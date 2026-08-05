ATP Montreal: Sonego si scioglie sempre sul più bello, Griekspoor ne approfitta e si regala Zverev

T. Griekspoor b. L. Sonego 7-6⁵ 7-5

Niente da fare per Lorenzo Sonego, che al National Bank Open 2026 presented by Rogers di Montreal cede in 7-6⁵ 7-5 a Tallon Griekspoor. Un match non particolarmente spettacolare, risoltosi a favore dell’olandese per dettagli. Il torinese, infatti, oltre a qualche chance nel primo parziale, ha sprecato un set point nel secondo, lasciando la porta aperta al rientro e al controsorpasso del suo avversario. Per il nativo di Haarlem al prossimo turno ci sarà Alexander Zverev, n. 1 del seeding, mentre ‘Sonny’ esce all’esordio in un torneo che lo aveva messo di fronte a un sorteggio complicato ma di certo non impossibile.

Primo Set: Sonego si scioglie al tie-break, Griekspoor più cinico

Sia Lorenzo Sonego che Tallon Griekspoor partono con il piede giusto, tenendo i rispettivi turni di battuta senza particolari patemi. Se l’azzurro si affida alla solidità della prima, unendola alle discese a rete e alla ricerca degli angoli dal centro del campo, l’olandese dal canto suo si aggrappa alla combinazione servizio-dritto. Sotto 1-2, però, il 31enne concede la prima palla break (annullata brillantemente), frutto delle risposte incisive del suo dirimpettaio, di un doppio fallo sanguinoso e di un paio di gratuiti. A quel punto i due tornano a martellare con il fondamentale di inizio gioco e i game filano via piuttosto lisci fino al 4-5.

Lorenzo Sonego – ATP Montreal 2026 (@ Ubitennis)

Lorenzo Sonego affossa un colpo in corsa e commette doppio fallo sul 30-30, portando Tallon Griekspoor a set point, che comunque cancella con una sublime palla corta. Il secondo arriva grazie a un passante preciso, ma il piemontese si salva nuovamente con l’ace. Giunti al tie-break, naturale epilogo di un parziale tanto equilibrato, a partire meglio è ‘Sonny’ che piazza una super risposta in avvio, salvo poi sprecare tutto con un dritto fuori misura e trovarsi sotto causa smash a campo aperto. Il nativo di Haarlem conferma il vantaggio e si porta sul 6-2, contenendo anche il tentativo di rientro del 31enne azzurro e chiudendo in 7-6⁵ in 1h02′.

Secondo Set: Sonego sciupa un set point, Grieekspor si regala Zverev

Lo spartito non cambia in avvio di secondo parziale, in cui tanto Lorenzo Sonego quanto Tallon Griekspoor tengono bene i rispettivi turni di servizio senza concedere grandi chance. Il primo punto di rottura arriva sul 2-2, quando il torinese sbaglia una comoda volée, commette due letali doppi falli e affossa a rete un dritto da fondo campo, subendo il break. Spalle al muro, come spesso gli capita, il classe 1995 sale di livello e tira fuori colpi spettacolari: il passante con cui recupera lo svantaggio è solo l’apice di un game in cui trova un altro paio di risposte profonde e incisive.

Lorenzo Sonego – ATP Montreal 2026 (@ Ubitennis)

Quando l’andamento sembra tutto a favore di ‘Sonny’, che approfitta di tre pasticci del nativo di Haarlem per portarsi a set point, quest’ultimo si rimette in carreggiata e addirittura arriva il controsorpasso. Meriti di Tallon Griekspoor, autore di un paio di passanti sopraffini, ma altrettanti demeriti di Lorenzo Sonego, che manda in corridoio il dritto finale e soprattutto perde il servizio a zero in un momento così delicato dell’incontro. Trovatosi a servire per il match, il neerlandese non ha grandi problemi a chiudere – affidandosi sempre al fondamentale di inizio gioco. Ora al secondo turno se la vedrà con la testa di serie n. 1 Alexander Zverev.