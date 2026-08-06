ATP Montreal, il programma di giovedì 6 agosto: Darderi alle 18.30, Musetti nella notte

Dopo l’ecatombe di teste di serie di mercoledì, il programma della quinta giornata al National Bank Open di Montreal ruota attorno a un Centre Court di altissimo livello, con in serata protagonista l’italiano Lorenzo Musetti, e con altri azzurri distribuiti tra Rogers Court e campo 9 in singolare e doppio.

Centre Court: la giornata

Sul Centre Court si parte alle 12.30 locali (le 18.30 in Italia) con una sfida molto interessante tra il mancino argentino Mariano Navone e il francese Arthur Fils, testa di serie n.18. È un match che apre la giornata con contrasti di stile: il tennis fisico e regolare di Navone contro l’esplosività del giovane francese, chiamato a confermarsi anche sul cemento nordamericano.

Subito dopo, sempre nel pomeriggio, tocca a Cameron Norrie contro Alex de Minaur, terza testa di serie e giocatore con il ranking più alto tra quelli rimasti in gara.

La sessione serale del Centre Court, non prima delle 19 locali (le 01 in Italia), si accende con Lorenzo Musetti, testa di serie n.11, che cerca la rivincita contro lo spagnolo Rafael Jodar, n.20 del seeding. I due si sono incontrati la settimana scorsa al Mubadala DC Open di Washington dove il tennista iberico ha colto il successo finora più prestigioso della sua giovane carriera.

A seguire, chiude il programma la sfida tra Frances Tiafoe (n.15) e Arthur Rinderknech (n.23), altro match da grande palcoscenico con atmosfera da sessione serale.

Darder apre il programma sul Rogers Court

L’altro italiano impegnato in singolare giovedì esordirà subito alle 12.30 locali (le 18.30 in Italia) sul secondo campo del torneo Luciano Darderi, testa di serie n.19, affronta il giovane cinese Juncheng Shang, entrato in tabellone con il protected ranking e in fase di rientro dopo una lunga assenza dal circuito per infortunio.

Gli italiani in doppio

Oltre ai singolaristi, il programma valorizza anche il doppio con presenza azzurra.

Sul Court 9, sempre in apertura di programma alle 12.30 locali (le 18.30 in Italia), Flavio Cobolli proverà a consolarsi per la sconfitta in singolare giocando in coppia con il peruviano Ignacio Buse affrontando la blasonata coppia Heliovaara/Patten, recenti vincitori a Wimbledon per la seconda volta.

Qui sotto il programma completo in orario locale (Montreal è sei ore indietro rispetto all’Italia):