piazza. Matteo Arnaldi rimane stabile al n. 35, Matteo Berrettini risale al n. 40 e Mattia Bellucci al n. 80. Il movimento più pesante tra gli azzurri in top 100 riguarda invece Lorenzo Sonego, che perde otto posti e scende al n. 88.
L’Italia conserva così otto giocatori tra i primi cento e sedici tra i primi duecento. Alle spalle di Sonego avanzano Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, rispettivamente n. 134 e n. 140, mentre Francesco Maestrelli arretra di dodici caselle fino al n. 161. Segnali positivi da Federico Cinà, ora n. 178, e soprattutto da Gianluca Cadenasso, che guadagna sei posizioni e sale al n. 192. Chiudono la top 20 tricolore Andrea Guerrieri, Francesco Passaro, Stefano Napolitano e Giulio Zeppieri.
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|13.450
|=
|9
|Flavio Cobolli
|3.330
|=
|13
|Lorenzo Musetti
|2.375
|+2
|22
|Luciano Darderi
|2.025
|+1
|35
|Matteo Arnaldi
|1.299
|=
|40
|Matteo Berrettini
|1.088
|+1
|80
|Mattia Bellucci
|754
|+1
|88
|Lorenzo Sonego
|718
|-8
|134
|Andrea Pellegrino
|454
|+3
|140
|Stefano Travaglia
|429
|+2
|161
|Francesco Maestrelli
|349
|-12
|164
|Luca Nardi
|346
|+1
|170
|Marco Cecchinato
|332
|+4
|178
|Federico Cinà
|318
|+3
|192
|Gianluca Cadenasso
|289
|+6
|198
|Lorenzo Giustino
|283
|+3
|213
|Andrea Guerrieri
|261
|+2
|219
|Francesco Passaro
|258
|+1
|226
|Stefano Napolitano
|245
|+3
|234
|Giulio Zeppieri
|239
|-3