WTA Cincinnati: wild card per Serena e Venus Williams in doppio

“Restate sintonizzati per un torneo vicino a voi”. Così aveva detto Serena Williams dopo aver ufficializzato il forfait per il doppio a Wimbledon con la sorella Venus, a causa di un problema al ginocchio. A distanza di un mese, il Cincinnati Open ha offerto una wild card alle sorelle Williams. Vincitrici insieme di 14 titoli Slam e di 3 ori olimpici, le due leggende statunitensi torneranno così a giocare una a fianco all’altra dopo quasi quattro anni, nel torneo 1000 dell’Ohio in programma dal 13 al 23 agosto.

Niente inviti per loro, invece, per quanto riguarda il singolare. Ricordiamo che Venus (46 anni) ha perso tutti i suoi ultimi tredici incontri nei tornei individuali. Serena (quasi 45 anni) è tornata a giocare in singolare a Wimbledon, dove ha perso subito contro Maya Joint in tre set. Discorso diverso per il doppio, specialità nella quale entrambe hanno conosciuto la parola ‘vittoria’ nell’ultimo periodo.

Dopo le wild card maschili, le femminili per il main draw del singolare sono state offerte alle tenniste di casa Taylor Townsend, Caroline Dolehide, Sloane Stephens, campionessa dello US Open 2017, ed Elvina Kalieva, messasi in mostra di recente a Memphis. In Tennessee ha brillato anche la ceca Darja Vidmanova, che grazie alla finale raggiunta si è fatta notare dagli organizzatori del torneo di Cincinnati, che hanno deciso di concederle una wild card. Ha ricevuto un invito anche la francese Lois Boisson, semifinalista al Roland Garros 2025.