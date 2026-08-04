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WTA Ranking: Eala sbarca in top 20, Liutova fa segnare un +103! Sale Cocciaretto

Oltre ad Alexandra Eala campionessa a Washington, compie un gran balzo in avanti anche Kristina Liutova, che grazie al titolo a Memphis sale 103 scalini in classifica

Di Andrea Binotto
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Alexandra Eala – US Open 2025 (foto Manuela Davies/USTA)

Nella settimana appena andata in archivio sono stati due gli appuntamenti del circuito maggiore: il WTA 500 di Washington e il WTA 250 di Memphis, entrambi eventi andati in scena sul cemento outdoor statunitense. Nonostante nelle primissime posizioni non ci siano stati particolari cambiamenti per quanto riguarda la classifica di lunedì 3 agosto, alcuni salti sono degni di nota e vale la pena citarli.

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WTA Ranking: Eala entra in top 20, Liutova conquista 103 posizioniIl ranking delle italiane: Cocciaretto sale di 12 caselleRace to WTA Finals: Balzi in avanti per Pegula ed Eala

WTA Ranking: Eala entra in top 20, Liutova conquista 103 posizioni

Partendo dalle variazioni minime, avanzano di una casella sia Elina Svitolina (n. 9) che Diana Shnaider (n. 17), che rubano il posto rispettivamente ad Amanda Anisimova (n. 10) e Sorana Cirstea (n. 18). La protagonista della settimana è però Alexandra Eala. La tennista filippina ha messo in piedi un percorso strepitoso a Washington. Sconfiggendo una dietro l’altra Qinwen Zheng, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka e Jessica Pegula è venuta a prendersi il suo primo titolo nel circuito maggiore, che le ha permesso questo lunedì di lasciarsi dietro otto scalini. Per la prima volta, quindi, Eala entra in top 20 all’ultima posizione utile.

Più indietro, sono da segnalare anche i salti di Liudmila Samsonova (+15, è n. 55), di Ashlyn Krueger (+9, è n. 58), di Renata Zarazua (+10, è n. 73), della finalista di Memphis Darja Vidmanova (+22, è n. 92) e di Kaitlin Quevedo (+9, è n. 94). Sebbene sia ancora fuori dalle prime 100, il secondo nome della settimana è senz’altro quello di Kristina Liutova. A soli 16 anni, Liutova si è fatta conoscere a Memphis. Partendo dalle qualificazioni, Kristina ha superato un’avversaria dopo l’altra ed è così riuscita a sollevare il suo primo trofeo nel circuito maggiore – alla prima presenza in un tabellone di questa portata -, che le ha regalato un bel +103 nella classifica di questa settimana (è n. 126).

PosizioneGiocatriceVariazionePuntiNazionalità
1Aryna Sabalenka8550
2Elena Rybakina8056Kazakistan
3Jessica Pegula6625Stati Uniti
4Coco Gauff5649Stati Uniti
5Mirra Andreeva5293
6Karolina Muchova5168Cechia
7Linda Noskova5016Cechia
8Iga Swiatek4539Polonia
9Elina Svitolina+14459Ucraina
10Amanda Anisimova-14353Stati Uniti
11Marta Kostyuk3925Ucraina
12Victoria Mboko3520Canada
13Naomi Osaka3281Giappone
14Belinda Bencic2845Svizzera
15Jasmine Paolini2783Italia
16Iva Jovic2636Stati Uniti
17Diana Shnaider+12593
18Sorana Cirstea-12502Romania
19Ekaterina Alexandrova2301
20Alexandra Eala+82106Filippine

Il ranking delle italiane: Cocciaretto sale di 12 caselle

A guidare la truppa azzurra è sempre lei, Jasmine Paolini, stabile in 15esima piazza nonostante i forfait per la prima parte dello swing americano. Chi invece scala ben 12 posizioni è Elisabetta Cocciaretto. Grazie alle ottime vittorie su Clara Tauson ed Emma Navarro a Washington, la marchigiana ha raggiunto i quarti di finale (dove ha perso in tre set contro Naomi Osaka) nella capitale degli Stati Uniti. Questo piazzamento le consente di salire sino alla 59esima casella mondiale. Più indietro, conquistano terreno anche Lucia Bronzetti (+3, è n. 115) e Nuria Brancaccio (+6, è n. 161), mentre ne perdono un po’ Lisa Pigato (-4, è n. 133), Lucrezia Stefanini (-3, è n. 147) e Tyra Grant (-4, è n. 155).

PosizioneGiocatriceVariazionePunti
15Jasmine Paolini2783
59Elisabetta Cocciaretto+121055
115Lucia Bronzetti+3697
133Lisa Pigato-4588
147Lucrezia Stefanini-3539
155Tyra Grant-4514
161Nuria Brancaccio+6482
214Jennifer Ruggeri-4365
274Federica Urgesi+2268
289Aurora Zantedeschi-5248
298Samira De Stefano-8240
314Noemi Basiletti-4228
322Martina Trevisan-3215
328Jessica Pieri-3209
329Deborah Chiesa-3209
338Giorgia Pedone-4198
346Martina Colmegna-6193
347Dalila Spiteri-6193
356Francesca Pace+7185
359Miriana Tona-1183

Race to WTA Finals: Balzi in avanti per Pegula ed Eala

Se il trittico composto da Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è stabile nel podio della Race, questa settimana c’è una nuova medaglia di legno (ovviamente provvisoria). Si tratta di Jessica Pegula, finalista a Washington. Con l’ultimo atto raggiunto sul suolo di casa, la statunitense supera Elina Svitolina e Karolina Muchova, e si posiziona al quarto posto nella Race. Alexandra Eala conquista invece ben 11 posizioni e si colloca al n. 14 nella classifica che tiene conto esclusivamente dei punti stagionali.

PosizioneGiocatriceVariazionePuntiNazionalità
1Mirra Andreeva4999
2Aryna Sabalenka4945
3Elena Rybakina4627Kazakistan
4Jessica Pegula+24275Stati Uniti
5Karolina Muchova-14270Cechia
6Elina Svitolina-14224Ucraina
7Linda Noskova3674Cechia
8Coco Gauff3484Stati Uniti
9Marta Kostyuk3275Ucraina
10Victoria Mboko2393Canada
11Sorana Cirstea2045Romania
12Iga Swiatek1954Polonia
13Diana Shnaider+21880
14Alexandra Eala+111878Filippine
15Iva Jovic-21862Stati Uniti
16Belinda Bencic-21852Svizzera
17Naomi Osaka+11722Giappone
18Madison Keys-21685Stati Uniti
19Elise Mertens-21600Belgio
20Anna Kalinskaya1598
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