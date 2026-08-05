ATP Montreal, un altro infortunio di peso: Auger-Aliassime dà forfait prima del debutto

A poche ore dal suo esordio nel Masters casalingo, Felix Auger-Aliassime ha alzato bandiera bianca per via di un infortunio alla schiena subito durante un allenamento. Il beniamino del pubblico, numero 2 del seeding, vede sfumare l’occasione di disputare un’entusiasmante avventura dinanzi alla propria gente, abbandonando il National Bank Open Presented By Rogers ancor prima di metter piede in campo. “Ho iniziato ad avere dolore lunedì – ha detto in conferenza stampa -. Mi sono allenato per due settimane e non ho avuto alcun problema. Succede, qualche volta”.

HUGE bummer for the event.



Big chance for Jaime Faria… https://t.co/PitzZfWK6C — José Morgado (@josemorgado) August 5, 2026

Auger-Aliassime si aggiunge alla lista di canadesi che si sono infortunati nel corso della tappa casalinga, accodandosi a Diallo e Shapovalov. Il numero due del seeding verrà rimpiazzato dal Lucky loser Jamie Faria, che sfiderà Titouan Droguet.