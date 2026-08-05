ATP Montreal, il programma di mercoledì 5 agosto: Musetti alle 17, Arnaldi in seconda serata

Quarta giornata al National Bank Open di Montreal e programma che inizia a farsi pesante sul Centre Court, dove entrano in scena diversi protagonisti attesi e si definiscono gli equilibri della parte alta del tabellone.

Si parte alle 11 locali (le 17 in Italia) con una sfida dal sapore “Next Gen che è diventata realtà”: Stefanos Tsitsipas apre la giornata contro il brasiliano Joao Fonseca, in un match che mette di fronte l’esperienza del greco alla spregiudicatezza del giovane sudamericano. Subito dopo spazio a un confronto tutto a stelle e strisce tra Jenson Brooksby e il campione uscente Ben Shelton, un derby di stili opposti che promette ritmo altissimo e grande partecipazione sugli spalti.

Nel terzo incontro sul Centrale tocca alla testa di serie n. 1 Alexander Zverev, opposto all’olandese Tallon Griekspoor, vincitore al primo turno del nostro Lorenzo Sonego.

La sessione serale, non prima delle 19 locali (le 01 in Italia), si apre con il confronto tra Titouan Droguet, qualificato francese in piena ascesa, e il beniamino di casa Felix Auger-Aliassime. A chiudere il programma sul Centre Court è il duello generazionale tra lo statunitense Learner Tien e l’icona Gael Monfils, in tabellone grazie a una wild card.

Esordio per Musetti e Arnaldi

Per quanto riguarda gli altri azzurri in campo nella quarta giornata, gli occhi sono puntati in particolare su Lorenzo Musetti, impegnato sul Rogers Court nel primo match dalle 11 (le 17 italiane) contro il colombiano Nicolas Mejia, sfida che vale un passaggio delicato nella parte centrale del tabellone. In chiusura di programma generale figura anche Matteo Arnaldi, opposto all’ungherese Fabian Marozsan, con l’incontro fissato come quarto match non prima dalle 15.30 locali (le 21.30 in Italia).

Qui sotto il programma completo in ora locale (Montreal è sei ore indietro rispetto all’Italia) con tutti i 24 incontri di singolare sui cinque campi di gara: