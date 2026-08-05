ATP Montreal: momentaccio Cobolli, fuori con Hanfmann

Y.Hanfmann b. [6]F.Cobolli 7-6(5) 7-6(2)

MONTREAL – Sono le 21.45 quando ha inizio il match tra la testa di serie numero 6, il nostro Flavio Cobolli, e il tedesco Yannick Hanfmann, 34 anni, 57 ATP. Il “Court Rogers”, secondo campo per importanza del torneo, comprensibilmente, non è troppo affollato, ma la gradevolissima serata, dopo due giorni di maltempo, ha comunque trattenuto all’impianto parecchi appassionati.

Hanfmann parte meglio, approfitta di un doppio fallo di Flavio, brekka subito, e allunga fino al 3-1, piazzando diverse palle corte che mettono in difficoltà l’azzurro. Cobolli appare un po’ contratto, sbaglia molto, e cede di nuovo la battuta nel quinto game. La tattica dell’esperto Yannick, che toglie ritmo allo scambio variando spesso con le smorzate, funziona bene, d’altronde fare a pallate con Flavio non è mai una buona idea.

Sotto 4-1 e servizio, giustamente Cobolli si scuote, e con una buonissima reazione di nervi recupera i due break, salendo di intensità e di potenza. La partita è equilibrata adesso, e si arriva al tie break. Hanfmann azzecca un paio di gran botte col dritto, spinge con coraggio, e si prende il primo set.

A Cobolli non riesce la rimonta

Il gioco diventa un po’ disordinato, entrambi alternano belle soluzioni ad errori banali. Dopo uno scambio di break in avvio, e diverse ulteriori occasioni da una parte e dall’altra, si arriva al 3-2, quando Yannick piazza una gran risposta di rovescio e brekka l’italiano per la quarta volta. Flavio accusa il colpo, e in un attimo si ritrova sotto 5-2. Il tedesco gioca a braccio sciolto, con due bei rovesci lungolinea si conquista altrettanti match-point, ma Cobolli li annulla. Un brutto doppio fallo ne porta un terzo, fallito da Hanfmann con un dritto largo, Flavio incassa e accorcia sul 5-3. Alla battuta per chiudere, Yannick si fa brekkare a zero, bravissimo Cobolli a “stare lì” con la testa. Poco dopo, siamo 5-5, tutto riaperto. Senza ulteriori sussulti, arriva il secondo tie-break.

Due erroracci a rete di Flavio mandano Hanfmann sul 5-2 e servizio, il tedesco stavolta non trema e poco dopo si porta a casa con merito la partita. Onestamente, brutta serata per Cobolli, molto al di sotto del suo livello abituale, speriamo che possa riprendersi velocemente dal punto di vista psicologico e agonistico in vista dei prossimi appuntamenti.