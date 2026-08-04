Ranking ATP: Sinner settimana 83 in vetta, Alcaraz torna n. 2, Cobolli ottavo per un giorno. Fritz lo sorpassa

Per un giorno Flavio Cobolli è stato l’ottavo giocatore del mondo. Non per un errore di calcolo, ma per una combinazione quasi irripetibile tra punti in scadenza, calendario sfalsato e una finale rimasta in sospeso. La prima fotografia di lunedì 3 agosto aveva consegnato al romano il nuovo best ranking; poi è arrivata la coda di Washington, con l’ultimo atto rinviato dalla pioggia. Taylor Fritz ha battuto Rafael Jodar 7-6(2) 6-4, è salito a 3.400 punti e si è preso l’ottava posizione, lasciando Cobolli al n. 9 con 3.330. Una festa durata meno di ventiquattro ore, ma quel numero 8 resta comunque il punto più alto raggiunto finora dall’azzurro.

È soltanto il primo effetto di alcune settimane destinate a mettere alla prova anche gli appassionati più preparati. Il calendario del 2026 è slittato di una settimana rispetto a quello del 2025 e i punti conquistati dodici mesi fa escono prima che si concluda l’edizione corrispondente. Quelli di Toronto 2025 sono stati scartati lunedì 3 agosto, benché il Masters 1000 canadese di Montreal sia cominciato domenica 2 e termini soltanto giovedì 13. Lo stesso meccanismo si ripeterà a Cincinnati e allo US Open, anche se lunedì 7 settembre, nel pieno dello Slam newyorkese, il ranking non verrà aggiornato.

Il primo ribaltone riguarda Carlos Alcaraz, tornato n. 2 senza giocare. Lo spagnolo non aveva partecipato a Toronto nel 2025 e non ha quindi perso punti; Alexander Zverev ne ha invece lasciati 400, recuperando temporaneamente i 40 della United Cup, ed è scivolato al terzo posto: 8.160 contro 8.120. Quei 40 punti usciranno nel prossimo aggiornamento utile, quando entrerà il bottino raccolto dal tedesco a Montreal. Per le teste di serie di Cincinnati farà fede il ranking ufficiale utilizzato al momento del sorteggio: salvo ritiri, dunque, Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale, mentre sarebbe possibile una semifinale Zverev-Alcaraz

Ranking ATP, la top 20: Sinner punta Agassi, Fritz ottavo

In cima continua a esserci una categoria occupata da un uomo solo. Jannik Sinner conserva il n. 1 con 13.450 punti e ha 5.290 lunghezze di vantaggio su Alcaraz. Per l’altoatesino è anche la 83ª settimana in vetta al ranking ATP: dopo aver superato Lleyton Hewitt, fermo a quota 80, il prossimo obiettivo è Andre Agassi, nono nella graduatoria di tutti i tempi con 101 settimane. A Sinner ne mancano quindi 18 per agganciarlo: mantenendo ininterrottamente il primato, ci riuscirebbe lunedì 7 dicembre. Dietro ai primi tre il vuoto è altrettanto evidente: Felix Auger-Aliassime, quarto, è fermo a 4.740 punti.

Il titolo di Washington consente a Fritz di guadagnare due posizioni e di tornare al n. 8, 70 punti davanti a Cobolli. A farne le spese è soprattutto Ben Shelton: lo statunitense scarta i 1.000 punti del successo di Toronto 2025 e arretra dal n. 8 al n. 10, con un saldo settimanale di meno 900. Lorenzo Musetti sale invece di due gradini ed è tredicesimo, ad appena cinque punti da Jiri Lehecka. Il balzo più vistoso appartiene al diciannovenne Rafael Jodar: la prima finale in un ATP 500 gli regala nove posizioni, il best ranking al n. 15 e l’esordio tra i primi venti.

La classifica ATP aggiornata dopo la finale di Washington:

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner Italia 13.450 = 2 Carlos Alcaraz Spagna 8.160 +1 3 Alexander Zverev Germania 8.120 -1 4 Felix Auger-Aliassime Canada 4.740 = 5 Novak Djokovic Serbia 3.760 = 6 Daniil Medvedev Russia 3.620 +1 7 Alex de Minaur Australia 3.560 -1 8 Taylor Fritz Stati Uniti 3.400 +2 9 Flavio Cobolli Italia 3.330 = 10 Ben Shelton Stati Uniti 2.680 -2 11 Alexander Bublik Kazakistan 2.535 = 12 Jiri Lehecka Repubblica Ceca 2.380 = 13 Lorenzo Musetti Italia 2.375 +2 14 Casper Ruud Norvegia 2.345 -1 15 Rafael Jodar Spagna 2.243 +9 16 Andrey Rublev Russia 2.230 -2 17 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2.205 = 18 Valentin Vacherot Monaco 2.176 = 19 Learner Tien Stati Uniti 2.155 -3 20 Frances Tiafoe Stati Uniti 2.105 -1

Ranking ATP, gli italiani: quattro azzurri nei primi 22

Il numero 8 assaporato da Cobolli resta la cartolina più curiosa della settimana, ma il quadro italiano racconta molto altro. Sinner, Cobolli, Musetti e Luciano Darderi occupano quattro delle prime 22 posizioni: Darderi guadagna un posto ed è n. 22, mentre Musetti si avvicina alla dodicesima piazza. Matteo Arnaldi rimane stabile al n. 35, Matteo Berrettini risale al n. 40 e Mattia Bellucci al n. 80. Il movimento più pesante tra gli azzurri in top 100 riguarda invece Lorenzo Sonego, che perde otto posti e scende al n. 88.

L’Italia conserva così otto giocatori tra i primi cento e sedici tra i primi duecento. Alle spalle di Sonego avanzano Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, rispettivamente n. 134 e n. 140, mentre Francesco Maestrelli arretra di dodici caselle fino al n. 161. Segnali positivi da Federico Cinà, ora n. 178, e soprattutto da Gianluca Cadenasso, che guadagna sei posizioni e sale al n. 192. Chiudono la top 20 tricolore Andrea Guerrieri, Francesco Passaro, Stefano Napolitano e Giulio Zeppieri.