Italiani in campo mercoledì 5 agosto: Musetti e Arnaldi per un posto al terzo turno a Montreal

Si prospetta una giornata di grande tennis al National Bank Open presented by Rogers. Mercoledì 5 agosto saranno due gli italiani che scenderanno in campo per l’esordio nel 1000 di Montreal. Dopo le sconfitte di Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, e la vittoria di Luciano Darderi, toccherà a Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi scendere in campo in Canada. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Montreal: Musetti e Arnaldi per un posto al terzo turno

Ad aprire il programma sul Rogers Court, il secondo campo per importanza dell’impianto, ci penserà Lorenzo Musetti. Alle ore 17 italiane il carrarino, 11esimo favorito del seeding, affronterà per la prima volta Nicolas Mejia. L’azzurro ha da poco fatto il suo rientro alle competizioni dopo l’infortunio alla gamba che lo ha tenuto ai box per circa due mesi e mezzo. Raggiunti i quarti a Washington, in una settimana che lui stesso ha definito positiva, ora il toscano si prepara a sfidare il qualificato colombiano, che al primo turno ha ottenuto la prima vittoria in un main draw di un 1000 battendo Martin Landaluce.

Più tardi, nell’ultimo incontro di giornata sul Court 2, non prima delle 21:30 italiane, Matteo Arnaldi se la vedrà con Fabian Marozsan per la quarta volta in carriera. I primi tre incroci (tutti su terra rossa) si sono risolti appannaggio del ligure, 30esimo favorito del seeding a Montreal. L’azzurro è reduce da un periodo piuttosto complicato dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros. Nell’ultimo match disputato si è infatti dovuto ritirare a Washington contro lo stesso Musetti. Storia diversa per l’ungherese, tornato a competere in Canada dopo oltre un mese lontano dai tornei. Intascata la prima affermazione ai danni di Shintaro Mochizuki, adesso il magiaro vuole piazzare il colpaccio, così da arrivare al terzo turno contro (molto probabilmente) Alexander Zverev.