WTA Ranking: Eala sbarca in top 20, Liutova fa segnare un +103! Sale Cocciaretto

Nella settimana appena andata in archivio sono stati due gli appuntamenti del circuito maggiore: il WTA 500 di Washington e il WTA 250 di Memphis, entrambi eventi andati in scena sul cemento outdoor statunitense. Nonostante nelle primissime posizioni non ci siano stati particolari cambiamenti per quanto riguarda la classifica di lunedì 3 agosto, alcuni salti sono degni di nota e vale la pena citarli.
WTA Ranking: Eala entra in top 20, Liutova conquista 103 posizioni
Partendo dalle variazioni minime, avanzano di una casella sia Elina Svitolina (n. 9) che Diana Shnaider (n. 17), che rubano il posto rispettivamente ad Amanda Anisimova (n. 10) e Sorana Cirstea (n. 18). La protagonista della settimana è però Alexandra Eala. La tennista filippina ha messo in piedi un percorso strepitoso a Washington. Sconfiggendo una dietro l’altra Qinwen Zheng, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka e Jessica Pegula è venuta a prendersi il suo primo titolo nel circuito maggiore, che le ha permesso questo lunedì di lasciarsi dietro otto scalini. Per la prima volta, quindi, Eala entra in top 20 all’ultima posizione utile.
Più indietro, sono da segnalare anche i salti di Liudmila Samsonova (+15, è n. 55), di Ashlyn Krueger (+9, è n. 58), di Renata Zarazua (+10, è n. 73), della finalista di Memphis Darja Vidmanova (+22, è n. 92) e di Kaitlin Quevedo (+9, è n. 94). Sebbene sia ancora fuori dalle prime 100, il secondo nome della settimana è senz’altro quello di Kristina Liutova. A soli 16 anni, Liutova si è fatta conoscere a Memphis. Partendo dalle qualificazioni, Kristina ha superato un’avversaria dopo l’altra ed è così riuscita a sollevare il suo primo trofeo nel circuito maggiore – alla prima presenza in un tabellone di questa portata -, che le ha regalato un bel +103 nella classifica di questa settimana (è n. 126).
|Posizione
|Giocatrice
|Variazione
|Punti
|Nazionalità
|1
|Aryna Sabalenka
|8550
|2
|Elena Rybakina
|8056
|Kazakistan
|3
|Jessica Pegula
|6625
|Stati Uniti
|4
|Coco Gauff
|5649
|Stati Uniti
|5
|Mirra Andreeva
|5293
|6
|Karolina Muchova
|5168
|Cechia
|7
|Linda Noskova
|5016
|Cechia
|8
|Iga Swiatek
|4539
|Polonia
|9
|Elina Svitolina
|+1
|4459
|Ucraina
|10
|Amanda Anisimova
|-1
|4353
|Stati Uniti
|11
|Marta Kostyuk
|3925
|Ucraina
|12
|Victoria Mboko
|3520
|Canada
|13
|Naomi Osaka
|3281
|Giappone
|14
|Belinda Bencic
|2845
|Svizzera
|15
|Jasmine Paolini
|2783
|Italia
|16
|Iva Jovic
|2636
|Stati Uniti
|17
|Diana Shnaider
|+1
|2593
|18
|Sorana Cirstea
|-1
|2502
|Romania
|19
|Ekaterina Alexandrova
|2301
|20
|Alexandra Eala
|+8
|2106
|Filippine
Il ranking delle italiane: Cocciaretto sale di 12 caselle
A guidare la truppa azzurra è sempre lei, Jasmine Paolini, stabile in 15esima piazza nonostante i forfait per la prima parte dello swing americano. Chi invece scala ben 12 posizioni è Elisabetta Cocciaretto. Grazie alle ottime vittorie su Clara Tauson ed Emma Navarro a Washington, la marchigiana ha raggiunto i quarti di finale (dove ha perso in tre set contro Naomi Osaka) nella capitale degli Stati Uniti. Questo piazzamento le consente di salire sino alla 59esima casella mondiale. Più indietro, conquistano terreno anche Lucia Bronzetti (+3, è n. 115) e Nuria Brancaccio (+6, è n. 161), mentre ne perdono un po’ Lisa Pigato (-4, è n. 133), Lucrezia Stefanini (-3, è n. 147) e Tyra Grant (-4, è n. 155).
|Posizione
|Giocatrice
|Variazione
|Punti
|15
|Jasmine Paolini
|2783
|59
|Elisabetta Cocciaretto
|+12
|1055
|115
|Lucia Bronzetti
|+3
|697
|133
|Lisa Pigato
|-4
|588
|147
|Lucrezia Stefanini
|-3
|539
|155
|Tyra Grant
|-4
|514
|161
|Nuria Brancaccio
|+6
|482
|214
|Jennifer Ruggeri
|-4
|365
|274
|Federica Urgesi
|+2
|268
|289
|Aurora Zantedeschi
|-5
|248
|298
|Samira De Stefano
|-8
|240
|314
|Noemi Basiletti
|-4
|228
|322
|Martina Trevisan
|-3
|215
|328
|Jessica Pieri
|-3
|209
|329
|Deborah Chiesa
|-3
|209
|338
|Giorgia Pedone
|-4
|198
|346
|Martina Colmegna
|-6
|193
|347
|Dalila Spiteri
|-6
|193
|356
|Francesca Pace
|+7
|185
|359
|Miriana Tona
|-1
|183
Race to WTA Finals: Balzi in avanti per Pegula ed Eala
Se il trittico composto da Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è stabile nel podio della Race, questa settimana c’è una nuova medaglia di legno (ovviamente provvisoria). Si tratta di Jessica Pegula, finalista a Washington. Con l’ultimo atto raggiunto sul suolo di casa, la statunitense supera Elina Svitolina e Karolina Muchova, e si posiziona al quarto posto nella Race. Alexandra Eala conquista invece ben 11 posizioni e si colloca al n. 14 nella classifica che tiene conto esclusivamente dei punti stagionali.
|Posizione
|Giocatrice
|Variazione
|Punti
|Nazionalità
|1
|Mirra Andreeva
|4999
|2
|Aryna Sabalenka
|4945
|3
|Elena Rybakina
|4627
|Kazakistan
|4
|Jessica Pegula
|+2
|4275
|Stati Uniti
|5
|Karolina Muchova
|-1
|4270
|Cechia
|6
|Elina Svitolina
|-1
|4224
|Ucraina
|7
|Linda Noskova
|3674
|Cechia
|8
|Coco Gauff
|3484
|Stati Uniti
|9
|Marta Kostyuk
|3275
|Ucraina
|10
|Victoria Mboko
|2393
|Canada
|11
|Sorana Cirstea
|2045
|Romania
|12
|Iga Swiatek
|1954
|Polonia
|13
|Diana Shnaider
|+2
|1880
|14
|Alexandra Eala
|+11
|1878
|Filippine
|15
|Iva Jovic
|-2
|1862
|Stati Uniti
|16
|Belinda Bencic
|-2
|1852
|Svizzera
|17
|Naomi Osaka
|+1
|1722
|Giappone
|18
|Madison Keys
|-2
|1685
|Stati Uniti
|19
|Elise Mertens
|-2
|1600
|Belgio
|20
|Anna Kalinskaya
|1598