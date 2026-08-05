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ATP Montreal, un altro infortunio di peso: Auger-Aliassime dà forfait prima del debutto

Continua la maledizione per i tennisti di casa. Dopo i ritiri di Diallo e Shapovalov, scatta l'allarme Auger-Aliassime. Il numero 2 del seeding ha subito un infortunio alla schiena in allenamento

Di Pietro Sanò
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Felix Auger-Aliassime - Rotterdam 2026 (Photo Carlo Casalini/Alamy Live News)

A poche ore dal suo esordio nel Masters casalingo, Felix Auger-Aliassime ha alzato bandiera bianca per via di un infortunio alla schiena subito durante un allenamento. Il beniamino del pubblico, numero 2 del seeding, vede sfumare l’occasione di disputare un’entusiasmante avventura dinanzi alla propria gente, abbandonando il National Bank Open Presented By Rogers ancor prima di metter piede in campo. “Ho iniziato ad avere dolore lunedì – ha detto in conferenza stampa -. Mi sono allenato per due settimane e non ho avuto alcun problema. Succede, qualche volta”.

Auger-Aliassime si aggiunge alla lista di canadesi che si sono infortunati nel corso della tappa casalinga, accodandosi a Diallo e Shapovalov. Il numero due del seeding verrà rimpiazzato dal Lucky loser Jamie Faria, che sfiderà Titouan Droguet.

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