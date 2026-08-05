WTA Toronto: Rybakina soffre con Kasatkina, Pegula rimonta. Avanti Gauff e Andreeva

Giornata di secondi turni per il WTA 1000 di Toronto, con le principali teste di serie capaci di evitare sorprese. La vittoria più sofferta è quella di Elena Rybakina, costretta al terzo set da Daria Kasatkina. Rimonta invece Jessica Pegula, che dopo un avvio complicato prende il controllo contro Magdalena Frech.

Avanzano in due set anche Coco Gauff e Mirra Andreeva: la statunitense deve recuperare un break nel finale contro Kayla Day, mentre la giovane russa lascia appena due game a Karolina Pliskova. Tutto facile anche per Belinda Bencic; Taylor Townsend elimina invece Marie Bouzkova dopo aver inseguito in entrambi i parziali.

Rybakina sopravvive a una battaglia di nervi e potenza

[2] E. Rybakina b. D. Kasatkina 6-3 5-7 6-4



Partita tutt’altro che lineare per Elena Rybakina, che alterna accelerazioni imprendibili a lunghe fasi di instabilità, soprattutto al servizio, ma riesce comunque a piegare la resistenza di Daria Kasatkina.

La kazaka parte fortissimo, strappando immediatamente la battuta all’avversaria e salendo sul 3-0. Kasatkina recupera uno dei due break, ma Rybakina conserva il margine, salva due palle break nel settimo game e chiude il primo set per 6-3 con un turno di servizio a zero.

Il secondo parziale cambia completamente volto. Dopo uno scambio iniziale di break, Kasatkina approfitta dei problemi al servizio della numero 2 del tabellone e si porta sul 4-2. Rybakina reagisce, recupera immediatamente lo svantaggio e ristabilisce la parità sul 4-4, ma continua a concedere troppo.

Sul 5-4 Kasatkina si procura un primo set point in risposta, cancellato dalla kazaka. Due game più tardi, però, l’australiana torna all’attacco e questa volta trasforma l’occasione, chiudendo il parziale per 7-5.

Rybakina ritrova il break nel terzo game del set decisivo e lo difende con fatica fino alla conclusione. Sul 5-3 annulla due opportunità del controbreak, poi, chiamata a servire per il match, deve salvarne altre tre. Kasatkina non riesce però a completare la rimonta e Rybakina chiude al secondo match point, dopo un ultimo game lungo e combattuto.

Le statistiche fotografano perfettamente la natura della partita: Rybakina termina con 15 ace ma anche 16 doppi falli, appena il 43% di prime in campo e ben 67 vincenti, accompagnati da 58 errori gratuiti. Kasatkina oppone una prestazione decisamente più ordinata, chiudendo con 15 vincenti e altrettanti gratuiti, ma non riesce a sfruttare fino in fondo le tante occasioni concesse dall’avversaria.

Pegula cambia ritmo dopo il primo set

[3] J. Pegula b. M. Frech 3-6 6-3 6-2

Serve una rimonta a Jessica Pegula per avere ragione di Magdalena Frech. L’americana entra male in partita, perde subito il servizio e scivola rapidamente sullo 0-3. Riesce a recuperare uno dei due break, ma Frech le strappa nuovamente la battuta nel sesto game e difende il vantaggio fino al 6-3.

Pegula cambia però atteggiamento all’inizio del secondo set. Sale sul 2-0, subisce il controbreak, ma torna immediatamente avanti e si porta sul 4-1. Il momento decisivo arriva sul 4-2, quando la testa di serie numero 3 salva tre palle break in un lunghissimo turno di battuta. Superato il pericolo, conserva il vantaggio e pareggia i conti con il 6-3.

Il terzo parziale è quasi un monologo: Pegula vola sul 4-0, concede soltanto due game e chiude 6-2 al primo match point. La statunitense termina con 49 vincenti, contro i 15 di Frech, e trasforma cinque delle sette palle break procurate. La polacca commette appena 13 gratuiti, ma la maggiore aggressività dell’avversaria finisce per fare la differenza.

Gauff evita il terzo set contro Day

[4] C. Gauff b. [Q] K. Day 6-2 7-5

Successo in due set per Coco Gauff, che domina la prima parte dell’incontro contro la qualificata Kayla Day. La numero 4 del tabellone vola sul 5-0, manca un primo set point e subisce uno dei due controbreak, prima di chiudere il parziale per 6-2 in risposta.

Più equilibrato il secondo set. Gauff piazza il break per il 4-2 e sale sul 5-3, ma non sfrutta un match point al servizio e viene raggiunta sul 5-5. L’americana evita comunque che la partita si complichi ulteriormente: tiene la battuta per il 6-5 e nel game successivo trasforma il secondo match point complessivo, chiudendo 7-5.

Andreeva lascia due game a Pliskova

[5] M. Andreeva b. K. Pliskova 6-0 6-2

Esordio senza affanni per Mirra Andreeva, che lascia appena due game a Karolina Pliskova. La testa di serie numero 5 domina il primo set, nel quale strappa tre volte il servizio alla ceca e completa il 6-0 senza concedere alcuna possibilità di break.

Pliskova prova a reagire portandosi sul 2-0 nel secondo parziale, ma da quel momento Andreeva cambia nuovamente passo e conquista sei game consecutivi. La russa recupera immediatamente il break, allunga sul 4-2 e chiude 6-2 con un ultimo turno di battuta a zero.

Bencic domina Stephens

[12] B. Bencic b. [Q] S. Stephens 6-3 6-1

Un confronto di grande blasone soltanto sulla carta. Belinda Bencic impone una superiorità netta contro Sloane Stephens, lasciando pochissimo spazio alla statunitense.

La svizzera chiude con 23 vincenti contro appena 5, conquista il 76% dei punti giocati con la prima di servizio e trasforma quattro delle nove palle break avute a disposizione. Stephens, incapace di incidere in risposta, non converte l’unica occasione concessa dall’avversaria e raccoglie soltanto quattro game.

Townsend rimonta Bouzkova in entrambi i set

T. Townsend b. [21] M. Bouzkova 7-6(4) 7-5

Vittoria di carattere per Taylor Townsend, che elimina Marie Bouzkova dopo aver inseguito in entrambi i parziali.

La ceca sale sul 5-3 nel primo set e si procura tre set point consecutivi in risposta, ma Townsend li annulla tutti, recupera il break e si salva nuovamente sul 5-6, cancellando altre tre palle set. Anche nel tie-break Bouzkova parte meglio e si porta sul 5-2, prima di subire una serie di cinque punti consecutivi che consegna il parziale all’americana per 7-4.

Bouzkova va avanti anche nel secondo set e raggiunge il 4-2, ma non riesce ancora una volta a proteggere il vantaggio. Townsend salva due palle del 5-3, recupera il break sul 5-4 e strappa nuovamente la battuta alla ceca nell’undicesimo game. La statunitense chiude poi 7-5 al primo match point.