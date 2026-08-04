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Ranking ATP: Sinner settimana 83 in vetta, Alcaraz torna n. 2, Cobolli ottavo per un giorno. Fritz lo sorpassa

Il calendario sfalsato apre settimane di calcoli e scarti anticipati: Sinner raggiunge quota 83 settimane in vetta, Musetti sale al n. 13 e Jodar irrompe in top 15

Di Carlo Galati
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)

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Ranking ATP, la top 20: Sinner punta Agassi, Fritz ottavoRanking ATP, gli italiani: quattro azzurri nei primi 22

Per un giorno Flavio Cobolli è stato l’ottavo giocatore del mondo. Non per un errore di calcolo, ma per una combinazione quasi irripetibile tra punti in scadenza, calendario sfalsato e una finale rimasta in sospeso. La prima fotografia di lunedì 3 agosto aveva consegnato al romano il nuovo best ranking; poi è arrivata la coda di Washington, con l’ultimo atto rinviato dalla pioggia. Taylor Fritz ha battuto Rafael Jodar 7-6(2) 6-4, è salito a 3.400 punti e si è preso l’ottava posizione, lasciando Cobolli al n. 9 con 3.330. Una festa durata meno di ventiquattro ore, ma quel numero 8 resta comunque il punto più alto raggiunto finora dall’azzurro.

È soltanto il primo effetto di alcune settimane destinate a mettere alla prova anche gli appassionati più preparati. Il calendario del 2026 è slittato di una settimana rispetto a quello del 2025 e i punti conquistati dodici mesi fa escono prima che si concluda l’edizione corrispondente. Quelli di Toronto 2025 sono stati scartati lunedì 3 agosto, benché il Masters 1000 canadese di Montreal sia cominciato domenica 2 e termini soltanto giovedì 13. Lo stesso meccanismo si ripeterà a Cincinnati e allo US Open, anche se lunedì 7 settembre, nel pieno dello Slam newyorkese, il ranking non verrà aggiornato.

Il primo ribaltone riguarda Carlos Alcaraz, tornato n. 2 senza giocare. Lo spagnolo non aveva partecipato a Toronto nel 2025 e non ha quindi perso punti; Alexander Zverev ne ha invece lasciati 400, recuperando temporaneamente i 40 della United Cup, ed è scivolato al terzo posto: 8.160 contro 8.120. Quei 40 punti usciranno nel prossimo aggiornamento utile, quando entrerà il bottino raccolto dal tedesco a Montreal. Per le teste di serie di Cincinnati farà fede il ranking ufficiale utilizzato al momento del sorteggio: salvo ritiri, dunque, Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale, mentre sarebbe possibile una semifinale Zverev-Alcaraz

Ranking ATP, la top 20: Sinner punta Agassi, Fritz ottavo

In cima continua a esserci una categoria occupata da un uomo solo. Jannik Sinner conserva il n. 1 con 13.450 punti e ha 5.290 lunghezze di vantaggio su Alcaraz. Per l’altoatesino è anche la 83ª settimana in vetta al ranking ATP: dopo aver superato Lleyton Hewitt, fermo a quota 80, il prossimo obiettivo è Andre Agassi, nono nella graduatoria di tutti i tempi con 101 settimane. A Sinner ne mancano quindi 18 per agganciarlo: mantenendo ininterrottamente il primato, ci riuscirebbe lunedì 7 dicembre. Dietro ai primi tre il vuoto è altrettanto evidente: Felix Auger-Aliassime, quarto, è fermo a 4.740 punti.

Il titolo di Washington consente a Fritz di guadagnare due posizioni e di tornare al n. 8, 70 punti davanti a Cobolli. A farne le spese è soprattutto Ben Shelton: lo statunitense scarta i 1.000 punti del successo di Toronto 2025 e arretra dal n. 8 al n. 10, con un saldo settimanale di meno 900. Lorenzo Musetti sale invece di due gradini ed è tredicesimo, ad appena cinque punti da Jiri Lehecka. Il balzo più vistoso appartiene al diciannovenne Rafael Jodar: la prima finale in un ATP 500 gli regala nove posizioni, il best ranking al n. 15 e l’esordio tra i primi venti.

La classifica ATP aggiornata dopo la finale di Washington:

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Jannik SinnerItalia13.450=
2Carlos AlcarazSpagna8.160+1
3Alexander ZverevGermania8.120-1
4Felix Auger-AliassimeCanada4.740=
5Novak DjokovicSerbia3.760=
6Daniil MedvedevRussia3.620+1
7Alex de MinaurAustralia3.560-1
8Taylor FritzStati Uniti3.400+2
9Flavio CobolliItalia3.330=
10Ben SheltonStati Uniti2.680-2
11Alexander BublikKazakistan2.535=
12Jiri LeheckaRepubblica Ceca2.380=
13Lorenzo MusettiItalia2.375+2
14Casper RuudNorvegia2.345-1
15Rafael JodarSpagna2.243+9
16Andrey RublevRussia2.230-2
17Jakub MensikRepubblica Ceca2.205=
18Valentin VacherotMonaco2.176=
19Learner TienStati Uniti2.155-3
20Frances TiafoeStati Uniti2.105-1

Ranking ATP, gli italiani: quattro azzurri nei primi 22

Il numero 8 assaporato da Cobolli resta la cartolina più curiosa della settimana, ma il quadro italiano racconta molto altro. Sinner, Cobolli, Musetti e Luciano Darderi occupano quattro delle prime 22 posizioni: Darderi guadagna un posto ed è n. 22, mentre Musetti si avvicina alla dodicesima piazza. Matteo Arnaldi rimane stabile al n. 35, Matteo Berrettini risale al n. 40 e Mattia Bellucci al n. 80. Il movimento più pesante tra gli azzurri in top 100 riguarda invece Lorenzo Sonego, che perde otto posti e scende al n. 88.

L’Italia conserva così otto giocatori tra i primi cento e sedici tra i primi duecento. Alle spalle di Sonego avanzano Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, rispettivamente n. 134 e n. 140, mentre Francesco Maestrelli arretra di dodici caselle fino al n. 161. Segnali positivi da Federico Cinà, ora n. 178, e soprattutto da Gianluca Cadenasso, che guadagna sei posizioni e sale al n. 192. Chiudono la top 20 tricolore Andrea Guerrieri, Francesco Passaro, Stefano Napolitano e Giulio Zeppieri.

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
1Jannik Sinner13.450=
9Flavio Cobolli3.330=
13Lorenzo Musetti2.375+2
22Luciano Darderi2.025+1
35Matteo Arnaldi1.299=
40Matteo Berrettini1.088+1
80Mattia Bellucci754+1
88Lorenzo Sonego718-8
134Andrea Pellegrino454+3
140Stefano Travaglia429+2
161Francesco Maestrelli349-12
164Luca Nardi346+1
170Marco Cecchinato332+4
178Federico Cinà318+3
192Gianluca Cadenasso289+6
198Lorenzo Giustino283+3
213Andrea Guerrieri261+2
219Francesco Passaro258+1
226Stefano Napolitano245+3
234Giulio Zeppieri239-3

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