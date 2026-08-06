ATP Montreal: Fuori Zverev! Colpaccio Griekspoor. Tirante approfitta di un malconcio Fritz

Si rasenta la follia in quel di Montreal. Nella seconda metà del programma del National Bank Open Presented By Rogers, il numero uno del seeding Sascha Zverev si è arreso in rimonta all’olandese Tallon Griekspoor, giunto alla terza vittoria in carriera ai danni di un Top 5. Scorie di Washington per Taylor Fritz, caduto per mano di Thiago Tirante. Sopravvive invece Rafita Jodar, costretto agli straordinari da un ispiratissimo Corentin Moutet – il giocoliere.

T. Tirante b. [7] T. Fritz 7-5 6-3

Dopo il titolo ottenuto a Washington DC, tutti gli occhi si sono posati su Taylor Fritz, attesissimo per il debutto nel Masters di Montreal, dove si credeva potesse avere una ghiottissima chance in virtù delle pesanti assenze dei due alieni e della leggenda di Belgrado. Nella primissima (ed ultima) uscita del National Bank Open Presented By Rogers, il neo campione di Washington ha sfidato l’argentino Thiago Tirante, dato per spacciato nel pronostico, ma divenuto vincitore del match al termine della sfida. L’argentino, superato il farraginoso inizio – salvando varie palle break nel primo set – ha trovato il suo tennis aggressivo, lottando alla pari col numero 7 del seeding, che si è visto progressivamente investito dalle folate di dritto di Tirante. Nel corso di un undicesimo game apparentemente transitorio, Fritz ha dato fiducia al rivale commettendo un doppio fallo, e dopo il sanguinoso errore al servizio, il sudamericano ha spalancato il gas da fondo campo, piegando il campione del Mubadala DC Open, stizzito per la sua prestazione. Nel secondo set, oltre ad un avversario parecchio ispirato, si è aggiunto un ulteriore tarlo per l’americano: un lancinante dolore al piede che ha totalmente compromesso il suo incontro. Fritz ha ceduto il break nel quinto game del secondo parziale, deambulando già a fatica nella sua metà campo. Il Medical Timeout non ha sortito l’effetto sperato, e Taylor ha dovuto mandar giù il boccone amaro, arrendendosi a Thiago Tirante in due set (7-5 6-3)

Upset brewing? 👀



Tirante is up a set and a break against freshly crowned Washington champion Fritz.. 🧐@OBNmontreal | #NBO26 pic.twitter.com/Ibo8A51sfw — ATP Tour (@atptour) August 5, 2026

[18] A. Fils b. Z. Svajda 6-4 3-6 6-1

Ritorno in campo col brivido per il numero 18 del seeding Arthur Fils, uscito vincitore da un insidioso match d’esordio contro Zachary Svajda. Il talento di Bandoufl, arresosi soltanto pochi giorni fa a Rafita Jodar in quel di Washington, aveva pescato un abbordabile avversario al debutto nel main draw del National Bank Open Presented By Rogers, ma il classe 2002 californiano si è rivelato più ostico del previsto, costringendo agli straordinari Fils. Sin dal primo turno di servizio della sfida, il francese è parso alquanto ingessato, spianando il terreno a Svaja, scappato via per 3-0 nella prima frazione di gioco. Lo scoraggiante inizio di Arthur ha lasciato spazio ad un intrigante crescendo del suo livello di tennis, riuscendo a ricucire il gap e ad aggiudicarsi il primo set per 6-4. Nonostante l’imbarcata subita, lo statunitense è rimasto lucido, mantenendo i nervi saldi, e continuando a dar filo da torcere ad un Fils non proprio in giornata. Colpi violentissimi per Svajda, che ha bucato ripetutamente la difesa transalpina con dei dritti lungolinea paranormali. Il numero 76 del mondo è riuscito a pareggiare i conti (6-3), ma lo sforzo disumano dei primi due parziali è stato pagato a caro prezzo da Svajda, crollato a picco nel set decisivo. Fils si è imposto per 6-1, raggiungendo Navone al terzo turno.

T. Griekspoor b. [1] A. Zverev (3)6-7 6-2 6-4

Accade di tutto nella seconda metà di giornata di Montreal. Un resiliente Tallon Griekspoor rimonta il favorito n.1 del torneo, Sascha Zverev. Un tete a tete, quello tra l’olandese e il tedesco, che rievoca i ricordi del pirotecnico match di Indian Wells ’25. Come in California, Griekspoor ha replicato il medesimo risultato, registrando un upset sconvolgente in terra canadese. Sin dal primo punto, l’olandese ha mostrato di sentire perfettamente la pallina sul cemento di Montreal, ma il tiebreak è stato deleterio per lui, premiando il numero uno del seeding, cinico nei punti importanti. Dinamica stravolta a partire dal secondo set, dove Tallon ha tirato fuori gli artigli, strappando per ben due volte consecutive il servizio a Sascha, crollato vertiginosamente col rendimento da fondo campo. Abbrivio repentinamente passato dalla parte del numero 67 del ranking, che ha rischiato di divorarsi una vittoria storico a pochi passa dalla bandiera a scacchi. Griekspoor ha tremato nell’ottavo game del terzo set, riconsegnando il break a Zverev, altrettanto instabile e poco determinato. L’olandese si è tirato nuovamente su le maniche, mettendo tanta pressione a Zverev col dritto, e agguantando una vittoria pesantissima.

Griekspoor d. Zverev 6-7(3) 6-2 6-4



Big win for Tallon to knock out the Roland Garros champion in the 2nd round



He was 3-9 against Sascha coming into today's match and had lost the last 4 meetings.



✅8th top 10 win



That was some performance. 🇳🇱 pic.twitter.com/NbhFCXsfjz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 5, 2026

[20] R. Jodar b. C. Moutet 4-6 6-1 6-3

Pomeriggio (canadese) complicato anche per Rafita Jodar, alle prese col prestigiatore Corentin Moutet, che oltre ai soliti entusiasmanti trick, ha smesso in atto un tennis solido ed edificante. Non è bastato, però, per fermare uno dei talenti più in forma dell’intero circuito. Il madrileno ha messo in cascina la 31esima vittoria di questo 2026, rimontando in due ore e quindici minuti il tennista transalpino. Nella fase iniziale dell’incontro, i ritmi tennistici atipici del mancino di Boulogne-Billancourt hanno depistato Jodar, che ha impiegato più di un set per trovare la chiave di volta per spezzare la magia di Moutet, sconfitto con lo score di 4-6 6-1 6-3. Sarà match d’élite al terzo turno di Montreal: Jodar-Musetti. Ancora una volta. A soli 5 giorni di distanza dall’ultima sfida tra i due.