WTA Ranking: Eala sbarca in top 20, Liutova fa segnare un +103! Sale Cocciaretto

Nella settimana appena andata in archivio sono stati due gli appuntamenti del circuito maggiore: il WTA 500 di Washington e il WTA 250 di Memphis, entrambi eventi andati in scena sul cemento outdoor statunitense. Nonostante nelle primissime posizioni non ci siano stati particolari cambiamenti per quanto riguarda la classifica di lunedì 3 agosto, alcuni salti sono degni di nota e vale la pena citarli.

WTA Ranking: Eala entra in top 20, Liutova conquista 103 posizioni

Partendo dalle variazioni minime, avanzano di una casella sia Elina Svitolina (n. 9) che Diana Shnaider (n. 17), che rubano il posto rispettivamente ad Amanda Anisimova (n. 10) e Sorana Cirstea (n. 18). La protagonista della settimana è però Alexandra Eala. La tennista filippina ha messo in piedi un percorso strepitoso a Washington. Sconfiggendo una dietro l’altra Qinwen Zheng, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka e Jessica Pegula è venuta a prendersi il suo primo titolo nel circuito maggiore, che le ha permesso questo lunedì di lasciarsi dietro otto scalini. Per la prima volta, quindi, Eala entra in top 20 all’ultima posizione utile.

Più indietro, sono da segnalare anche i salti di Liudmila Samsonova (+15, è n. 55), di Ashlyn Krueger (+9, è n. 58), di Renata Zarazua (+10, è n. 73), della finalista di Memphis Darja Vidmanova (+22, è n. 92) e di Kaitlin Quevedo (+9, è n. 94). Sebbene sia ancora fuori dalle prime 100, il secondo nome della settimana è senz’altro quello di Kristina Liutova. A soli 16 anni, Liutova si è fatta conoscere a Memphis. Partendo dalle qualificazioni, Kristina ha superato un’avversaria dopo l’altra ed è così riuscita a sollevare il suo primo trofeo nel circuito maggiore – alla prima presenza in un tabellone di questa portata -, che le ha regalato un bel +103 nella classifica di questa settimana (è n. 126).

Posizione Giocatrice Variazione Punti Nazionalità 1 Aryna Sabalenka 8550 2 Elena Rybakina 8056 Kazakistan 3 Jessica Pegula 6625 Stati Uniti 4 Coco Gauff 5649 Stati Uniti 5 Mirra Andreeva 5293 6 Karolina Muchova 5168 Cechia 7 Linda Noskova 5016 Cechia 8 Iga Swiatek 4539 Polonia 9 Elina Svitolina +1 4459 Ucraina 10 Amanda Anisimova -1 4353 Stati Uniti 11 Marta Kostyuk 3925 Ucraina 12 Victoria Mboko 3520 Canada 13 Naomi Osaka 3281 Giappone 14 Belinda Bencic 2845 Svizzera 15 Jasmine Paolini 2783 Italia 16 Iva Jovic 2636 Stati Uniti 17 Diana Shnaider +1 2593 18 Sorana Cirstea -1 2502 Romania 19 Ekaterina Alexandrova 2301 20 Alexandra Eala +8 2106 Filippine

Il ranking delle italiane: Cocciaretto sale di 12 caselle

A guidare la truppa azzurra è sempre lei, Jasmine Paolini, stabile in 15esima piazza nonostante i forfait per la prima parte dello swing americano. Chi invece scala ben 12 posizioni è Elisabetta Cocciaretto. Grazie alle ottime vittorie su Clara Tauson ed Emma Navarro a Washington, la marchigiana ha raggiunto i quarti di finale (dove ha perso in tre set contro Naomi Osaka) nella capitale degli Stati Uniti. Questo piazzamento le consente di salire sino alla 59esima casella mondiale. Più indietro, conquistano terreno anche Lucia Bronzetti (+3, è n. 115) e Nuria Brancaccio (+6, è n. 161), mentre ne perdono un po’ Lisa Pigato (-4, è n. 133), Lucrezia Stefanini (-3, è n. 147) e Tyra Grant (-4, è n. 155).

Posizione Giocatrice Variazione Punti 15 Jasmine Paolini 2783 59 Elisabetta Cocciaretto +12 1055 115 Lucia Bronzetti +3 697 133 Lisa Pigato -4 588 147 Lucrezia Stefanini -3 539 155 Tyra Grant -4 514 161 Nuria Brancaccio +6 482 214 Jennifer Ruggeri -4 365 274 Federica Urgesi +2 268 289 Aurora Zantedeschi -5 248 298 Samira De Stefano -8 240 314 Noemi Basiletti -4 228 322 Martina Trevisan -3 215 328 Jessica Pieri -3 209 329 Deborah Chiesa -3 209 338 Giorgia Pedone -4 198 346 Martina Colmegna -6 193 347 Dalila Spiteri -6 193 356 Francesca Pace +7 185 359 Miriana Tona -1 183

Race to WTA Finals: Balzi in avanti per Pegula ed Eala

Se il trittico composto da Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è stabile nel podio della Race, questa settimana c’è una nuova medaglia di legno (ovviamente provvisoria). Si tratta di Jessica Pegula, finalista a Washington. Con l’ultimo atto raggiunto sul suolo di casa, la statunitense supera Elina Svitolina e Karolina Muchova, e si posiziona al quarto posto nella Race. Alexandra Eala conquista invece ben 11 posizioni e si colloca al n. 14 nella classifica che tiene conto esclusivamente dei punti stagionali.