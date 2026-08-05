ATP Montreal, Sonego: “Poco da recriminare, poteva andare in un modo o nell’altro” [ESCLUSIVA]

Sconfitta con qualche rammarico per Lorenzo Sonego, che sul campo 5 del National Bank Open di Montreal esce sconfitto dopo due set molto equilibrati.

Partita che si è decisa davvero per pochi punti alla fine del set. Il primo purtroppo è andato male nel tie-break, il secondo c’è stata la striscia finale che ha deciso il match. Tu come ti sei sentito?

LORENZO SONEGO: “È stata una buona partita, si è giocato su pochi punti. Ovviamente lui ha un gran servizio, quindi non è mai facile breccarlo. È stata una partita alla pari, poteva girare in un modo o nell’altro, lui è stato bravo nei momenti importanti, soprattutto sul punto del secondo set ha giocato un gran punto. Ho poco da recriminare: posso fare un po’ meglio, posso giocare in alcuni momenti, alzare l’attenzione e fare qualche errore in meno. Però, nel complesso, è una buona partita.”

L’inizio di questo swing nordamericano arriva dopo un periodo non semplice per Sonego

“Ho avuto di nuovo problemi al polso già a Wimbledon – ha spiegato il tennista azzurro – poi a Gstaad me lo sono tirato dietro, quindi ho dovuto recuperare il polso e mi sono allenato bene fisicamente quelle due settimane. Volevo giocare Kitzbühel, ma non sono riuscito a giocarlo, quindi l’importante è che adesso sto bene e sto giocando. Mi sono allenato bene in questi giorni. Secondo me sto tenendo un livello alto: già a Wimbledon e a Gstaad ho fatto delle buone partite, anche qua è stata una buona partita.”

ATP Montreal, Sonego: “Focus sul singolare”

In questo fine di stagione cosa vorresti fare, a parte star bene e giocare più partite possibili?

LORENZO SONEGO: “Star bene è la priorità e devo cercare di alzare sempre di più il livello. Nel complesso c’è un livello alto e ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza durante queste partite, a questo livello, anche se si gioca su pochi punti. Devo riuscire ad avere continuità ed equilibrio nei punti che contano, e ci stiamo lavorando: sono sicuro che ce la farò.”

Visto che non sei riuscito a giocare molto durante l’estate, avevi pensato di giocare anche in doppio?

LORENZO SONEGO: “Purtroppo la classifica non mi permette di entrare nei doppi, e poi sto cercando di dedicarmi al singolo, perché in questo momento ho bisogno di fare partite, di allenarmi tanto e di trovare tutte le energie e la forma per affrontare la fine della stagione.”